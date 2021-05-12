Кого "купит" Вашингтон в Центральной Азии? - И.Джорбенадзе

08:16 14.05.2021

В СМИ "утекла" информация о том, что США хотят разместить свои базы в ЦА. Узбекистан уже заявил о невозможности такого варианта, но тут все не так однозначно.



Даже в Киргизии, являющейся членом ОДКБ, раздаются голоса о необходимости сменить эту организацию на "лучшую".

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На днях президент России Владимир Путин встретился в Москве со своим таджикским коллегой Эмомали Рахмоном. Надо полагать, президенту РТ пришлось выслушать, мягко говоря, неодобрение Москвой недавнего вооруженного столкновения на киргизско-таджикской границе. Но, согласно официальной информации, стороны обсудили вопросы безопасности в контексте событий, происходящих в Афганистане. Напомним, Таджикистан и Афганистан имеют общую границу протяженностью более 1 300 километров, и из последнего США начинают вывод своих войск. Завершение этого процесса анонсировано на июль, то есть с некоторым опозданием, поскольку запланировано оно было на май. Обстановка в Афганистане сильно обострилась. По словам Путина, Россия делает все возможное для поддержки Таджикистана и "работает над укреплением" своей 201-й военной базы, расположенной на территории РТ, а также и вооруженных сил этой центральноазиатской республики.



Не исключено, что российская военная база была упомянута Путиным, в том числе, и в ответ на "утечку информации" из Пентагона, распространенную американским изданием The Wall Street Journal. В соответствии с ней, в оборонном ведомстве США самыми предпочтительными местами для размещения баз при выводе войск из Афганистана названы сопредельные с ним Узбекистан и Таджикистан.



До распространения этой информации обе республики посетил специальный представитель США по Афганистану Залман Халилзад. А недавний визит в Ташкент делегации Пентагона во главе с заместителем начальника Управления стратегического планирования и политики Центрального командования Вооруженных сил США бригадным генералом Дюком Пираком? О чем говорили - об урожае хлопка?



Кроме того, в прошлом месяце состоялась беседа министра иностранных дел Узбекистана Абдулазиза Камилова с госсекретарем США Энтони Блинкеном, который, как принято, подтвердил поддержку Вашингтоном суверенитета, территориальной целостности и независимости Узбекистана и в то же время выразил надежду на "проведение первого диалога о стратегическом партнерстве в конце 2021 года". Что бы это значило?



Фото с сайта [a href="http://www.kremlin.ru/">www.kremlin.ru[/a>

Эти стеснительные Путин и Рахмон…

Таджикистан, в котором дислоцирована российская военная база, по поводу "утечки информации" из Пентагона отмалчивается - в отличие от Узбекистана, где нет российских военных объектов, и который, не в пример Таджикистану, не является членом ОДКБ, то есть находится в относительно свободном, но очень осторожном плавании. По сообщению Sputnik, в министерстве обороны Узбекистана возможность размещения сил США в стране опровергли, поскольку военная доктрина республики запрещает подобные действия. Было подчеркнуто, что политика Ташкента основана на принципе неучастия военных в миротворческих операциях и конфликтах за рубежом.



Но почему помалкивает Душанбе? Было время, когда Россия, являющаяся членом ОДКБ, помогала США на определенной стадии их операций в Афганистане. Логично предположить, что и Таджикистан мог бы разместить у себя тыловую инфраструктуру американцев. Но с тех пор утекло достаточно много мутной воды - российско-американские отношения переживают плохие времена. А для размещения иностранной военной базы на территории ОДКБ принимающая сторона должна заручиться согласием всех членов организации, тогда как Россия на это определенно не пойдет.



Собственно, на что рассчитывали американцы, имея в виду Таджикистан - хотя бы в условиях, когда на дислоцированной в республике российской базе в год проводится едва не сотня военных учений, а также и реакцию Китая с его напряженными отношениями с США? Вероятно, Вашингтон руководствовался "исторической памятью" своего присутствия в Центральной Азии в начале афганской кампании - тогда он имел по одной базе в Киргизии и Узбекистане.



Правда, уйти из региона ему все же пришлось, но попытка, как говорится, не пытка. Возможно, ставка все же сделана не столько на Таджикистан, сколько, для начала, на Узбекистан - в надежде его уломать. Страна эта, во-первых, самая успешная и независимая в Центральной Азии, и неплохо бы прибрать ее к рукам. Она проводит многовекторную внешнюю политику, хоть и тесно сотрудничает в военно-технической сфере с Россией, но не зависит от нее так, как Таджикистан, в поставках вооружения.



Ташкент покупает его у Болгарии, Франции, Испании, Италии, а в случае необходимости найдет и других поставщиков. Но пока сотрудничество с Москвой видится ему, скорее всего, приоритетным, что обусловлено ее ролью в обеспечении безопасности региона в целом. Кроме того, у Узбекистана тоже есть "историческая память", причем совсем свежая - ему пришлось фактически изгнать американцев с авиабазы "Ханабад", поскольку они были замешаны, как считало тогдашнее руководство республики, в организации революционных беспорядков в Андижане.



Фото с сайта [a href="https://president.uz/">president.uz[/a>

Ташкент на прицеле ЕАЭС

По идее, Пентагону теперь стоит обратиться за помощью к Казахстану - тоже члену ОДКБ, где нет российской базы, и к участнику блока - Киргизии, где она есть. О Киргизии - разговор особый, о ней будет сказано ниже. Что же касается Казахстана, с Афганистаном он не граничит, но для целей США сгодится - если не в прямой практической плоскости в контексте Афганистана, то в плане закрепления хоть где-нибудь в регионе Центральной Азии, а тем более на Каспии.



Выше упоминалась Киргизия. Здесь, судя по всему, начались довольно неприятные для ОДКБ (особенно для Москвы) "движения". Eurasia Today сообщает о требовании группы депутатов парламента страны пересмотра участия КР в Организации договора о коллективной безопасности. Такие настроения в определенном сегменте киргизских политиков имели место и раньше, но сейчас их подстегнули события на границе с Таджикистаном.



Законодатели поинтересовались у представителя Минобороны, запрещает ли ОДКБ военное вторжение на территорию члена организации. Замминистра Нурлан Кирешеев не смог ответить на вопрос. А народный избранник Айбек Осмонов сказал: "Зачем нам участие в такой несправедливой организации? Значит, нам надо менять свое направление, надо выйти и присоединиться к другой организации". К какой именно - не уточняется.



Так или иначе, брешь в Киргизии в контексте ее выхода из ОДКБ можно считать если и не большой, то слегка пробитой, что делает уязвимыми и сам блок, не отреагировавший мгновенно на бойню на границе, и безопасность региона, а заодно настораживает Китай. Но при этом может воодушевить США. Собственно, обстановка на границе КР и РТ стала своего рода тестом на зрелость, дееспособность и надежность ОДКБ.



Как бы то ни было, а пока официальной информации о том, что США удалось "прилепиться" к одной из стран Центральной Азии, нет. Но исключить такую возможность нельзя - торг, что называется, всегда возможен, особенно на Востоке, и особенно, если в ход пойдут очень большие деньги. С другой стороны, о каких бы американских "преференциях" ни шла речь, государства ЦА, помимо российского и китайского факторов (не разругаться же с Москвой и Пекином навеки), должны учесть очень важное обстоятельство: появление американских военных баз в их регионе автоматически привлечет к нему еще большее внимание террористических группировок, то есть риски возрастут. И не факт, что США гарантированно их нейтрализуют. В любом случае, Россия должна быть готова к самому неожиданному варианту развития событий в любом из государств Центральной Азии.



Ирина Джорбенадзе