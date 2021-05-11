Кто отстреливает палестинских командиров?

12:06 13.05.2021

Кто отстреливает палестинских командиров?

В израильской армии есть секретные подразделения, которые работают среди арабов



Вадих Эль-Хайек, специально для "Новой газеты"



Израильская армия демонстрирует большие успехи в противостоянии с ХАМАС: одним авиаударом убиты три высокопоставленных члена этой боевой группировки, в том числе командир ракетного подразделения "Исламского джихада" Самех аль-Мамлук. Все это, разумеется, не просто везение. Фактически все цели, пораженные Израилем за последние 48 часов, были обнаружены в результате обширного сбора разведданных на земле, а также с воздуха - с помощью дронов и электронного наблюдения, осуществляемого армией обороны Израиля (ЦАХАЛ).



Несмотря на то что в военных операциях участвуют в равной степени все виды израильских вооруженных сил, создание так называемого "банка целей" - это работа двух подразделений ЦАХАЛ: "8200" и "Миста"аравим". Об их существовании знают все - однако в то же время о них не известно практически ничего. Работа этих двух подразделений воспета в израильском сериале Fauda, вышедшем на Netflix несколько лет назад. "Фауда" в переводе с арабского - хаос. Но сериал - не более чем фантазия на заданную тему.



Подразделение "8200" входит в структуру израильской военной разведки "Аман". Оставаясь невидимыми, они проводят операции, о которых узнает весь мир.



Так, например, именно это подразделение стояло за разработкой вируса Stuxnet, который в 2009 году атаковал системы, отвечающие за обогащение урана на ядерных объектах Ирана, и отключил их.



Главная работа "8200" - киберразведка, разработка и производство высокотехнологичного оборудования, реализация при помощи этого оборудования операций по прослушке и другому скрытому наблюдению. Подразделение активно сотрудничает и с частными компаниями, которые занимаются производством высокотехнологичного оборудования.



Сложные компьютеры, принадлежащие подразделению "8200", могут отслеживать сообщения, имеющие значение для разведки, обрабатывая миллионы каналов связи и миллиарды слов. Трудно обнаруживаемые подслушивающие устройства, разработанные подразделением, установлены в ключевых кабинетах по всему миру - например, в 2019 году американцы сообщили об обнаружении таких устройств в "чувствительных локациях" Вашингтона. Разумеется, стоят они и в кабинетах лидеров ХАМАС и Палестинской автономии.



"8200" также отвечает за ведение радиоэлектронной борьбы, за фотофиксацию целей на местности.



В состав подразделения входят офицеры и солдаты, которые сопровождают пехотные войска во время боевых действий. В этих миссиях они ведут тактическую разведку на поле боя.



"8200" тесно сотрудничает с арабоязычным подразделением "Миста"аравим", в структуре ЦАХАЛ оно отвечает за борьбу с палестинскими террористами. В переводе с иврита "миста"аравим" означает "те, кто живет среди арабов". Как следует из названия, в подразделении служат арабоязычные евреи. Они одеваются как арабы, говорят как арабы и думают как арабы.



Это подразделение действует глубоко в тылу врага на территориях Газы и западного берега. Они изучают различные диалекты арабских общин, их сленг и традиции, манеру одеваться и носить бороду, навигацию в городах - чтобы ассимилироваться среди местного арабского населения. Их основная задача - сбор разведданных, контртерроризм и спасение заложников.



В подразделении служат как мужчины, так и женщины. Обучение бойцов этого подразделения занимает около 15 месяцев, в том числе 4 месяца боевой подготовки на армейской базе "Миткан Адам" - в ??центре специальной подготовки ЦАХАЛ.



Бойцы подразделения внедряются на территорию врага ячейками - отрядами. В каждом отряде есть водитель со специальной подготовкой, снайпер, три или четыре бойца и один "специалист техподдержки", который держит связь с "8200" и обеспечивает отряд информацией.



Это подразделение работает внутри арабских протестов и демонстраций, нередко арабские СМИ ловили "Миста"аравим" на провокациях в отношении протестующих. Израильская армия распускает эти отряды, как только личности участников раскрываются, и формирует новые. Однако, например, отряд "Римон" был создан в 1978 году и оставался активным до 2005 года. Отряд "Шимшон" продержался 80-е и 90-е годы. Элитное подразделение "Дувдеван 217", основанное еще в 1980-х, действует до сих пор, оставаясь неразоблаченным.