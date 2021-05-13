Израиль пугает сектор Газа наземной операцией

20:13 13.05.2021

13.05.2021

Международные посредники не успевают за динамикой арабо-еврейского конфликта

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ



Премьер-министр Израиля Биньямин Нетантьяху получил от военных жесткий сценарий разрешения конфликта.

План наземного вторжения в сектор Газа представлен 13 мая армейскому и гражданскому руководству Израиля. Несмотря на то что изначально Армия обороны (ЦАХАЛ) отвергала вероятность такой операции, события последних дней склонили командование к разработке жесткого сценария. Некоторые ожидания связаны с Советом Безопасности (СБ) ООН, открытое заседание которого по плану должно пройти 14 мая. Однако в экспертной среде утверждают: дипломатические посредники пока бессильны что-либо сделать.



О том, что командирами ЦАХАЛ проработан сценарий с наземным вторжением, 13 мая сообщил официальный представитель Армии обороны Хидай Зильберман. Он указал на то, что военные формирования некоторое время сконцентрированы в приграничных районах.



Заявлению предшествовала серия израильских ударов по позициям группировки ХАМАС, в результате которой был уничтожен штаб службы внутренней безопасности движения, его банк и дом одного из высокопоставленных командиров – Ияда Тайиба, который отвечал за работу нескольких батальонов. По данным ЦАХАЛ, его жилище использовалось для террористической активности. Позже появились данные, что авиация атаковала и дом главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании.



Накануне Тунис, Норвегия и Китай подали запрос на проведение открытого заседания СБ ООН. Международные посредники хотят обсудить пути разрешения конфликта, сообщил источник ТАСС. Мероприятие должно состояться 14 мая. По итогам прошедших 10 и 12 мая заседаний международный орган не смог согласовать приемлемый вариант совместного заявления по поводу арабо-израильской напряженности. Причиной стала позиция американцев, которые, по одной из версий, хотят избежать резких оценок в документе, чтобы не подстегнуть еврейское государство к еще более жестким действиям в зоне конфликта.



Публично же администрация президента Джозефа Байдена высказывает тревогу в связи с действиями ближневосточного союзника.



"Разные страны прикладывают усилия, все используют свои контакты с тем, чтобы побудить стороны к сдержанности, побудить стороны к прекращению действий, которые ведут к стремительно растущему числу жертв среди гражданского населения, – заявил, в свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию. – В России также прикладываются соответствующие усилия, осуществляются контакты на этот счет". Отвечая на вопрос, стоит ли Москве или другим международным посредникам изменить свои дипломатические подходы к взаимодействию с участниками конфликта, Песков заявил: "Очевидно, что сейчас горячая стадия конфликта, но все прикладывают те усилия, которые могут".



Обстрелы уже напрямую коснулись энергетической инфраструктуры Израиля. Так, американский гигант Chevron уведомил, что прекращает операции на месторождении "Тамар" в Средиземном море. Как сообщается, это было сделано по просьбе Израиля, который опасается, что палестинские формирования сделают морскую платформу объектом обстрелов. Министерство энергетики еврейского государства, впрочем, эту связь отрицает, указывая, что никаких сигналов от ХАМАС на этот счет не было. Но опасность очевидна. Решению Chevron предшествовало попадание палестинской ракеты в нефтепровод Эйлат–Ашкелон на территории Израиля. Если судить по видеороликам в соцсетях, снаряд повредил сам трубопровод и одно из нефтехранилищ.



Ситуация усугубляется ожесточенными столкновениями между еврейским и арабским населением в различных городах Израиля. Министр обороны еврейского государства Бени Ганц на этом фоне распорядился в срочном порядке привлечь 10 рот пограничной полиции для борьбы с межэтническими стычками.



"У нас десятки раненых, есть погибшие, но их число небольшое, – проинформировал 13 мая официальный представитель полиции Израиля Михаэль Зингерман. – Великолепно работают батареи ПВО "Железный купол". Из тысячи ракет, которые за последние дни были выпущены по Израилю, системы сбили 900".



Тем временем в Газу прибыли дипломатические посредники из Египта. Соответствующих усилий ждут и от Катара – одного из основных медиаторов, долгое время умиротворявшего администрацию палестинского анклава финансовыми траншами.



В разговоре с "НГ" доцент Королевского колледжа в Лондоне и приглашенный доцент парижского Института политических исследований Дэвид Робертс заметил, что израильские органы безопасности всегда поощряли катарские действия в Палестине. "Катар рассматривается израильтянами как сдерживающая сторона, способная использовать контакты и соблазн финансирования". Это, по словам аналитика, помогает держать палестинские фракции под контролем и не допускать, чтобы радикальные силы "скатывались в еще более серьезные проявления экстремизма".



Впрочем, собеседник "НГ" отмечает: пока непонятно, что в сложившейся ситуации может сделать дипломатия. "Обе стороны конфликта находятся в эпицентре всплесков эскалации, которая, к несчастью, скорее всего должна просто идти своим чередом. Катар в конечном итоге, вероятно, возглавит усилия по восстановлению (мира в секторе Газа. – "НГ") с благословения израильских служб безопасности", – заключил Робертс.