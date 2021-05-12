КырКадры. Безработный Турдукожоев стал запредом "Кыргызалтына"

19:59 13.05.2021

На заседании совета директоров ОАО "Кыргызалтын" 10 мая 2021 года года приняты следующие решения:



1. Вывести из состава правления и освободить от занимаемой должности члена правления-заместителя председателя правления по производству и геологоразведочным работам ОАО "Кыргызалтын" Казакова Таланта Кенешбековича в связи с переводом на другую работу с 10 мая 2021 года согласно поданному заявлению.



2. Избрать Турдукожоева Кубанычбека Асанбековича членом правления-заместителем председателем правления ОАО "Кыргызалтын" по производству и геологоразведочным работам.



Он был в списке кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша в 20520 году от партии "Ыйман нуру" под номером 26: "Турдукожоев Кубанычбек Асанбекович, 1961 г.р., безработный".

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