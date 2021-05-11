 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В бою на "Головном" Кыргызстан расстался с детством, - Кабылбеков (эксперт)
09:42 13.05.2021

Эксперт: В бою на "Головном" Кыргызстан расстался с детством
13 мая 2021 - Бакыт Басарбек

Эксперт: В бою на "Головном" Кыргызстан расстался с детством

В бою на "Головном" Кыргызстан расстался с детством. Началась взрослая жизнь. Как сложится она, зависит только от нас. Таким мнением на своей странице в соцсети поделился экс-депутат, политолог и публицист Мусуркул Кабылбеков.

По его словам, вызовы, перед которыми встал сегодня Кыргызстан, маркируют новый этап в становлении новой кыргызской государственности.

"Впервые за годы независимости страна столкнулась с прямой военной угрозой своей территориальной целостности. И это хорошо.

Сунь-цзы сказал: "Война - это великое дело для государства, это почва жизни и смерти, это путь существования и гибели. Это нужно понять."

Да, это нужно понять и добавим - принять. Убрать вторые части дихотомии, сосредоточиться на первых- это почва жизни, это путь существования.

Конфликт с Таджикистаном, кроме смерти, горя и разрушении, принес нам нимало полезного.

Например:

1) Спали розовые очки. Мы поняли - никто, кроме нас.

2) Мы можем. Собраться, мобилизоваться, сражаться и умирать.

3) Общество худо бедно сконсолидировалось

Мы узнали, что у нас:

1) Нет качественной аналитики.

2) Нет осмысленной работы разведки и контрразведки.

3) Наши силовые структуры деградировали в неустанной борьбе с инакомыслием и закошмариванием бизнеса.

Остается сделать правильные выводы и практические шаги. Мы должны внимательно присмотреться к вероятному противнику, не боясь этого определения. Хочешь мира, готовься к войне. Всевышний дал нам в соседи великий и древний народ (В ЦА, как известно все такие, хоть забор подпирай ими). Народ, который исторически имеет долгую институциональную память государственности. А потому не стоит удивляться, что при всем непотизме и коррупции режима Рахмона, таджикская разведка и аналитика оказалась сильнее нашей. Таджики - народ великих поэтов, изощренных дипломатов, хитрых купцов и искусных ремесленников.

В свете последнего необходимо отметить симптоматичность поведения и фатальность решении Камчыбека Ташиева на посту председателя комиссии по делимитации границ. В них также прослеживается родовая институциональная память кочевника - дикий напор, безоглядность и стремительность в принятии решений. В бою эти качества делали тюрков вершителями судеб Евразии, а в мирной жизни и дипломатии приводили к вершинам власти в тюркских государствах, персов. Низам аль Мульк, великий везирь в государстве сельджуков, лишь самый яркий пример в подтверждение к сказанному.

С таким народом нам рядом жить. Торговать или воевать, дружить или враждовать - зависит только от нас с ними. От нашего общего разума, здравого смысла и прагматизма. Две самые бедные страны региона, половина населения которых находится на заработках. И они, и мы также должны помнить, очень скоро Центральная Азия, а Таджикистан в особенности, встанет лицом к лицу с воинственным Талибаном. В том, что именно талибы придут к власти в Афганистане осенью этого года мало кто сомневается. В этих реалиях естественен вопрос: хватит ли нам ума не стать посмешищем для остального мира, развязав войну, где победителей не будет?

Что касается сугубо нас. Мы должны неустанно изучать мир вокруг себя. Укреплять экономику, вооруженные силы и государственность. Не лезть ни под ничье крыло. Проводить по-настоящему многовекторную, сбалансированную внешнюю политику.

В бою на Головном, Кыргызстан расстался с детством. Началась взрослая жизнь. Как сложится она, зависит только от нас", - заявил Кабылбеков.

Источник - Вечерний Бишкек
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1620888120
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