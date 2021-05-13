 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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У мигрантов в ЕАЭС появится своя биржа труда, - Т.Хасанов
07:27 14.05.2021

Для мигрантов из стран ЕАЭС запустят портал поиска работы
Тимур Хасанов 13.05.2021,

Уже с 1 июля жители Евразийского экономического союза (ЕАЭС) смогут искать работу на территории стран-участниц объединения с помощью нового интернет-портала, сообщило Минэкономразвития. Экономике России срочно нужны рабочие руки, объясняют эксперты. Впрочем, такой портал ничего не изменит, поскольку будет лишь дублировать существующие коммерческие проекты, полагают игроки рынка.

Входящие в ЕАЭС Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения запустят совместный цифровой портал поиска и размещения вакансий "Работа без границ". Об этом сообщила пресс-служба Минэкономразвития РФ по итогу встречи замглавы министерства Дмитрия Вольвача и министра Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям Гегама Варданяна.

"Считаю запуск проекта очень своевременным. Постепенное восстановление стран ЕАЭС от последствий пандемии, безусловно, потребует привлечения квалифицированных кадров в перспективные сектора экономики.

Запуск совместного цифрового продукта по поиску вакансий и резюме кандидатов может увеличить мобильность экономически активного населения ЕАЭС и сбалансировать рынок труда",

- заявил по этому поводу Вольвач.

Он отметил, что цифровизация бизнес-процессов поможет снизить барьеры для ведения бизнеса и улучшить качество жизни людей на пространстве содружества. У новой платформы будут информационные партнеры, которые уже занимаются аналогичной деятельностью в России, в частности сервис "Яндекс.Работа".

Варданян в свою очередь проинформировал, что несмотря на сложную ситуацию с пандемией проект реализуется в установленный срок. В частности, создано типовое программное обеспечение, во всех пяти странах союза платформы интегрированы, проведено тестирование и опытная эксплуатация. В результате внедрения системы расширяется взаимодействие рынков труда союза, ожидает представитель ЕЭК.

Доктор экономических наук (НИУ ВШЭ) Сергей Смирнов положительно оценивает идею создания межгосударственного портала поиска работы в рамках ЕАЭС.

По его мнению, эта инициатива идет в русле общего тренда цифровизации экономики России. Собеседник "Газеты.Ru" подчеркивает, что

экономике страны сейчас необходима иностранная рабочая сила, поскольку в России отмечается серьезный демографический спад, трудовых ресурсов не хватает, поэтому привлечение трудовых мигрантов – не худший вариант.

"Вот такая система позволит повысить степень легализации мигрантов в нашей стране. Очевидно, будет и какая-то обратная связь, что позволит сделать всю систему иностранного трудоустройства более цивилизованной", – поделился мнением Сергей Смирнов.

О том, что российская экономика страдает от нехватки иностранных рабочих, говорил президент Владимир Путин во время визита президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Москву.

"Важный вопрос трудовых мигрантов. Знаю, что этот вопрос чувствительный для Таджикистана.

Мы все делаем для того, чтобы люди себя чувствовали комфортно, тем более, что реально рабочих рук у нас в настоящее время не хватает в целых отраслях экономики,

- отмечал Путин. - Я считаю, что это абсолютно положительный процесс".

В то же время прирост иностранной силы вызовет рост конкуренцию на рынке труда среди соискателей работы, убежден Сергей Смирнов из НИУ ВШЭ. На некоторых позициях соперничество возрастет, но главное, чтобы оно было в рамках закона.

"Если с этим порталом будут взаимодействовать работодатели, то для того, чтобы понять, насколько они законопослушны во взаимоотношениях с рабочими. понадобится определенная экспертиза и анализ этих контрактов.

Это, безусловно, должно быть, чтобы не было расхождение между заявленными условиями и реальными", - подчеркнул Смирнов.

Иного мнения придерживается основатель одного из крупнейших российских сервисов поиска работы SuperJob Алексей Захаров. Нет никакой необходимости сейчас создавать дополнительные источники поиска работы, все, что иностранным соискателям нужно, они могут найти уже на действующих сайтах, уверен он.

"Для тех, кто ищет работу, есть портал SuperJob. Если он не нравится, пожалуйста, для них есть HeadHunter. Им не нравятся оба эти проекты - есть Avito или еще что-то.

Поэтому если бы это попытался сделать частный инвестор, то ему просто стоило пожелать удачи, а в случае государственной инициативы - это просто слив денег в унитаз или распил. Иначе я не могу это назвать", - заявил "Газете.Ru" Захаров.

Основатель компании убежден, что чиновники не понимают принципиального момента трансформации рынка труда, который произошел за последний год. По его мнению, трудовые мигранты быстро адаптировались к сложившейся ситуации и вместо тех мест (различные стройки), куда их отчаянно зазывают девелоперы и правительство, переквалифицировались в курьеры и водители такси.

"Люди просто не понимают, что происходит, они привозят себе дешевую рабочую силу, и если у гастарбайтеров не забрали паспорта, то они тут же разбегаются кто куда", - отметил эксперт.

Источник - Газета.ру
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