Горит Uri Buri. Арабы и евреи дерутся все активнее, - Ф.Бацазова

17:49 13.05.2021

В израильской полиции рассказали об ожесточенных столкновениях между арабами и евреями

Военных в Израиле призвали готовиться к эскалации конфликта



Ожесточенное противостояние властей Израиля с палестинским движением ХАМАС привело к массовым столкновениям между представителями арабской и еврейской общин. Сообщается о жертвах с обеих сторон. С начала недели были арестованы более 400 человек. Ситуацию с беспорядками в израильских городах оценил официальный представитель местной полиции.



Военных в Израиле призвали готовиться к эскалации конфликта



В ряде израильских городов в течение последних двух ночей бесчинствовали толпы. В Бат-Яме, пригороде Тель-Авива, евреи избили двух человек, а также разгромили несколько арабских заведений, передает The Jerusalem Post. Мэр города Цвика Брот заявил, что беспорядки организовали "провокаторы, приехавшие из-за пределов города".



В городе Акко на северо-западе Израиля в критическом состоянии был госпитализирован еврей, машину которого атаковала группа арабов, вооруженных камнями и палками. Более того, группа бунтовщиков подожгла один из самых известных ресторанов страны, Uri Buri, который по иронии судьбы считался местным символом сосуществования арабов и евреев.



Массовые беспорядки также прошли в Хайфе, Назарете, Тверии и Лоде. В последнем городе столкновения арабов с евреями продолжаются уже несколько дней. Сообщается, что здесь была подожжена синагога и несколько автомобилей. Мэр Лода Яир Ревиво заявил о потере контроля над населенным пунктом. В городе введен ночной комендантский час.



В среду вечером, 12 мая, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху охарактеризовал обстановку в израильских городах как "невыносимую".



"Мы не потерпим анархии, – цитирует слова политика газета Times of Israel. – Совершенно недопустимо, когда толпы арабов нападают на евреев – или когда толпы евреев нападают на арабов".



Ситуацию с беспорядками в израильских городах оценил официальный представитель местной полиции.



"В Израиле сложилась действительно непростая ситуация, однако полиция делает все необходимое для поддержания достаточного уровня безопасности общественного порядка, – комментирует "МК" пресс-секретарь полиции Израиля Михаил Зингерман. – Все началось с событий в Иерусалиме, когда осуществлялись нападения на правоохранителей и граждан на Храмовой горе. Все это дало определенный толчок тем событиям, которые сейчас происходят в стране, в частности ракетным обстрелам со стороны Сектора Газа. Кроме того, это подхватилось и арабским населением внутри самого Израиля. Нам приходится бороться. Еврейский народ чувствует, что его сильно обидели этими нападениями и атаками.



Были определенные случаи нападений на арабов, в особенности в "смешанных" израильских городах. Мы как полиция призываем все слои населения к спокойствию и ни в коем случае не брать закон в свои руки. Естественно, люди, нарушающие общественный порядок и участвующие в массовых волнениях, задерживаются. Арестовываются как арабы, так и евреи.



В настоящее время очень большие полицейские силы патрулируют в Лоде, Хайфе и Акко. Правоохранители не допустят негативного развития событий и, конечно, будут использовать все необходимые для этого средства. Мы в том числе призвали дополнительные силы резервистов в пограничную полицию – примерно 10 рот (около 600 человек). Они имеют большой опыт в наведении общественного порядка и борьбе с массовыми волнениями. Они вместе с нами будут патрулировать улицы".



В Израиле рассказали, чем нынешнее противостояние с арабами отличается от предыдущих



По словам представителя израильской полиции, самая непростая ситуация наблюдается сейчас в городах Лод и Акко. Между тем он отметил, что хотя подобные случаи наблюдались и в прошлом, однако в этот раз масштабы намного серьезнее.



"Положение, безусловно, осложняется ракетными атаками из Сектора Газа, – продолжает Михаил Зингерман. – При этом я думаю, что в течение двух-трех дней ситуация полностью нормализуется. По указанию руководства полиции в Лоде был введен комендантский час, который будет действовать с 13 мая с 20:00 до 04:00. На этот временной отрезок город фактически станет стерильной зоной. На улицах будут находиться только полицейские патрули. Если возникнет необходимость, комендантский час будет вводиться и в других местах.



Тем не менее в каких-то более жестких ограничительных мерах на данный момент нет смысла. В тех населенных пунктах, где возникают очаги массовых волнений, мы призываем жителей оставаться дома. Граждане к нам в этом плане прислушиваются".



Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и контролирующая сектор Газа исламистская группировка ХАМАС продолжают обмениваться ударами. Палестинская сторона выпустили по израильской территории десятки ракет в ответ на удары израильских ВВС, в результате которых в Газе было разрушено еще одно многоэтажное здание.



Сообщается, что с начала недели в Секторе Газа убиты по меньшей мере 67 человек, 17 из них – дети. Согласно данным местного министерства здравоохранения, от израильских ударов ранено около 390 человек. Израиль сообщил о 7 погибших. Среди них один ребенок, военнослужащий и гражданин Индии. Общее число раненых составило примерно 100 человек.



Снаряды разрывались в нескольких израильских городах, в том числе в Сдероте на юге страны. В результате попадания ракеты в жилой дом был убит шестилетний мальчик.



По информации Би-би-си, Израиль направляет дополнительные силы на границу с Сектором Газа. Ранее сообщалось, что израильские войска готовятся к вероятной наземной операции. Отмечается, что в армию призваны 3 тысячи резервистов. Кроме того, военные командиры на границе получили приказ готовиться ко всем возможным вариантам развития событий и эскалации конфликта.



Фариза Бацазова