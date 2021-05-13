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Щелчок по носу Кремля: США выведут войска из Афганистана в Казахстан? - "СП"
09:25 13.05.2021

Щелчок по носу Кремля: США выведут войска из Афганистана в Казахстан?
Янки тащат за собой в центрально-азиатское подбрюшье России радикальные террористические группировки

Александр Ситников
13 мая 21

По меньшей мере 85 человек погибли и еще 150 получили ранения в результате взрывов у школы для девочек, произошедших в субботу в Кабуле. Об этом 10 мая сообщил ТАСС со ссылкой на афганский телеканал Ariana news. Обращает внимание на себя тот факт, что радикалы "Талибана"* отрицают свою причастность к теракту.

Китай считает, что в гибели этих людей частично виноваты американцы. Пресс-секретарь МИД КНР Хуа Чуньин заявила: "Следует отметить, что недавнее резкое объявление США о полном выводе войск из Афганистана привело к серии взрывоопасных нападений по всей стране, ухудшив ситуацию в области безопасности и поставив под угрозу мир и стабильность, а также жизнь и безопасность людей".

По мнению Кэтрин Вонг, обозревателя китайской газеты South China Morning Post, уход США из Афганистана уже привел к всплеску боевых действий не только между "Талибаном" и афганскими силами безопасности, но активизировал боевиков "Исламского государства"**. Вероятно, именно они осуществили взрывы около школы для девочек в кабульском шиитском районе Дашт-э-Барчи.

Отметим, что янки находились в Афгане порядка двух десятилетий и в какой-то мере создали иллюзию хрупкой безопасности. За это время часть местного общества худо-бедно начала жить по-новому под защитой американцев. Теперь же после бегства "звездно-полосатых" очень многие люди обречены на смерть. По сути, Вашингтон совершает преступление - "оставление в опасности".

Как в Афганистане, так и в соседних с ним странах растет опасение возникновения вакуума безопасности к сентябрю после окончательного вывода войск США и НАТО. Но это не все проблемы, которые янки оставляют после себя. "Талибан" и ИГ считают себя победителями.

Причем, так считают не только бородачи с "калашами", но и вполне респектабельные эксперты. Например, Люк Хант, автор книги о войне во Вьетнаме "Ловушка Панджи" и эксперт издания The Diplomat, пишет: "Есть подлинное предчувствие, что Афганистан пойдет по тому же пути, что и Южный Вьетнам после того, как президент Ричард Никсон вывел американские войска в 1973 году". Конечно, нет ничего общего между северовьетнамскими коммунистами и радикальными исламистами, но параллели с бегством Хант подметил точно: американцы уходят по-вьетнамски, то есть фактически уносят ноги.

Именно поэтому очень важно понять, куда США переведут войска из Афгана. Если в пределах Центральной Азии или Ближнего Востока, то боевики, почуяв американский страх, пойдут за ними. Ведь все это пространство они считают своим.

Сейчас в Госдепе и Пентагоне нет более сильной головной боли, чем создание новой базы в безопасном месте, но в пределах досягаемости Кабула.

Не так давно, 15 апреля газета New York Times рассказала о контактах американских официальных лиц с властями Казахстана, а также Узбекистана и Таджикистана. По мнению NYT, речь шла о размещении на территории этих стран до 3,5 тысяч солдат, выводимых из Афганистана.

Известно, глава Госдепа Энтони Блинкен 22 апреля провел переговоры с руководителями МИД Узбекистана и Казахстана. А затем спецпредставитель США по примирению в Афганистане Залмай Халилзад совершил в начале мая самое настоящее турне. 2 мая он был в Ташкенте и разговаривал с узбекским министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым, 3 мая слетал в Кабул, затем 4 мая нарисовался уже в Душанбе, где обменялся мнением с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, который вернулся из Москвы.

Прежде чем обращаться к узбекам, янкам нужно было вспомнить русскую поговорку "Не плюй в колодец". Впрочем, есть и английский аналог "Let every man praise the bridge he goes over", что означает "Пусть каждый хвалит тот мост, по которому ходить придется".

Как известно, узбеки в начале октября 2001 года предоставили в аренду американцам бывшую советскую базу Карши-Ханабад (К-2). После зверского теракта 11/09 многие государства, в том числе и Россия, разрешили США использовать национальную инфраструктуру. Слишком уж чудовищным было нападение на Америку.

Но в июне 2005 года Вашингтон организовал буквально западную травлю Ташк

ента из-за событий в небольшом городке Андижан, расположенном в Ферганской долине на востоке страны. Запад их назвал Андижанской резней, тогда как власти Узбекистана заявили о подавлении террористического путча.

Ташкент дал американцам шесть месяцев на сборы, и в августе 2012 года Олий Мажлис (парламент) одобрил закон о запрете размещения иностранных военных баз в стране, а также о нейтралитете государства. Напомним, этот закон вступил в силу через несколько месяцев после выхода Узбекистана из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Зачем Блинкен пытался договориться с главой МИД Узбекистана о размещении выводимых из Афгана войск, вообще непонятно. Ну, наверное, главный госдеповец был не в курсе закона о нейтралитете, а, может, Госдеп решил, что после звонка узбеки быстренько отыграют под американцев эту норму. Типа, покойный Ислам Каримов погорячился, а Шавкат Мирзиеев, авось, более спокойный. Короче, даже заокеанские эксперты дружно похихикали над топ-чиновниками внешнеполитического ведомства.

Кстати, Вашингтон не нашел общего языка и с Бишкеком, когда с декабря 2001 года по июнь 2014 года арендовали авиабазу "Манас". Что любопытно, Киргизия в то время была единственной страной в мире, где по соседству располагались военнослужащие РФ и США. Но и оттуда американцам пришлось убраться. Как пояснили, штатовские СМИ жаловались, что киргизы превратили Пентагон в дойную корову, взвинчивали стоимость аренды до небес и одновременно преследовали "звездно-полосатых" солдат националистическими лозунгами "янки гоу хоум". В итоге Госдеп даже не рассматривает Киргизию как место, где можно создать военную базу.

Что касается Таджикистана, то, по информации Wall Street Journal, шансы договориться с Эмомали Рахмоном, стремятся к нулю. Не важно, что Вашингтон жалуется на сильное влияние Москвы на Душанбе. Эти сказки он может рассказывать детям на ночь.

Таджики знают, что вслед за американскими солдатами придут боевики "Талибана" и ИГ, чтобы продолжить изгнание "воинов дьявола" из Центральной Азии. Тем более, что уже были очень серьезные инциденты на афгано-таджикской границе. Так, в ночь с 29 на 30 мая 1993 года порядка 280 боевиков атаковали 11-ю заставу Московского пограничного отряда. Тогда артогнем нападающих были разрушены оборонительные сооружения и здание погранзаставы, погибли наши пограничники.

Удар моджахедов отразили российские бойцы при поддержке вертолетов Ми-24 и реактивных установок "Град". Есть и более свежие примеры. Но в любом случае граница остается на замке, тогда как янки бегут по-вьетнамски всякий раз, когда становится горячо.

Таким образом, из списка Блинкен реальности остается только Казахстан. 22 апреля глава Госдепа провел телефонный разговор с заместителем премьер-министра и министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди, о чем сообщается на сайте Госдепа. Но из этой новости можно понять, что стороны предпочли не раскрывать детали беседы, а отделались общими словами.

На следующий день Блинкен провел уже виртуальную встречу министров иностранных дел Казахстана, Кыргызской Республики, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана в формате С5+1. Госдеп начал с подарков, заявив о двухлетнем проекте поддержки женских бизнес-ассоциаций этих государств, о поддержке инициатив по экономике, энергетике и окружающей среде, а также пообещал меры безопасности для дальнейшего продвижения "общих целей". Ташкент, кстати, пролил свет, что под "общими целями" главный госдеповец имел в виду угрозу из Афганистана. Надо полагать, он обещал "безопасность".

Казахи, кстати, уже объявили, что не видят непосредственной опасности со стороны "Талибана" и афганского отделения ИГ. Так, Болат Султанов, директор Казахстанского института стратегических исследований, пояснил, что Казахстан не граничит с Афганистаном, поэтому в отличие от Таджикистана и Узбекистана Нур-Султан сталкивается с угрозами второго порядка. То есть главная задача Касым-Жомарта Токаева как раз и состоит в том, чтобы апеллировать к странам Евросоюза и США, а также международным организациям с тем, чтобы те оказали конкретную помощь в случае вторжения боевиков в соседние страны.

С учетом двухвекторной политики Нур-Султана, вывод войск США из Афганистана в Казахстан не кажется нереальным. Напротив, местные националисты даже поддержат такой шаг Токаева. Если янки пропишутся в этой республике, то, как считают тамошние блогеры, Путин получит неприятный щелчок по носу. Правда, последнее слова за Назарбаевым, находящимся в тени. А он придерживается пророссийской позиции.

Если и в Казахстане не удастся закрепиться, то следующим пунктом назначения станет Саудовская Аравия, но это уже совсем другая история.

* Движение "Талибан" признано террористической организацией, его деятельность на территории РФ запрещена.

** "Исламское государство" (ИГИЛ) признано террористической организацией, деятельность которой в России запрещена.

Источник - свободная пресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1620887100
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