Путин отомстит за "кума" Медведчука, забрав Новороссию?

12:00 13.05.2021

Обвинение в госизмене пророссийского политика может стать фатальным для Киева



Сергей Аксенов



Бесконечные переговоры в рамках минских соглашений под гул канонады ВСУ на Донбассе могут наконец завершиться из-за решения Киева покончить с карьерой пророссийского политика Виктора Медведчука. Не исключено, что уголовное преследование "кума Путина" приведет Украину к потере Новороссии.



Депутату Верховной Рады и лидеру партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктору Медведчуку и его коллеге по парламенту Тарасу Козаку предъявили обвинения в совершении государственной измены и покушении на разграбление национальных ресурсов. Об этом 11 мая заявила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова. "Никакой политики", - добавила она.



По версии СБУ, государственная измена Медведчука состоит в передаче им спецслужбам России секретных сведений и районе дислокации, личном составе и боевой подготовке одного из подразделений ВСУ. А "разграбление ресурсов" выразилось в передаче Москве права на разработку месторождения "Глубокое" на крымском шельфе.



Еще один пункт обвинения заключается в том, что под крышей некого проекта "Луч", имеющего целью отбор украинцев для учебы в России, Медведчук создавал инфраструктуру влияния России на Украине, а также собирал персональные данные ее граждан, вербовал их, распространял среди них пропаганду. "Это - антиукраинской проект", - считает глава СБУ Иван Баканов.



Сам Медведчук все обвинения отрицает. По его мнению, обыски в его доме и офисе, которые прошли накануне, были проведены для того, чтобы "в нарушение установленной процедуры, вручить сфабрикованное по приказу власти подозрение в государственной измене". Политик намерен "участвовать в законных следственных действиях и добиваться справедливости".



При этом точное местонахождение Медведчука пока неизвестно. Но с Украины он не выезжал. При этом его соратник и второй фигурант уголовного дела Тарас Козак уехал в Россию и возвращаться домой не собирается. Очевидно Медведчук не хочет следовать примеру экс-президента Виктора Януковича и покидать страну, так как это неизбежно стало бы его политическим поражением.



Сам факт обвинения в госизмене для действующего политика может оказаться серьезным моральным испытанием. "Медведчуку, как и его сообщникам, придется пройти через следствие и судебный процесс, как это и предусмотрено законом. Спрятаться не получится", - пообещал советник руководителя офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.



Серьезность обвинения оценить сложно. Однако прокуратура уже предъявила общественности в качестве доказательств некие аудиозаписи разговоров Медведчука. Экспертиза подтвердила, что на пленках голос политика. Ему грозит 15 лет лишения свободы. Соратник Медведчука Илья Кива признался, что готов к тюрьме и возит с собой "шерстяные носки, зубную щетку и зубную пасту".



Медведчуку не в первый раз угрожает уголовное преследование. В 2016 году его уже подозревали в намерении насильственно изменить конституционный строй Украины, госизмене и финансировании терроризма, однако, до полноценного уголовного преследования дело тогда не дошло. Возможно потому, что Медведчук был нужен Порошенко для ведения переговоров об обмене пленными.



Теперь все может обернуться иначе. "Наезд" на Медведчука лишает Путина возможности влиять на ситуацию на Украине изнутри. Президент РФ теряет политические рычаги и будет вынужден как-то реагировать. Инструменты для этого есть. Около 100 тысяч российских военнослужащих по-прежнему дислоцированы вблизи украинской границы, напомнили в СБУ. Боятся?



О том, как Путин может ответить Киеву за преследование своего "кума", "СП" поговорила с журналистом-политэмигрантом Александром Чаленко.



- Известно, что Медведчук был неформальным представителем Путина на Украине. И он, и его жена Оксана Марченко, давно были связаны с Путиным. Как-то она рассказала, что он ей даже снился. Путин был крестным отцом их дочери… Поэтому, когда Медведчук озвучивал какие-то инициативы, то это означало, что они согласованы с президентом России, а не отсебятина, что это некое путинское послание. Ему и в российских СМИ давали возможность выступить.



"СП": До войны на Донбассе Путин как-то задействовал Медведчука в качестве своего "инструмента" в украинской политике?



- В конце нулевых годов для противостояния Ющенко была создана широкая коалиция между "Партией регионов" Виктора Януковича и блоком Юлии Тимошенко (БЮТ). Согласно этому плану, Тимошенко должна была стать премьер-министром, а Янукович в конце концов должен был избраться президентом. БЮТ все это дело проталкивал. Тайным непубличным представителем БЮТ был как раз Медведчук.



Тогда предполагалось, что Медведчук станет в правительстве Тимошенко министром юстиции или вице-премьером по правовым реформам. Но в итоге все сорвалось из-за того, что Янукович не захотел быть "свадебным президентом". Он поставил на других союзников и отошел от сотрудничества с группой Ахметова-Колесникова, которые тоже сотрудничали и с Кремлем, и с Тимошенко.



Во время президентства Януковича у Медведчука была организация "Украинский выбор", выступавшая за федеративное устройство Украины. Потом пришел Порошенко и как парень с понятием он понимал, что Медведчук - представитель Путина на Украине и его лучше не трогать. К тому же они были бизнес-партнеры - вместе зарабатывали.



Когда президентом Украины стал Зеленский, а главой США все еще был Трамп, Медведчука также не трогали. Принадлежащие ему три телеканалы вовсю поливали Зеленского. Но когда пришла администрация Байдена, она потребовала покончить со всеми серьезными пророссийскими силами на Украине. Такой силой был Медведчук. Поэтому его телеканалы закрыли и возбудили уголовное дело.



"СП": Хотя Медведчука преследовали и раньше, нынешний "наезд" выглядит необратимым. Его реально могут посадить или выдавить в Россию. Путин, делавший на него ставку, лишится рычагов влияния, а значит рискует потерять Украину. В этой ситуации бездействие недопустимо…



- Думаю, Путин отнесся к этому серьезно. Это удар по нему и он обязательно ответит. Пока не достроен "Севергый поток-2", а продажа газа - серьезная статья российского бюджета, ничего серьезного не случится. Но когда достроят, обязательно что-то произойдет.



Вспомним, Грузия в 1990-е, нулевые годы тоже была с гонорам, бравировала, что вот-вот завалит русского медведя, а сепаратистов в Абхазии и Южной Осетии задавит. Россия, мол, колосс на глиняных ногах, а Грузия - передовая, строит экономику, армию и однажды одолеет Москву.



Но в 2008 году они пошли в Южную Осетию и с треском проиграли. И стало всем ясно, в первую очередь самим грузинам, что как не тренируйся, против России они не выдюжат. Силы неравны. А Запад из-за них воевать с Москвой не будет. И антироссийские настроения поутихли.



"СП": Корректно ли сравнивать Украину с Грузией?



- Ситуация на Украине, конечно, немного другая. В отличии от грузин, многие украинцы считают, что в 2014 году они победили, несмотря на все котлы, иловайский и дебальцевский, что их страна стояла на пороге развала, чуть не потеряли Новороссию - от Одессы до Харькова и Луганска. Но в итоге русская весна была фактически разгромлена, они потеряли лишь маленький кусочек Донбасса. Если бы не "северный ветер" - шесть батальонно-тактических групп, которые зашли, - Киев разгромил бы народные республики.



В какой-то степени они правы. Разве в Одессе мы не проиграли? Проиграли. В Харькове, в Запорожье тоже. Две трети Донбасса контролируется Украиной. Россия, ждут они, вот-вот развалится под действием американских санкций и они ударят, как азербайджанцы по армянам и победят. Еще вчера украинской армии почти не было, а теперь американцы создали им десять ударных бригад, снабжают техникой, оружием. Особенно это характерно для агрессивной части общества - западенцев.



"СП": Наблюдая, как Кремль раз за разом подчинял свою политику на Украине интересам "Газпрома" только так и можно думать…



- Для Германии альтернативы российскому газу просто нет. Она станет крупнейшим хабом. Поэтому все политические силы, кроме зеленых, там выступают за газопровод. Иначе встанет ориентированная на экспорт немецкая экономика. Когда достроят "Северный поток-2" российские поставки газа в Европу не будут связаны с боевыми действиями на Украине.



Понимая это Кремль врежет по Украине очень сильно. Например, оттяпает Харьковскую область - включит в состав России. И тогда украинцы почувствуют, что их государственность висит на волоске. Запад на помощь не придет. Того гляди, уйдет Новороссия. А Новороссия - это 70?80 процентов промышленной продукции Украины. Без нее она превратится в большую Молдавию, в обрубок.



И вот тогда все вернется на круги своя. И Медведчука оставят в покое. Но пока такого военного поражения нет, ничего не изменится.