У кыргенерала Рысалиева - вора и мошенника, отобрали депутатский мандат

17:12 14.05.2021

Центральная избирательная комиссия досрочно прекратила полномочия депутата Жогорку Кенеша Зарылбека Рысалиева.



Такое решение принято 14 мая на заседании Центризбиркома.Так, 10 мая в ЦИК поступило решение Свердловского районного суда в отношении Рысалиева.



Ранее Свердловский районный суд признал виновным Рысалиева в незаконном освобождении так называемого "вора в законе" Азиза Батукаева и приговорил его к выплате штрафа в размере 300 тыс. сомов.



Кроме этого, от него в ЦИК поступило заявление о сложении полномочий депутата.



Рысалиев являлся депутатом 6 созыва ЖК от партии "Республика-Ата-Журт".