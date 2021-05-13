Китай закрепляется на заднем дворе России, - В.Скосырев

 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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00:06 14.05.2021

Пекин позаботится о безопасности Центральной Азии после ухода США из Афганистана
Владимир Скосырев
13.05.21

В Сиане Ван И (четвертый слева) и его коллеги из постсоветских республик стремились не противоречить друг другу.
Китай и бывшие советские республики усилят борьбу против терроризма, сепаратизма и религиозного экстремизма, когда войска США покинут Афганистан. Так медиа КНР характеризуют итоги встречи главы МИДа Ван И с коллегами из пяти стран Центральной Азии. Вашингтон, по их мнению, оставляет в Афганистане хаос. Чобы он не перекинулся к соседям, тем нужно теснее взаимодействовать с КНР и РФ. Это особенно важно в связи с тем, что Вашингтон ищет возможность вернуть свои подразделения в Узбекистан, Киргизию и Таджикистан. Это для Пекина неприемлемо, но втягиваться в афганский конфликт он не намерен.

Встреча Ван И с министрами Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана состоялась в городе Сиане, через который проходил Шелковый путь, связывавший Европу с Китаем.

Выбор Сианя для общения с ближайшими соседями был символическим. Ведь речь на встрече шла не только о последствиях провала попыток США умиротворить Афганистан, но и о реализации проекта "Пояс и путь" на постсоветском пространстве.

Однако на первом плане был Афганистан. Ван И посоветовал коллегам говорить по этому вопросу "в один голос" и поддерживать мирный процесс. Но, как следует из комментария газеты Global Times, издаваемой Коммунистической партией Китая, нужно также настороженно относиться к планам Вашингтона, который домогается возможности возобновить американское военное присутствие в регионе.

По словам Ян Цзиня, эксперта Академии общественных наук Китая, против этого плана наверняка выступят Китай и Россия. Ведь вместе с американскими солдатами в Центральную Азию приедут дипломаты и разведчики, которые станут спонсировать неправительственные организации и готовить цветные революции. В связи с этим Ян напомнил, что в 2005 году Киргизия пережила цветную революцию, поддержанную США. А ряд стран, например Казахстан, тоже ощутили на себе воздействие этих событий.

С другой стороны, сколь ни коварны планы США, но, как говорит Марк Кац, профессор Университета Джорджа Мэйсона в США, американские войска в Афганистане служили заслоном против угроз исламистов Китаю и его соседям. Теперь им придется реагировать на этот вызов самим. В Пекине рассчитывают, что молодые азиатские государства смогут тут опереться на Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), куда входят четыре страны, наряду с Китаем, Россией, Индией и Пакистаном.

Проблема в том, что после приема недавно в эту группировку таких извечных антагонистов, как Индия и Пакистан, ряд комментаторов сомневаются в том, сможет ли ШОС предпринимать эффективные действия по противостоянию боевикам – приверженцам воинственной ветви ислама. Особенно если учесть, что еще пять-семь лет назад сторонники радикального ислама находили определенную поддержку у уйгуров, коренных жителей Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР.

Газета South China Morning Post, издающаяся в Гонконге, подчеркивает, что не все просто и в отношениях между основоположниками ШОС – Китаем и Россией – в том, что касается бывших советских республик. Поскольку их главным инвестором стал Китай, в Москве с беспокойством следят за усилением позиций КНР в зоне, которая раньше считалась как бы задним двором России. Еще в 2009 году был построен газопровод в Китай из Туркмении. С тех пор КНР получила из республики 240 млрд куб. м газа. Туркмения стала его крупнейшим поставщиком в Китай. Ван И на встрече в Сиане сказал, что нужно КНР и Туркмении создать новые двигатели сотрудничества, в частности в сфере технологий.

Причем речь идет не только о газе, нефти, металлах для промышленности. Специализированый интернет-ресурс Ecotextile сообщает, что Китай, стремясь уменьшить зависимость от импорта хлопка из США и Австралии, налаживает его ввоз из Узбекистана, Таджикистана и Киргизии.

Спрашивается, не подрывает ли массированное проникновение Китая в Центральную Азию позиции России. В беседе с "НГ" ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Василий Кашин отметил, что картина неоднозначна: "Например, у Казахстана на протяжении нескольких лет происходило сокращение товарооборота с Китаем. Это объясняется в основном тем, что казахстанский экспорт нефти переориентировался на Запад. То есть неверно утверждать, что китайский экономический гигант всех вытесняет и захватывает регион. По некоторым направлениям его экономических связей с Китаем происходит откат назад".

Конечно, диверсификация экономического сотрудничества – это единственно разумный выход для государств Центральной Азии. "Они будут разыгрывать россиян и китайцев друг против друга, так как соперничество им выгодно. Но о подчинении этих стран Китаю говорить не приходится. Там усилились антикитайские настроения из-за событий в Синьцзяне", – заключил Кашин.

Об этом можно судить и по опросу, проведенному организацией Central Asia Barometer. Он показал любопытные результаты. Оказалось, что правительства постсоветских стран приветствуют более тесные связи с Китаем, а общественное мнение расколото. 30% населения в Казахстане и 35% в Киргизии относятся к Китаю неблагоприятно. В то же время негативные оценки России в этих странах исчисляются однозначными цифрами.

Источник - ng.ru
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