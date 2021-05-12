|23:52 СоцФонд Киргизии доверили электрику Орозалиеву
21:02 Украинскому куму Путина одели браслет и посадили под домашний арест
20:59 "Теневым" президентом США является "бесноватая Сюзи" Райс
20:26 В Кыргызстане Последний звонок в школах пройдет в режиме онлайн
20:20 Зачем Турции новая военная база в Иракском Курдистане? - Ст.Тарасов
20:13 Израиль пугает сектор Газа наземной операцией
19:59 КырКадры. Безработный Турдукожоев стал запредом "Кыргызалтына"
18:55 10 тысяч боевиков ИГИЛ* вгрызлись в землю Сирии
17:49 Горит Uri Buri. Арабы и евреи дерутся все активнее, - Ф.Бацазова
16:38 Баткен. Опять драки на границе. Теперь кыргызы кулачатся с узбеками
16:02 РосАктеры Клим Шипенко и Юлия Пересильд утверждены на полет в космос для съемок фильма
12:07 Мэмленд и др. Веб-сообщества ищут острова для основания собственного государства (в реале)
12:06 Кто отстреливает палестинских командиров?
12:00 Путин отомстит за "кума" Медведчука, забрав Новороссию?
11:06 Избраны 3 новых самых счастливых кыргызов - члены совета директоров Centerra Gold (Болтурук, Касенов и Кыштобаев)
09:42 В бою на "Головном" Кыргызстан расстался с детством, - Кабылбеков (эксперт)
09:36 Туркменистан выиграл суд у турецкой компании Sehil на $500 млн
09:29 Балаболим по-валдайски. В пост-галявиевской Казани собирается Центральноазиатская ученая конференция
09:25 Щелчок по носу Кремля: США выведут войска из Афганистана в Казахстан? - "СП"
07:59 "Пять глаз" не станут антикитайским военно-политическим альянсом, - Св.Князев
06:49 "Всевышний дарует каждому...". Президент Жапаров поздравил кыргызстанцев с Орозо айтом
06:17 Эрдоган убеждает Кремль преподать Израилю "урок силы", - И.Субботин
01:48 Китайский успех в борьбе за Европу, - В.Кашин, А.Зайцев
01:47 Погибшая в Грузии казахстанка могла стать жертвой сексуального рабства
01:45 Провал и успех Путина: неудобные уроки для Кремля, - М.Ростовский
01:43 Среднеазиатский рубеж. Смогут ли США разместить базы в Средней Азии, - Г.Мирзаян
01:41 Как Сирия готовится к президентским выборам
01:40 Одолеют ли три президента Армении одного премьера, - И.Джорбенадзе
01:38 "Железный купол" в синей дымке тает. Ракето-война вокруг Иерусалима, - М.Беленькая
01:16 Чернобыльский реактор вновь активно задымил
00:11 Россия спотыкается на ухабах Шелкового пути, - В.Скосырев
|22:42 50 дней в туркменских тюрьмах. Воспоминания бывалой
21:58 Хакерская атака в США: так могла бы начаться Третья мировая война, - Neue Zurcher Zeitung
21:32 Палестина в огне – Израиль очерчивает пределы влияния Турции на Ближнем Востоке, - Д.Нефедов
19:42 Канадская буренка. КырВласти опять собрались доить "Кумтор"
19:36 Голимый фальшак. Выборы в Бишкекский кенеш признаны недействительными
15:02 "Джихад-мобили" уже прикидывают путь к Самаре, Оренбургу, Омску
15:00 РосХакеры продолжают выкручивать американские нефте-трубы, - Голос Америки
14:57 В Молдове стартует предвыборная кампания, которая может изменить страну навсегда. И вот почему, - ВВС
14:55 УкрСуд украинизировал русские фамилии
14:03 Гражданская война стучится в дверь Франции, - С.Аксенов
08:47 Земля ракетованная. Битва за Иерусалим обернулась для Израиля ударами из Газы, - М.Беленькая
08:44 Коронавирус лишил московских мусульман праздника, - "Къ"
08:41 Сельское хозяйство Киргизии: от хаоса к плану, - В.Аникин
08:20 Как сильно полыхнет в Иерусалиме? - А.Правов
07:45 УкрПрез Зеленский начал зачистку олигархов-изменников, - "МК"
07:37 Кто определяет внешнюю политику США? - В.Кудрявцев
07:34 О новой расстановке сил в Латинской Америке, - Нил Никандров
06:57 Авиация Израиля отчиталась о ликвидации ключевых командиров ХАМАС
06:53 Киргизия не прочь опять разместить у себя базу США, - В.Панфилова
00:56 Американцы зашли в тыл Путина: зачем Байдену войска в Таджикистане, - М.Ростовский
|Украинскому куму Путина одели браслет и посадили под домашний арест
21:02 13.05.2021
Медведчука поместили под домашний арест
Виктор Медведчук
Судья Печерского районного суда Киева Вячеслав Пидпалый принял решение поместить председателя политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука под круглосуточный домашний арест до 9 июля. Об этом сообщает РИА Новости.
Политика обязали сдать заграничный паспорт.
Суд частично удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры Украины. Ведомство просило взять Медведчука под стражу.
Ранее 13 мая сообщалось, что активисты развернули плакат "Кожного ката чекає розплата" ("Каждого палача ждет расплата") под зданием Печерского районного суда. Туда стянули дополнительные силы Национальной полиции Украины.
11 мая Генеральная прокуратура Украины объявила о подозрении в государственной измене и хищении государственных ресурсов Медведчуку и его коллеге по партии Тарасу Козаку. Обвинение намерено ходатайствовать в суде о заключении подозреваемых под стражу. Позже в доме Медведчука начались обыски.
Служба безопасности Украины раскрыла суть обвинений против Медведчука и Козака. Депутатам вменяют передачу сведений о "секретном украинском военном подразделении" российской разведке, создание вербовочной сети и перерегистрацию украинского месторождения в Крыму на российскую фирму.
Истории без цензуры и запретов - в "Ленте дна" в Telegram
подписаться
Петр Лавренин