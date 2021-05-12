 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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У жены Зеленского нашли квартирку в Крыму
05:04 14.05.2021

СМИ узнали о регулярных тратах на квартиру жены Зеленского в Крыму
Супруге президента Украины принадлежит элитная недвижимость на полуострове

Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена по-прежнему является собственником квартиры в Крыму. Об этом рассказал охранник ТСЖ, которое обслуживает элитный дом.

Супруге президента Украины принадлежит элитная недвижимость на полуострове

Мужчина рассказал РЕН ТВ, что квартира до сих пор принадлежит семье украинского президента, хотя сами они здесь не появляются. Но с недоступной недвижимостью расставаться чета не спешит.

Эту информацию журналистам подтвердил и председатель ТСЖ в телефонном разговоре. По его словам, собственник квартиры не менялся, платежи за коммунальные услуги оплачиваются регулярно.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов также рассказывал, что Зеленская регулярно оплачивает коммунальные счета за свою крымскую квартиру. При этом он выразил сомнение, что Зеленские смогут претендовать на гражданство России как собственники недвижимости в Крыму.

Известно, что Елена Зеленская приобрела квартиру в элитном жилом комплексе "Император" у бизнесмена Александра Буряка в 2013 году.

Недвижимость досталась ей с большой скидкой - примерно за половину рыночной стоимости. За квартиру она заплатила 163,9 тысячи долларов (более 10 млн рублей), цена одного квадратного метра составила 1300 долларов.

В начале года сообщалось, что в 2020-м Зеленская заработала в качестве сценариста в студии "Квартал 95" 952 900 гривен (приблизительно 2,6 млн рублей), или около 80 000 гривен в месяц (217 000 рублей).

Помимо зарплаты, супруга украинского лидера получила 2 443 027 гривен (приблизительно 6,6 млн рублей) от сдачи собственности в аренду.

ЕГОР ГАВРИЛОВ

Источник - mk.ru
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