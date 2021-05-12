РосАктеры Клим Шипенко и Юлия Пересильд утверждены на полет в космос для съемок фильма

16:02 13.05.2021

Госкомиссия одобрила кандидатуры режиссера Клима Шипенко ("Салют-7", "Холоп") и актрисы Юлии Пересильд ("Битва за Севастополь", "Пять невест") для полета на МКС на съемки фильма "Вызов", сообщили в пресс-службе "Первого канала".



"По итогам медицинского и творческого отбора принято решение рекомендовать к назначению в основной экипаж Юлию Пересильд и Клима Шипенко, в дублирующий экипаж – Алену Мордовину и Алексея Дудина", - говорится в сообщении.



Все отобранные кандидаты начнут спецподготовку участников космического полета не позднее 1 июня. Им предстоят в том числе испытания на центрифуге, вибростенде, парашютная подготовка.



Художественный фильм "Вызов" станет частью большого научно-просветительского проекта, в рамках которого планируется также снять цикл документальных фильмов о предприятиях ракетно-космической отрасли и специалистах, участвующих в производстве космических кораблей, ракет-носителей, наземной космической инфраструктуры.



Кастинг на главную роль в первом художественном фильме, съемки которого пройдут в космосе, начался в конце 2020 года. На творческой стадии отбора предпочтение отдавалось профессиональным актрисам, однако попробовать свои силы могли все желающие.



"Отдельно отмечено участие в проекте Галины Каировой, которой предложено продолжить отбор в отряд космонавтов на профессиональной основе", - отмечается в сообщении.