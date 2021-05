Избраны 3 новых самых счастливых кыргызов - члены совета директоров Centerra Gold (Болтурук, Касенов и Кыштобаев)

11:06 13.05.2021

Избраны члены совета директоров Centerra Gold Inc. - кто представляет Кыргызстан?



Слева-направо: Тенгиз Болтурук, Дюшен Касенов, Нурлан Кыштобаев.

Tazabek - Centerra Gold Inc. объявила, что 11 кандидатов были избраны в совет директоров на годовом собрании акционеров. Об этом говорится в сообщении компании от 11 мая 2021 года.



В совет директоров избраны три кыргызстанца - Тенгиз Болтурук, Дюшен Касенов, Нурлан Кыштобаев.



Голосование кандидатов в директора проводилось бюллетенями.



На собрании было представлено 168 096 447 акций, что составляет 56,69% выпущенных и находящихся в обращении обыкновенных акций Centerra Gold Inc. Подробные результаты голосования по выборам директоров представлены ниже:



Ранее, 1 мая 2020 года, Сenterra Gold Inc. объявила, что 11 кандидатов были избраны в совет директоров на годовом собрании акционеров.



В совет директоров тогда были избраны три кыргызстанца - Дюшен Касенов, Максат Кобонбаев, Аскар Оскомбаев.



4 декабря 2020 года в компании объявили о назначении Тенгиза Болтурука членом совета директоров. Centerra Gold Inc. также объявила об уходе Аскара Оскомбаева из совета директоров.

