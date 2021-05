Мэмленд и др. Веб-сообщества ищут острова для основания собственного государства (в реале)

12:07 13.05.2021 Остров девственников

Как тысячи людей из интернета захотели создать свое государство, а в президенты позвали Илона Маска



"Спорим, вы не сможете сделать это", - на первый взгляд, безобидное изречение, способное разве что спровоцировать нерадивых подростков забраться на верхушку дерева или скатиться с самой крутой горки в аквапарке. Но в начале мая именно эти слова заставили десятки тысяч пользователей популярного американского развлекательного сайта Reddit задуматься о покупке собственного тропического острова и создании утопического государства Мемлэнд (Memeland) со своими законами, гражданством, гимном и даже президентом. Каким образом реддиторы собираются воплотить в жизнь заветную мечту интроверта, почему к этому стоит отнестись серьезно и при чем тут Илон Маск - в материале "Ленты.ру".



Лучшее предложение за всю историю



Всерьез задуматься о приобретении собственного острова реддиторов заставил пост пользователя с псевдонимом MrNoName_ishere в разделе r/memes. В публикации содержалась картинка с надписью "Если бы реддиторы захотели, то они бы объединились и купили остров ради мема". "Спорим, вы не сможете сделать это?" - подписал автор поста, подначивая других пользователей к действию. Этот пост действительно привлек к себе много внимания и за неделю собрал более 33 тысяч лайков. Старожилы сайта отметили, что предложение MrNoName_ishere стало далеко не первым в своем роде - попытки заставить реддиторов скинуться на остров предпринимались и раньше. "Ах ты сукин сын, мы в деле", - восхитились они, а некоторые даже подсчитали, что если бы каждый подписчик r/memes отправил всего по одному центу, то полученной суммы с лихвой бы хватило на остров за 70 тысяч долларов.



Окрыленный успехом, MrNoName_ishere продолжил подогревать интерес к своей идее. Позже он запостил картинку с фейковой новостью о покупке. В ней утверждаюсь, что пользователи Reddit приобретают несколько островов и провозглашают там независимое государство Мемлэнд. "Столица государства Реддитград расположена на острове Киану Риффс. Там же находится главная база", - отмечалось в шуточной новости.



После появился тематический тред Reddit Island, на который за несколько дней подписалось почти 28 тысяч человек. Среди них нашлись и те, кто начал задумываться о приобретении острова серьезно, однако проблема заключалась в острой нехватке финансов. "Reddit нуждается в деньгах на покупку острова, я пытаюсь накопить на колледж", - шутили оказавшиеся неготовыми к материальному участию авторы многих мемов, которые публиковали в этом треде.



Однако и для этой проблемы удалось найти решение. Пользователь с ником Labrat_The_Man посоветовал реддиторам присмотреться к островам Питкэрн, единственной оставшейся колонии Великобритании в Тихом океане. "Острова Питкэрн - наш лучший выбор. Это самоуправляемый британский протекторат в центре Тихого океана с населением в 50 человек, который активно платит людям за переезд. Если мы отправим 100-150 человек жить на острова Питкэрн, то сможем легко получить над ними контроль с помощью голосования, поскольку на островах проводятся демократические выборы. Более того, ООН требует независимости этих островов, так что со временем мы смогли бы легко получить международное признание", - объяснил он.



Реддиторы объявили это предложением "лучшим за всю историю", а некоторые даже начали собираться в путь-дорогу, но по неизвестной причине модераторы Reddit Island убрали возможность комментировать предложение Labrat_The_Man. Из-за этого задумка о массовом переезде и захвате британских островов провалилась.



Ей на смену пришла идея привлечь к покупке острова основателя SpaceX и главу Tesla Илона Маска. "Илон Маск хочет переговорить со мной! Ну что же, обсудим остров", - похвастался один из модераторов и опубликовал скриншот с запросом на переписку от официального аккаунта Маска на Reddit - с него тот отвечал на вопросы пользователей в 2015 году.



Сама мысль об участии миллиардера в проекте очень взбудоражила реддиторов. Хотя Маск так и не вышел на связь с модераторами треда о покупке острова, пользователи предложили сделать его президентом Мемлэнда. "Наверное, это наша самая большая надежда", - признались модераторы в ответ.



К слову, помимо президента Маска будущие островитяне предложили целую кучу не менее фантастических инициатив. Среди них - использование деталек конструктора Lego вместо денег, утверждение песни Never Gonna Give You Up британского исполнителя Рика Эстли в качестве государственного гимна, часовой пояс +4:20, открытие музея мемов, выдача бейсбольных бит полицейским, а также запрет видеоигры Fortnite, приложения TikTok и огнестрельного оружия -вместо него можно будет использовать биты, мечи и луки со стрелами.



Некоторые реддиторы пофантазировали об официальных государственных праздниках Мемлэнда. В их список включили день основания Reddit, даты выпуска "Шрека", "Звездных войн" и гимна государства Never Gonna Give You Up, а также дни рождения голливудских актеров Киану Ривза и Дэнни ДеВито.



Проблемы островитян



Идея купить свой собственный остров посещает пользователей Reddit уже не в первый раз. Еще в апреле 2010 года реддитор с ником matude создал тематический раздел r/RedditIsland. Там новоявленный администратор треда поделился мыслями о совместном приобретении тропического курорта, где смогли бы со вкусом жить и отдыхать все пользователи Reddit. "Неофициальное благословление от админов! У нас есть возможность начать планировать, но с оговоркой, что, как только мы приблизимся к этапу оформления юридических документов, нам нужно будет снова обкашлять вопросики с администрацией. Так что предлагайте свои варианты флага острова Reddit и думайте о том, как развивать инфраструктуру. Наша цель - 1000 подписчиков!" - воодушевились будущие островитяне.



Многие пользователи восприняли эту идею с энтузиазмом, но за несколько лет существования проект Reddit Island ни на йоту не приблизился к реализации. Во время дискуссий о будущем острова выяснилось, что среди реддиторов не было единства. Пока одни обсуждали, как обеспечивать жителей острова пресной водой, откуда брать электричество и как привлекать инвестиции, других интересовало то, какой фильм выбрать для совместного просмотра в первый вечер на острове и как устроить на пляже "сосисочную вечеринку". "Этого никогда не будет. Прошло два года, но у нас нет никакого прогресса. Думать, что это нечто большее, чем просто мертвый тред и провалившийся проект, попросту глупо", - сокрушались реддиторы после нескольких лет обсуждений, которые не сдвинули дело с мертвой точки.



По мнению скептиков, проект Reddit Island с самого начала был обречен, поскольку был слишком плохо организован. Пользователям предложили слишком много разнообразных идей и замыслов, часто безумных. Среди них - строительство церкви, организация Reddit-бара, покупка яхты, создание свода правил для туристов и даже приобретение ручных обезьян для каждого жителя острова. В итоге планы о покупке острова свелись к обсуждению частностей, а не поэтапному решению реальных проблем. "Теперь никто не может решить, что им делать. Большинство ставят телегу впереди лошади и фантазируют о всех тех крутых вещах, которые они могли бы устроить на острове, но на самом деле никто ничего не делает", - пояснил один из недовольных.



В итоге первый проект по приобретению острова заморозили в 2016 году. За все это время он набрал менее семи тысяч последователей. "За шесть лет было предпринято множество попыток реанимировать эту идею, но, к сожалению, ни одна из них не получила достаточного импульса. Кто знает, может быть, когда-нибудь кому-то действительно удастся собрать достаточно денег для покупки частного острова. К сожалению, время показало, что это не наша история. Спасибо всем за участие, спасибо за веру", - заключил matude, чем крайне расстроил многих пользователей, которые до последнего верили в будущее идеи.



Бунт против бумеров



Веру в то, что Мемлэнд из сказки превратится в быль, вселяет амбициозность и целеустремленность, которую последнее время демонстрируют пользователи Reddit. Если раньше сообщество сводило серьезные разговоры к шуткам, то теперь участники тредов превратились в сильное сообщество, которое способно давать отпор влиятельным структурам. В начале 2021-го таким примером стала "Битва за GameStop" - тогда реддиторы массово сплотились и решили переиграть волков с Уолл-стрит, зарабатывающих миллиарды на крушениях различных компаний.



Одной из жертв финансистов чуть не стала американская розничная сеть по продаже игровых приставок и видеоигр на дисках GameStop, акции которой неуклонно дешевели еще с 2015 года. Покупатели массово уходили в онлайн, и популярность дисков как носителей информации снижалась. GameStop теряла прибыль, а в прогнозе компании на 2020 и 2021 годы говорилось, что она станет убыточной.



Однако в дело вмешались реддиторы. В начале января 2021 года они устроили грандиозный флешмоб, с помощью которого хотели наказать профессиональные инвестиционные хедж-фонды, которые играли на понижение акций. "Эти бумеры по-прежнему думают, что цифровые консоли убьют GameStop, даже несмотря на то, что им помогает Microsoft и что дисковые консоли по-прежнему составляют подавляющее большинство продаж", - возмущался тогда произволом Уолл-стрит пользователь с ником ronoron.



Множество мелких инвесторов-физлиц объединились в тематическом треде r/WallStreetBets (к маю 2021 года число его подписчиков превысило 10 миллионов человек) и начали массово скупать акции GameStop и колл-опционы на бумаги игровой сети. Их целью было не допустить падения курса акций компании, на которое рассчитывали хедж-фонды, и тем самым не только лишить "бумеров" прибыли, но и нанести им значимые убытки.



В итоге "хомячки с Reddit" (так новоявленных инвесторов прозвали на Уолл-стрит) загнали матерых волков в ловушку: массовая скупка акций GameStop в попытке застраховать риски привела к повышению спроса и цены актива. Только за январь стоимость одной бумаги компании увеличилась более чем в 20 раз - с 16 до 347 долларов за штуку. И это неудивительно, ведь на сторону "хомячков" встал основатель SpaceX и глава Tesla Илон Маск, который поддержал реддиторов мемом Stonks и еще больше усилил рост акций GameStop.



Все это привело к колоссальным потерям со стороны хедж-фондов. Например, фонд Melvin Capital потерял около 4,5 миллиарда долларов. Похожая история произошла и с ценами на серебро, которые благодаря реддиторам за несколько дней поднялись до исторического максимума за восемь лет - стоимость унции превысила отметку в 30 долларов.



В итоге в два раза выросла и стоимость самого Reddit - после "Битвы за GameStop" она составила рекордные шесть миллиардов долларов. Несмотря на головокружительные успехи и всеобщее признание (компания Metro-Goldwyn-Mayer даже решила снять фильм по мотивам битвы), сами участники сообщества довольно быстро охладели к торговле на бирже. После сокрушительной победы они снова всерьез задумались о покупке собственного тропического острова. "Если мы можем обрушить фондовую биржу, то остров мы тоже можем купить. И это факт", - заявили они.



В этот раз реддиторы настроены намного серьезнее. 4 мая модераторы Reddit Island даже запустили специальный сайт, посвященный проекту. По словам самих модераторов, их цель - не создать новое государство, а только купить остров для пользователей Reddit. "Мы работаем над тем, чтобы оформить юридическое лицо и начать принимать ваши пожертвования", - обнадежили они будущих вкладчиков.



Амбициозные планы активистов с Reddit вскоре начали обсуждать и на других ресурсах. При этом некоторые относятся к проекту скептически. К примеру, реддиторам уже предложили переименовать свой остров из Мемлэнда в "Остров девственников". "Так или иначе, многие безумные проекты начинаются на Reddit после простой шутки или очередного мема. А затем они успешно реализуются. Достаточно вспомнить "Битву Джошей" или штурм"Зоны 51"", - напоминает энциклопедия мемов Memepedia.



Антон Болотов Источник - Lenta.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1620896820

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Поздравление Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Назарбаева с праздником Ораза айт

- Мажилис одобрил ратификационные законопроекты, связанные с деятельностью комплекса "Байконур"

- По итогам 4 месяцев 2021 г. экономика РК вышла на траекторию роста

- Текущий счет платежного баланса сложился с дефицитом в (-)1,2 млрд долл.

- "Эти деньги принадлежат будущим поколениям"

- Кадровые перестановки

- Много шума - и ничего

- Многоплановое взаимодействие в фокусе внимания формата "Центральная Азия – Китай"

- После трагедии в Казани депутаты Мажилиса требуют пересмотреть требования к системе антитеррористической защиты объектов образования в РК