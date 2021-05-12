СоцФонд Киргизии доверили электрику Орозалиеву

23:52 13.05.2021

Орозалиев Жаныбек Аманович назначен председателем Социального фонда при Министерстве здравоохранения и социального развития. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров.



Уланбек Асанов покинул должность председателя Соцфонда.



Соответствующее распоряжение подписал председатель кабмина Улукбек Марипов.



Ж.Орозалиев является членом совета директоров ОАО "Электрические станции" с 29 апреля 2019 года. В 2018 году работал начальником Свердловского районного управления Социального фонда КР.



Ранее Асанов Уланбек Жалалович был освобожден от занимаемой должности председателя Социального фонда при Министерстве здравоохранения и социального развития.