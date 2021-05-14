 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Идет война еврейская. Арабские и еврейские радикалы сошлись друг на друге, - М.Беленькая
07:45 14.05.2021

Газета "Коммерсантъ" №80 от 14.05.2021, стр. 5
Израильская армия стягивает войска к границе с сектором Газа на случай приказа о начале наземной операции. Объявлено о призыве на службу 16 тыс. резервистов. За несколько дней противостояния между Израилем и палестинскими движениями "Хамас" и "Исламский джихад" по израильской территории выпущено около 2 тыс. ракет. В Израиле погибли семь человек. В секторе Газа в результате израильских авиаударов убито более 100 палестинцев. Одновременно с этим с каждым днем растет угроза гражданской войны между еврейским и арабским населением Израиля.

Армия обороны Израиля разрабатывает план возможной операции на территории сектора Газа с применением пехоты, бронетехники и воздушного десанта. При этом в пресс-службе армии сообщили, что к границам сектора Газа уже переброшено несколько подразделений. Кроме того, было объявлено о призыве на службу 16 тыс. резервистов.

Тем временем помощь военных может понадобиться и внутри самой страны.
Израильское правительство рассматривает возможность развертывания войск для подавления насилия в городах, а также для административных задержаний участников беспорядков, сообщил в четверг премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. "Ничем не может быть оправдано линчевание еврея арабами, и ничем не может быть оправдано линчевание араба евреями. Я говорю гражданам Израиля: меня не интересует, кипит ли у вас кровь. Вы не можете брать закон в свои руки",- заявил он накануне.

"Война вторглась на наши улицы. Большинство молчит, так как ошеломлено. Мы создаем ситуацию, когда допускаем гражданскую войну, потому что мы молчим. Я призываю всех лидеров сказать людям - не сходите с ума, мы граждане одного государства, одного общества",- так выразил чувства многих израильтян президент страны Реувен Ривлин. Многие политики - представители арабской и еврейских общин - откликнулись на этот призыв, правда, особого воздействия он не возымел. Полиция не справляется с обеспечением безопасности, число инцидентов растет.

Вот только несколько громких историй, происшедших в ночь на четверг. В Акко на севере страны пятеро израильских арабов напали на 30-летнего еврея. Молодой раввин вышел на улицу, чтобы найти учеников, которые решили организовать антиарабские протесты. В Бат-Яме - городе-спутнике Тель-Авива - толпа правых еврейских экстремистов вытащила из машины водителя-араба и избила его. Были ранены камнями также глава муниципалитета Бат-Яма Цвика Брот и двое его сотрудников, которые пытались разнять нападающие друг на друга группы молодежи. В Иерусалиме был избит вышедший из ресторана арабский рабочий. Есть пострадавшие в Хайфе. Столкновения затронули практически все города, где есть большие арабские и еврейские общины. Центром противостояния стал город Лод, расположенный рядом с международным аэропортом Бен-Гурион. В Лоде был введен комендантский час, в четверг полиция перекрыла въезд в город. Однако успокоить радикалов это не помогло.

События в Лоде разворачиваются еще с начала недели, когда арабская молодежь решила поддержать протестующих в Восточном Иерусалиме. В городе был поднят палестинский флаг. В результате столкновений был убит молодой араб Муса Хасон. По одной из версий, арабская молодежь забрасывала камнями автомобили, устраивала беспорядки, в итоге по толпе было сделано несколько предупредительных выстрелов. По другой версии, столкновения были спровоцированы еврейскими экстремистами.

Как в мире реагируют на палестино-израильский конфликт
Смерть Мусы Хасона вызвала волну протестов во всех арабских общинах Израиля. Одновременно на улицу вышли и организованные группы еврейских экстремистов. По сообщению израильской полиции, речь идет об активистах "Ла Фамилии" - объединения болельщиков футбольного клуба "Бейтар Йерушалаим" с крайне правыми взглядами, а также организации "Лехава", которую многие в Израиле называют расистской. Ее название - акроним от фразы "За предотвращение ассимиляции на Святой Земле". Лидер организации Бенци Гопштейн отказался говорить с "Ъ", заявив, что не дает интервью иностранным журналистам.

Связанный с "Лехавой" депутат Кнессета Итамар Бен-Гвир написал на своей странице в Twitter, что он, конечно, против всего подобного тому, что произошло в Бат-Яме, но не может позволить нападений на евреев.
Депутат очень сетовал, что полиция конфискует оружие у еврейских граждан, которые пришли на помощь своим братьям в Лоде. Полиция также не пустила правых подростков, устроивших погром в Бат-Яме, в сторону Яффо, опасаясь, что за оружие возьмется уже арабское население города. В итоге только в течение одной ночи полиция арестовала свыше 300 человек, участвующих в беспорядках, но стражей правопорядка не хватало на все инциденты.

"Ночью толпа молодежи закидала камнями машину моей дочери рядом с домом. Когда она стала умолять этих людей остановиться, они накинулись на нее. Сестры побежали ей на помощь, и в итоге все три мои дочери оказались окружены толпой. Их побили. Полиция не приехала",- рассказал "Ъ" житель Хайфы Вадия Абу Насер, известный в городе представитель христианской общины. "Верю, что Господь спас моих девочек. И я верю, что мы продолжим жить вместе в одной стране, в одном городе. Нельзя позволить радикалам с обеих сторон, которых меньше, чем нас, разрушить нашу жизнь",- сказал он.

Другие настроены не так оптимистично. О страхе выйти на улицу, о чувстве беззащитности сказали "Ъ" жители Лода и Яффо.

Многие стараются не покидать района, где живут, но мне нужно каждый день ездить на работу в Тель-Авив. Атмосфера очень напряженная. Евреи, с которыми я работаю вместе, относятся нормально, но в городе бросают подозрительные взгляды, угрозы присылают и в соцсетях",- поделился с "Ъ" арабский активист из Яффо Абед Саттель.

Но при этом подчеркнул: "Мы хотим жить вместе". По словам господина Саттеля, в ближайшие дни активисты левых организаций - как арабы, так и евреи - планируют организовать демонстрацию против насилия и войны.

Битва за Иерусалим обернулась для Израиля ударами из Газы
Выходить на улицу теперь боятся и евреи. Многие пишут в соцсетях и говорят в СМИ, что не знают, как теперь общаться с соседями. "У меня очень тяжелое ощущение. С одной стороны, мне помогли соседи-арабы, местные арабские политики и мусульманский комитет города выразили мне сочувствие и поддержку. Я знаю, что далеко не все хулиганы и поджигатели живут в Акко. Я люблю этот город, он очень много для меня значит. Но, с другой стороны, люди здесь разные. Есть и хорошие, и плохие. Все, у кого есть совесть и здравый смысл, должны бороться с экстремистами, причем с любыми экстремистами",- сказал израильским журналистам Ури Ермиас - хозяин самого известного в Израиле ресторана в Акко. Ресторан и гостиницу сожгла на этой неделе арабская молодежь.

"Вчера под каменный град попали мои сыновья и муж. Они ехали помочь нашим родственникам, на чей дом напали, и сами чудом смогли вырваться от погромщиков. Хорошо, что машина быстрая, но окна все побиты",- делится Маха Накиб из Лода. По ее словам, внутри арабской общины царит уныние. И это не только связано с последними событиями. "Мы чувствуем, что нас вытесняют из домов, где мы живем. Происходит целенаправленная политика "иудаизации" арабских районов со стороны еврейских поселенцев. Именно поэтому наша молодежь так откликнулась на события в Восточном Иерусалиме, где суд постановил выселить арабские семьи из их домов. Плюс эти ограничения полиции в Иерусалиме во время Рамадана. Мы все время ждем удара",- добавила она.

Оккупация и колонизация - это, если коротко, то, что спровоцировало последние события",- сказал "Ъ" историк и общественный активист Гади Альгази.

По его словам, представители арабской общины (особенно молодежь) сталкиваются с постоянной дискриминацией - в том числе со стороны полиции. Для арабов Израиля закрыты многие сектора экономики, более 50% из них живут за чертой бедности. "Не случайно арабская молодежь переиначила лозунг афроамериканского населения на свой лад. "Жизнь палестинцев имеет значение", говорят они",- отметил господин Альгази. И добавил: "Нам все равно жить вместе".

Жить вместе хотят очень многие, хотя далеко не большинство еврейских граждан Израиля понимает проблемы, с которыми живет арабская община. Так, жительница Хайфы, бывший депутат Кнессета Рина Френкель сказала, что ее удивляют протесты арабского населения. "Они учатся, получают помощь от государства. Мы живем вместе, сталкиваемся с одинаковыми проблемами, вместе опасаемся ракетных ударов. Но подстрекатели есть, конечно, с обеих сторон. Надеюсь, что правительство решит эту проблему и все успокоится",- сказала она "Ъ". Но как остановить толпу, многие из собеседников "Ъ" просто не знают.

Марианна Беленькая

Источник - kommersant.ru
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