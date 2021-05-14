Генералы против Байдена. Военные усомнились в здоровье президента США и его легитимности

18:57 14.05.2021

Генералы против Байдена

Военные усомнились в здоровье президента США и его легитимности

Владимир Малышев

14.05.2021



О необходимости проверить психическое и физическое здоровье президента США Джо Байдена заявили 120 отставных американских генералов и адмиралов. Они также подняли вопрос о легитимности состоявшихся в 2020 году выборах главы государства. Свое открытое письмо высокопоставленные военные ветераны опубликовали на информационном портале Flag Officers 4 America.



"Нельзя игнорировать психическое и физическое состояние Главнокомандующего вооруженными силами США Джо Байдена. Он должен быть способен быстро принимать точные решения в сфере национальной безопасности, включая жизнь и здоровье, где угодно, днем и ночью", – отметили авторы документа.



Отставные американские военные заявили, что они "обязались поддерживать и защищать Конституцию Соединенных Штатов от всех врагов, внешних и внутренних" и утверждают, что США находятся сейчас "в глубокой опасности", американцы как никогда с момента основания страны в 1776 году вынуждены сражаться "за выживание в качестве конституционной республики". Итоги выборов 2020 года могли быть сфальсифицированы, а в ходе голосования граждан имели место нарушения, говорится в документе.



Военные также указали, что администрация Байдена начала "полномасштабное наступление" на конституционные права американцев и "в диктаторской манере" подписала в обход Конгресса более 50 указов, многие из которых отменили постановления предыдущей администрации.



Генералы также раскритиковали "меры по контролю населения", в частности локдаун, закрытие школ, предприятий и цензуру, что осуществили власти США под предлогом пандемии. Они назвали это "прямым посягательством" на права американцев.



Кстати, свое несогласие с верховным главнокомандующим – Байденом люди в погонах в США выражали и раньше. Так, в апреле видные генералы военной верхушки, в том числе сам глава Пентагона Ллойд Остин, командующий Центрального командования Вооруженных сил Америки генерал Кеннет Маккензи, председатель Комитета начальников штабов ВС Соединенных Штатов генерал Марк Милли, а также командующий миссией НАТО в Афганистане генерал Остин Скотт Миллер выступили против намерения Байдена вывести американский контингент из Афганистана до 1 мая этого года. И президент им тогда уступил!



Не оправдал надежд



Комментируя нынешнее письмо президенту американских отставных генералов, известный политолог-американист Борис Межуев в интервью газете "Взгляд" отметил: "Подобный шаг со стороны военных был ожидаем, потому что было видно, что президент США Джо Байден не оправдывает их надежды. Хотя ранее военный корпус поддержал демократов и выступил против Дональда Трампа...Военные США всегда были недовольны идеей выхода из Афганистана и боролись против нее. Они считают, что если американские войска выйдут из Афганистана, то рано или поздно в условиях предполагаемой победы талибов все вернется на круги своя и на основе запрещенного в России движении "Талибан" возникнет очередная Аль-Каида".



Кроме того, добавил эксперт, военных США беспокоит ситуация в Израиле.



"Безусловно, нельзя все, что происходит, приписать Байдену. Это имеет свои предпосылки. Тем не менее, американские генералы считают, что нужно было соблюдать твердость в отношении арабов, тогда не произошло бы того, что происходит сейчас в Израиле", – полагает политолог.



"Это знаковые вещи: ослабление ближневосточной политики, отсутствие жесткого наступления на этом фланге и сведение центрально-азиатской политики к выводу войск из Афганистана вызывают недовольство военных США, – считает Межуев. – В целом администрация Байдена выглядит рыхлой и слабоватой. Для главы страны – это сильный вызов. Республиканская партия будет резко усиливаться на этом фоне".



"Очень плохой пример"



Однако некоторые действующие военные назвали действия авторов письма "настоящим предательством". Так,. полковник армии США Джеффри Маккосланд, слова которого цитирует издание Huffing Post, посчитал подобные прецеденты рискованными для "американской демократии". По его словам, США – одна из немногих стран, в которой военные никогда не были близки к захвату власти.



"Это, на мой взгляд, очень плохой пример эрозии военно-гражданских отношений в Америке", – заявил Маккосланд.



В свою очередь, бывший морской пехотинец Алекс Маккой отметил, что вовлечение военных в политику исторически меняет весь политический ландшафт.



С одной стороны, они могут стать почвой для "фашистских движений и переворотов". С другой стороны, отставные военные являются основой конституционного строя и могут защитить народ от "небольшой группки людей, жаждущих власти". По его мнению, "124 отставных генерала в данном случае пошли против демократических основ государства и предали клятву".



Однако понятно, что необычный демарш отставных генералов – не только проявление их недовольства действиями администрации Байдена в чисто военной области и ее действиями за рубежом. Тот факт, что в своем письме они упоминают о фальсификации на выборах в США и наступлении на конституционные права американцев, свидетельствует, что их не устраивает общий курс американской администрации, который подрывает корни традиционной Америки.



Бунт военных во Франции



Любопытно, что военные бунтуют и в другой стране НАТО – во Франции. Там такой демарш против президента Эммануэля Макрона предприняли недавно около двадцати отставных генералов, сотня офицеров, а также большая группа действующих военнослужащих. Как сообщил французский журнал Valeurs actuelles, военные указали Макрону на "смертельную опасность", которая грозит Франции, и исходит она, по их мнению, от фанатиков, сторонников расовой войны и радикальных исламистов.



Исламисты, по словам авторов обращения к президенту, исподволь захватывают окраины Франции и устраивают там порядки, противоречащие французской конституции. Отставные офицеры указали на то, что Франция стоит на грани распада из-за того, что на ее территории формируются анклавы, где законы республики не работают, что может привести к расколу страны.



"Помните, – предупреждают они, – что, как и мы, подавляющее большинство наших сограждан потрясены вашей нерешительностью и преступным молчанием".



"Как мы видим, – считают военные, – времени на промедление нет, иначе завтра гражданская война положит конец этому нарастающему хаосу, и количество смертей, за которое вы будете нести ответственность, начнет исчисляться тысячами... Франция в опасности. Ей грозят несколько смертельных опасностей. Даже в отставке мы остаемся солдатами Франции и не можем в нынешних обстоятельствах оставаться равнодушными к судьбе нашей прекрасной страны", – предупредили авторы обращения к президенту.



Такие демарши на Западе говорят о том, что консервативный класс западных стран в лице, пожалуй, самого привилегированного его сегмента – военных, опирающихся на традиционные ценности, начинает выступать против той политики, которую навязывают миру либеральные глобалисты.



Вряд ли, конечно, это обернется путчами, как в странах Латинской Америки или в Африке, однако для правящего класса США и Франции – это тревожный симптом. Достаточно вспомнить о не таких уж давних событиях в других странах НАТО – перевороте "черных полковников" в Греции в 1967 году или о "революции гвоздик" – военном перевороте подпольного "Движения капитанов" в Португалии в 1974 году.