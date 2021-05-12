Баткен. Опять драки на границе. Теперь кыргызы кулачатся с узбеками

16:38 13.05.2021

13 мая 2021, Бишкек - 24.kg, Гульмира МАКАНБАЙ КЫЗЫ

Сюжет: Приграничные конфликты

На кыргызско-узбекской границе подрались жители двух соседних сел



На кыргызско-узбекской границе подрались двое жителей из соседних сел. Конфликт урегулирован, сообщили в пресс-службе полномочного представителя кабинета министров в Баткенской области.



По ее данным, между жителем села Сай айыльного аймака Кыштут и жителем села Чашма Сохского района произошел бытовой конфликт, приведший к драке. После инцидента на границе собрались жители указанных сел.



Прибывшие силовики и представители местной власти провели разъяснительную беседу среди собравшихся. После толпа разошлась. Подравшиеся помирились.