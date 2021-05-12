"Теневым" президентом США является "бесноватая Сюзи" Райс

20:59 13.05.2021

Стало известно о "теневом президенте" США

Сьюзан Райс

Сьюзан Райс

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Бывшая советница президента США по национальной безопасности Сьюзан Райс - "теневой президент", считает бывший исполняющий обязанности директора Национальной разведки Ричард Гринелл. Об этом пишет Fox News.



В администрации президент США Джо Байдена Райс возглавила Совет по внутренней политике. Именно на этой позиции она может оказывать наибольшее влияние, убежден Гринелл. В частности, ее назначение может свидетельствовать о том, что Райс "превратит внешнюю политику во внутреннюю".



"Тот бардак, что начинает возникать во внешней политике, связан с политикой внутренней... Байден слишком слаб, чтобы остановить левых от получения контроля. Вице-президент Камала Харрис не понимает, что происходит... А у нас, между тем, есть теневой президент Сьюзан Райс, на которую никто не обращает внимания", - рассказал политик.



Fox News напоминает, что Райс - одна из богатейших в Белом доме. Ее чистая прибыль достигает 37,9 миллиона долларов.



Байден назначил Райс главой Совета по внутренней политике 10 декабря 2020 года. Ранее она была помощником 44-го американского лидера Барака Обамы по национальной безопасности. Кроме того, ее называли возможным кандидатом на пост госсекретаря США.