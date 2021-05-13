Война в Интернете. Цифровые диверсии и способы защиты от них, - Игорь Ашманов

07:41 14.05.2021 Игорь Ашманов. Война в Интернете

Цифровые диверсии и способы защиты от них

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В социальных сетях 95% сообщений - это спам, "шеры", репосты, и только 5% сообщений оригинальны. Причем социальные сети целенаправленно тренируют рефлекс "запости" на распространение вброса, приучают пользователей к шаблонному поведению: опубликуй свое фото десятилетней давности, расскажи, как тебя не взяли на работу, поставь радужный флаг на аватарку, осуди чиновника и тому подобное.



А сеть TikTok, адресованная в первую очередь детям, прямо предлагает повторить чьи-то действия и выложить видео в сеть.



Периодически в социальных сетях проводятся информационные атаки. Например, в канун 9 мая резко возрастает число сообщений, в которых Советский Союз называют виновником начала войны, оккупантом и прочее. Анализ аккаунтов по географической привязке позволяет говорить об "импорте повестки", то есть информация появляется в региональном сегменте социальных сетей других государств, после чего переходит в российский сегмент, пользователи которого лишь распространяют то, что уже было написано и загружено в сеть до них. Центров генерации подобного контента не так много, и их можно вычислить с помощью анализа ретроспективных данных.



К таким выводам пришли специалисты российской компании "Крибрум". Поисковик компании анализирует 340 миллионов аккаунтов - 200 миллионов сообщений и картинок в сутки. Работа ведется в режиме реального времени, большинство сообщений обрабатывается в течение нескольких минут. Охвачено все инфополе (Twitter, Facebook, "ВКонтакте", ЖЖ, "Одноклассники", "Мой Мир", Instagram, Youtube, TikTok, блоги/форумы, 22 тысячи интернет-СМИ) и все виды контента (посты, комментарии, ссылки, шеры, лайки, подписи к видео и картинкам). Языки - русский, английский, арабский, китайский и языки СНГ.



Возглавляет компанию "Крибрум" Игорь Станиславович Ашманов. В 1983 году окончил мехмат МГУ по кафедре высшей алгебры. Кандидат технических наук, заведующий кафедрой цифровой социологии ВШССН МГУ. С 1987 года занимается системами искусственного интеллекта. Создатель системы правописания ОРФО, разработчик спам-фильтров, электронных словарей, систем анализа и мониторинга социальных сетей и СМИ.



Игорь Ашманов считает, что цифровое пространство стало полем боя, новым театром военных действий. В нем хозяйничают цифровые платформы, имеющие огромную аудиторию и дающие к ней доступ по своим правилам и на своих условиях. У платформ сотни миллионов просмотров в сутки, они модерируют контент и рекламу.



Так, например, поисковики обрабатывают сотни миллионов запросов в день, охватывая почти 100% аудитории. Рекламные системы имеют миллиарды показов в день на всех сайтах и приложениях, видят всех пользователей. Социальные сети и СМИ располагают сотнями миллионов аккаунтов, каждый пользователь получает за день несколько воздействий. Видеохостинги догоняют Центральное телевидение по числу зрителей.



В российском сегменте социальных сетей по количеству постов в сутки лидирует сеть ВКонтакте (60 миллионов постов), на втором месте Facebook (22 миллиона), на третьем - Instagram (12 миллионов). Бурно растет сеть TikTok, в которой уже 6 миллионов активных аккаунтов. В целом в социальных сетях в пиках распространяется в секунду до 30 тысяч сообщений и до 100 тысяч лайков.



Люди проводят в социальных сетях и интернет-СМИ до 5–7 часов в день. 90% пользователей - молчащие, они не пишут, но читают или репостят, в любом случае впитывая смыслы из сети. Практически каждый российский пользователь из 80 миллионов в течение дня получает какое-то воздействие социальных сетей.



Время "жизни" сообщения - 4-5 часов. За этот период оно получает 95% действий - комментарии, лайки, ретвиты, шеры. В большинстве случаев медийные события в соцсетях и СМИ сейчас не живут более 3–4 дней.



Средняя длина сообщения все время падает, при этом быстро растет инструментарий выражения эмоций без текста, с помощью смайликов и картинок.



Пользователи доверяют информации от сетевых "друзей" больше, чем любым СМИ. При этом в сетях оперирует огромное количество профессиональных манипуляторов: спамеров, рекламщиков, политтехнологов, экстремистов, мошенников, то есть преступников. Действуют специалисты по "отмывке" новостей и вбросов (то есть вброс в Twitter или Facebook "отмывается" в СМИ, снова обсуждается в Twitter и так по кругу), кибервойска Пентагона, укроботы, "диванные войска" российских прозападных НКО и ангажированные западные и отечественные СМИ.



Надо подчеркнуть, что социальные платформы усиливают сегментацию общества. Каждый пользователь живет в своем индивидуальном "информационном пузыре" или "капсуле", причем социальные сети сами его формируют. Рекомендации уплотняют "капсулу", подсовывая все больше контента, похожего на "одобряемый" пользователем. Возникает петля обратной связи, унифицирующая контент и ведущая ко все большей изолированности пользователя, а также групп пользователей. Такая сегрегация и сетевое одиночество очень удобны для ментальной манипуляции.



"Капсулированных" групп с однородным мировоззрением очень много: феминистки, нацисты, чайлдфри и так далее. Они замыкаются в своей картине мира, часто неадекватной, усваивают зацикленный набор мифов и мемов, при этом яростно отбиваются от чужих мнений и неудобной реальности. В ход идет групповое шельмование, блокирование чужаков, стайные набеги в чужие блоги.



Эти семантические "капсулы" можно назвать эхо-камерами или гетто. Веганы, орторексы, бодипозитивные и прочие вырабатывают свой язык, по сути - жаргон. При повышенной концентрации одних и тех же идей и ментальных шаблонов участники таких групп "просаливаются", как огурцы в банке. В итоге у них происходит отрыв от реальности.



Важность обсуждаемых проблем в этих группах раздувается и превращается в фетиш: "Ты не согласен, что экология важнее всего? Да ты негодяй и людоед!" Оппонента расчеловечивают и стараются причинить ему неприятности, направляя на него медийно-социальную пушку, с помощью которой можно разрушить карьеру, репутацию и даже отдать под суд.



Зарождаются такие радикальные меньшинства и этические истерики на Западе, попадая к нам параллельным переносом с уже готовой системой "ценностей" - калькой с американской.



Классический пример форсируемой этической истерики - история с Гретой Тунберг. Ее поддерживали все мировые СМИ, ей предоставляли самые высокие трибуны, на ее разъезды по всему миру тратились огромные деньги.



Налицо координация действий, в том числе в социальных сетях. Следует подчеркнуть, что практически все соцсети - транснациональные, управляемые глобалистами или, точнее, "глубинным правительством" США. Даже у сети TikTok, которая считается китайской, офис и серверы расположены в США.



Большинство ИТ-платформ не имеют представительств в Российской Федерации, не исполняют российские законы, не удаляют запрещенный контент. Более того, они вводят "частную" цензуру, блокируют неудобные аккаунты и каналы. А тот факт, что они заблокировали президента Трампа и его сторонников, прямо говорит об их наднациональной принадлежности.



Например, YouTube в 2020 году заблокировал, часто без обоснований и объяснений, более 90 российских каналов и СМИ, среди которых "Крым-24", "News Front", "Царьград".



При этом платформы принимают прямое участие в политической пропаганде и оппозиционной деятельности в России, раскручивая митинги оппозиции и ее деятелей.



Наиболее активный политический игрок - Twitter. Кроме блокировки аккаунта Трампа, Twitter маркировал как "ложь", а потом блокировал любой контент, содержащий сомнения в честности подсчета голосов на президентских выборах в США.



В 2020 году Twitter заблокировал почти 1200 российских аккаунтов, в том числе РИА Новости, RT, городские новости Архангельска, Ярославля и других городов, Россотрудничество, проект "Лидеры России" и многое другое.



При этом, по данным Роскомнадзора, Twitter не удалил около 4000 ссылок, нарушающих законы Российской Федерации: призывы к самоубийству, изготовлению и распространению наркотиков, детской порнографии, экстремизму, массовым беспорядкам и тому подобному.



В начале 2021 года Россия столкнулась с новой реальностью в российском сегменте Интернета. Речь идет об информационной атаке 19–23 января. Суть атаки - распространение ролика "Дворец Путина" в YouTube и призывы к детям в TikTok идти на митинг. В атаке приняли участие сотни видеоблогеров, собравшие десятки миллионов просмотров.



В чем новизна этой атаки? Во-первых, атака велась не только на молодежь, но и на детей, даже пятиклассников. Сообщение им было доставлено очень эффективно. Во-вторых, это небывалый масштаб и скорость: за короткий срок было вброшено в 10 раз больше сообщений. В-третьих, это прямое участие платформ: и YouTube, и TikTok целенаправленно раскручивали атаку, что говорит о подконтрольности этих платформ одним и тем же центрам управления.



YouTube рекомендовал ролик про дворец везде, включая планшеты и умные телевизоры, даже по запросам мультиков четырехлетним детям. Отключить рекомендацию ролика не удавалось. Миллионы просмотров явно накручены платформой, поскольку за просмотр, похоже, засчитывалось любое срабатывание автопроигрывателя на 1–2 секунды, а автопроигрыватель был выставлен везде.



В TikTok эта же атака развивалась в три этапа за 3–4 дня: сначала прошли вбросы через рядовые неполитизированные аккаунты с небольшим числом подписчиков (50–500), но эти ролики получили до 3 миллионов просмотров. Их раскручивала рекомендательная система платформы тэгами и "трендами". Дальше на хайп, как акулы на кровь, навелись блогеры-миллионники.



Особенность сети TikTok в том, что ее основу составляют короткие видео - челленджи, в которых детям предлагают повторить на камеру действия того или иного блогера и затем разместить свой ролик в сети. При этом TikTok содержит огромное количество противоправного контента, в том числе ролики с хэштегами #суицидник, #лгбт, #забив, #селфхарм (самоповреждение), #стрельбавшколе и тому подобное. Миллионы и даже десятки миллионов просмотров по этим хэштегам означают, что ролики такого содержания рано или поздно попадут в ленту к каждому ребенку, потому что TikTok включает их в свои рекомендации.



Возможно, бурный рост TikTok, рекламу которого навязывают везде (даже в YouTube - казалось бы, конкурирующем видеохостинге), связан с тем, что центры глобального управления выбрали эту очень простую в использовании платформу для переформатирования сознания детей, причем незаметно для родителей, которые считают TikTok просто детским развлечением.



Все это можно сравнить с краном в нашей квартире, из которого повседневно льется отрава. Но поскольку в наших городах и поселках водой из-под крана в 99,99% случаев нельзя отравиться, то мы и не учим детей отличать на вкус яды и инфекции в водопроводной воде. А Интернет сейчас - такой же кран, точнее, несколько кранов. И из них временами текут чистый яд и смертельные инфекции. Ясно, что родители не могут и не будут учить детей различать яды Интернета, поэтому Интернет должен быть в принципе безопасным. Необходимы законы о фильтрации и ответственности социальных сетей, нужна служба информационной безопасности.



Если не нравится метафора с краном, то стоит вспомнить, что западная модель общества включает обязательные "зоны порока" - плохие районы, зоны нищеты. Они выгодны людям из хороших районов - в зонах порока доступны дешевые наркотики, азартные игры и порочные развлечения.



Интернет построен "глубинщиками" по той же модели: зоны порока бок о бок с нормальными районами - это их понимание "свободы". И зон порока они строят все больше (например, TOR, bitcoin, усиление шифрования), то есть поднимают Даркнет на уровень общего Интернета. Именно поэтому нам не удастся "договориться" ни с государством США, ни с их интернет-гигантами, ни с глобалистами-человеконенавистниками. Нас такая модель "свободы", наличие "зон порока" не устраивает. Тем более, нас не устраивает "частная" цензура и манипуляция.



В России уже предприняты некоторые необходимые шаги. С 1 февраля 2021 года действует закон о штрафах для соцсетей за отказ удалять контент (сначала до 4 млн рублей, потом - до 10% годового оборота). Роскомнадзор уже начал штрафовать TikTok, "ВКонтакте", Facebook, Twitter, Instagram.



Разрабатывается закон о том, что соцсети, имеющие от 500 тысяч пользователей в сутки, должны открыть представительства в России до 1 августа 2021 года. Подписан закон о санкциях для соцсетей и интернет-платформ за цензуру российских СМИ и граждан. Санкции предусматривают блокировку или замедление работы платформы, а затем - штрафы.



В заключение некоторые выводы:



Цифровая среда - это поле боя. В сети оперируют профессионалы, они манипулируют массовым сознанием, при этом пользователь не чувствует манипуляции, верит "френдам". Сетевые информационные атаки идут ежедневно, в том числе на детей. Отражению этих атак нужно учиться, и заниматься этим ежедневно и ежечасно нужно и государству, и гражданам.



По материалам доклада Игоря Ашманова "Цифровое пространство как поле боя", прочитанного на конференции "eTarget. Формирование информационного пространства".



13 мая 2021 Источник - завтра

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