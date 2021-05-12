В Кыргызстане Последний звонок в школах пройдет в режиме онлайн

20:26 13.05.2021

12 мая 2021, Бишкек - 24.kg, Мария ОРЛОВА



В Кыргызстане Последний звонок в школах пройдет в режиме онлайн. Об этом 24.kg сообщила заместитель министра образования и науки Надира Джусупбекова.



По ее словам, решение принято после обсуждения в республиканском штабе.



"Мы подготовим поздравление-напутствие известных личностей, планируем транслировать его на телеканалах. Сейчас этот вопрос обсуждается. Школьные коллективы, администрации тоже подготовят поздравление для своих выпускников", - сказала она.



Отметим, что учебный год завершится 25 мая.