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|Баткен. Опять драки на границе. Теперь кыргызы кулачатся с узбеками
16:38 13.05.2021
13 мая 2021, Бишкек - 24.kg, Гульмира МАКАНБАЙ КЫЗЫ
Сюжет: Приграничные конфликты
На кыргызско-узбекской границе подрались жители двух соседних сел
На кыргызско-узбекской границе подрались двое жителей из соседних сел. Конфликт урегулирован, сообщили в пресс-службе полномочного представителя кабинета министров в Баткенской области.
По ее данным, между жителем села Сай айыльного аймака Кыштут и жителем села Чашма Сохского района произошел бытовой конфликт, приведший к драке. После инцидента на границе собрались жители указанных сел.
Прибывшие силовики и представители местной власти провели разъяснительную беседу среди собравшихся. После толпа разошлась. Подравшиеся помирились.