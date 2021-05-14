 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Как и что будет развиваться на Украине, решают США, - А.Каневский
18:54 14.05.2021

АНТОН КАНЕВСКИЙ | 14.05.2021

Чисто политический заказ

Визит Госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев вышел блеклым, но вместе с дежурными комментариями появились инсайды, которые можно считать достаточно достоверными.

Сообщают: "Зеленскому озвучили множество претензий и сказали, что "играться" никто не будет, Блинкен и Белый Дом не мальчики на побегушках и кое-кто перепутал место. Если коротко, то это звучало так: это США решают, как и что будет развиваться в Украине. Президенту объяснили, что его "нарисованные" сейчас 30% поддержки при желании через полгода могут оказаться 3%, если он не спустится с небес на землю"

А вот более подробный разбор:

"1. Блинкен потребовал от Зеленского, чтобы все украинские госкорпорации были переподчинены иностранцам. Чтобы во всех наблюдательных советах большинство было или прямо у иностранцев или у доверенных людей иностранцев. И прямо потребовал восстановить американского человека Коболева в руководстве Нафтогаза. А Зеленский много воевал, чтобы убрать Коболева.

2. Блинкен потребовал оставить в подчинении иностранцев всю так называемую антикоррупционную вертикаль власти.

3. Блинкен потребовал вывести судебную систему Украины в подчинение иностранцам.

4. Блинкен потребовал, чтобы Зеленский занялся борьбой с украинскими олигархами, чтобы большие куски украинской экономики были переданы иностранцам. И земля при приватизации тоже…

6. Блинкен потребовал, чтобы заслуженные американские агенты были неприкасаемыми для украинского закона и украинской власти. Их назвали заслуженными деятелями гражданского общества. Нуланд составила список неприкасаемых, и с ними отдельно встретился Блинкен…

В общем, Зеленский в шоке от визита Блинкена. На другое он рассчитывал. А отнимать собственность у олигархов, чтобы передавать ее иностранцам, это еще и очень опасно, – могут взорвать просто".

При этом "источник в Офисе Президента рассказал, что в Офисе Президента не намерены выполнять все инструкции выданные Госсекретарем США относительно реформ в Украине. На Банковой понимают, что Запад хочет контролировать украинскую власть через антикоррупционные органы и наблюдательные советы при государственных компаниях".

Действительно, кому хочется окончательно становиться "английской королевой" и терять возможность регулировать денежные потоки, которые еще протекают по незалежной. Окружение Зеленского понимает, что кадровые "пожелания" заокеанских партнеров обязательно дойдут и до них. Зеленскому обязательно порекомендуют заменить их "настоящими реформаторами" из соросовской обоймы.

А что делает подчиненный, получивший разнос от начальства и большой список требований, выполнение значительной части которых он считает противоречащим своим интересам? Он начинает с показным рвением выполнять те требования, которые считает выгодными для себя: дескать, сделаем то, что интересно нам – и нам зачтется.

Поэтому сразу после отъезда американского гостя украинские правоохранители развили активность. Были проведены обыски у отстраненного председателя Конституционного суда Александра Тупицкого: он мешает планам установления полного контроля западных структур над украинской судебной системой.

А главный удар был нанесен по Виктору Медведчуку. Ему предъявили обвинение в государственной измене, и прокуратура потребовала заключения его под стражу с возможностью внесения залога на сумму… 300 миллионов 900 гривен.

Оставим в стороне "процессуальную" сторону дела, которое сшито на живую нитку, имеет множество нестыковок и прямых нарушений действующего законодательства. Это чисто политический заказ, показательная расправа, а юридическая "чистота" не волнует никого.

Все обратили внимание на странную сумму залога: зачем еще 900 гривен? А ларчик просто открывается: сумму установили в Вашингтоне в размере 11 млн. долл., это и есть по курсу примерная сумма залога. Пока указание дошло до Киева, курс валюты чуть изменился, но украинские подчиненные не осмелились сделать техническую корректировку.

Суд поместил Виктора Медведчука под круглосуточный домашний арест. Политик сообщил, что ему неоднократно намекали на необходимость покинуть Украину. Это продолжение репрессий против лидера партии "Оппозиционная Платформа За Жизнь", начавшихся в феврале с подачи из-за океана. Тут у заокеанских и у Зеленского интересы полностью совпали: для украинского президента ОПЗЖ – сильный конкурент на выборах. Ведь Зеленский выиграл выборы как "кандидат мира", люди отдали ему свои голоса, связывая с ним надежды на прекращение "вялотекущей" войны в Донбассе и постепенную нормализацию отношений с Россией. Теперь же Зеленский – второе издание Порошенко, хотя для националистов он никогда не станет "своим".

По моим личным наблюдениям, и среди украинских "патриотов" все больше крепнет понимание того, что войну в Донбассе нужно заканчивать. Такие люди тоже составляют электоральный потенциал ОПЗЖ – единственной на сегодня реальной "партии мира" среди влиятельных политических сил. Поэтому действия, направленные на разгром ОПЗЖ и изгнание из политической жизни ее лидера, американцы полностью поддерживают, но еще более веская причина неприятия ими Медведчука состоит в том, что он не ориентируется на Вашингтон, поддерживает контакты с Москвой и единственный (вместе со своей партией), кто открыто выступает против навязанного Украине режима прямого внешнего управления.

Наступление на Медведчука началось практически сразу после прихода новой американской администрации, когда Киеву обозначили конкретные задачи внешнего управления, включая передачу наиболее привлекательных активов транснациональным (американским) корпорациям.

Трагикомичность ситуации в том, что и Зеленский не хочет полного внешнего контроля над Украиной; в этом Медведчук – его естественный союзник, и такому альянсу не обязательно иметь публичный характер. Однако украинский президент с его окружением избрали тактику приказчика-пройдохи, а может, выслуживающегося перед лагерным начальством капо, выторговывающего за счет товарищей доппаек и лишние дни жизни. Только конец все равно один.

Допускаю, что замысел американцев состоит, чтобы руками Зеленского убрать всех, кто пытается сопротивляться внешнему управлению. Только после Медведчука придет черед Зеленского.

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1621007640
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