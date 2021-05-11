Туркменистан выиграл суд у турецкой компании Sehil на $500 млн

09:36 13.05.2021

Решением Международного центра по урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС) Всемирного банка полностью отклонить иск турецкой строительной компании "Sehil" с компенсацией на сумму почти в 500 миллионов долларов США, Туркменистан выиграл в одном из крупнейших арбитражных разбирательств по инвестиционным соглашениям. Об этом сообщила юридическая фирма "Squire Patton Boggs", представлявшая интересы Туркменистана.



Дело "Мухаммет Чап и "Sehil" против Туркменистана" было зарегистрировано девять лет назад турецкой компанией и ее главным акционером в соответствии с двусторонним инвестиционным Соглашением между Турцией и Туркменистаном. Спор касался 32 строительных проектов в Туркменистане, включая заводы по очистке воды и сточных вод, металлургический завод, школы и правительственные здания.



Турецкая компания утверждала, что им препятствовали задержки со стороны их контрагентов по контракту и регулирующие процедуры, что они имели право на дополнительную компенсацию за работы, выходящие за рамки контрактов, и что они несправедливо подвергались штрафам за задержку и судебным постановлениям о расторжении контрактов. В свою очередь, Туркменистан утверждал, что увольнения и штрафы были оправданы из-за невыполнения компанией "Sehil" своих договорных обязательств, некачественных работ и незавершенного строительства.



Международный трибунал отклонил все иски против Туркменистана и постановил, что контрагенты "Sehil" по контракту действовали в законном порядке в рамках своих договорных прав и в коммерческом качестве, что суды, налоговые органы и прокуроры Туркменистана действовали в соответствии с законодательством и процедурами Туркменистана и не нарушали надлежащую правовую процедуру.



Претензии об угрозах в адрес компании-истца, которые якобы поступали с туркменской стороны, также были признаны судом не соответствующими реальности. Расходы за 9 лет судебных разбирательств должен будет возместить истец.