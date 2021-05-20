Балаболим по-валдайски. В пост-галявиевской Казани собирается Центральноазиатская ученая конференция

09:29 13.05.2021

Центральноазиатская конференция Международного дискуссионного клуба "Валдай"

20.05.2021 - 21.05.2021

КАЗАНЬ



20–21 мая в Казани состоится Центральноазиатская конференция Международного дискуссионного клуба "Валдай" на тему: "Россия и Центральная Азия перед вызовами нового мира – совместный путь в будущее". Мероприятие пройдет преимущественно вживую, практически все гости будут участвовать лично.



Уважаемые журналисты, чтобы аккредитоваться на мероприятие, заполните форму на нашем сайте или позвоните по телефону +7 926 930 77 63. Аккредитация открыта до 15:00 мск 19 мая. Ссылка на прямую трансляцию открытых дискуссий будет размещена на всех онлайн-платформах клуба "Валдай": на сайте, в Facebook, Twitter, Вконтакте, Instagram и Telegram.



подробнее - https://ru.valdaiclub.com/events/posts/articles/programma-tsentralnoaziatskoy-konferentsii-kluba-valday/