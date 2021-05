Как homo sapiens в обезьяну превратили, - В,Катасонов

18:59 14.05.2021 Как homo sapiens в обезьяну превратили

150 лет назад вышла главная книга Чарльза Дарвина

Валентин Катасонов

14.05.2021



Основоположник дарвинизма оставил человечеству в наследство два главных своих труда. Один из них, "О происхождении видов", увидел свет в 1859 году. Он часто упоминается в современных учебниках – как школьных, так и вузовских. В нем заложены основы теории эволюции, которая сегодня стала господствующей в науке и образовании.



Кстати, крайне редко дается полное название этой работы: "О происхождении видов с помощью естественного отбора или о сохранении благоприятных рас в борьбе за жизнь" (On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life). Оно объясняет, кстати, почему данная работа воспринимается с большим интересом сторонникам евгеники(учения о селекции применительно к человеку, а также о путях улучшения его наследственных свойств), которые небезосновательно считают ее фундаментом своей "науки".



Второй фундаментальный труд Чарльза Дарвина – "Происхождение человека и половой отбор" (The Descent of Man and Selection in Relation to Sex) был издан ровно полтора века назад – в 1871 году. В нем Дарвин впервые изложил свои взгляды на проблему происхождения человека, на многочисленных примерах показав близкое родство человека с высшими антропоидными обезьянами, попытался научно объяснить движущие силы антропогенеза, исходя из теории отбора. И сам Дарвин, и его последователи небезосновательно считали данную работу главной в творчестве "классика".



Книга была оперативно переведена на русский язык и появилась на российском книжном рынке уже в том же 1871 году, заставив русскую интеллигенцию усомниться в том, что человек создан Богом. А некоторые "интеллектуалы" окончательно совратились нигилизмом и стали активными богоборцами и революционерами.



Предположение Дарвина подняли до уровня теории и учения. И спустя полтора века большая часть людей на планете уверились в своем "обезьяньем" происхождение. Homo sapiens (человек разумный) стал считать себя прямым потомком приматов. Тем самым он добровольно отказался от статуса Homo sapiens и, по сути, действительно утратил разум.



Казалось бы, те, кто называют себя христианами, должны были бы иметь иммунитет по отношению к подобным учениям. Но нет. Часть из них (и очень значительная) адаптировалась к новым "научным" и "культурным" веяниям и даже сумела соединить не соединяемое – увязать дарвинизм с христианским учением о человеке, о творении мира, о судьбах человечества. Увы, подобного рода "христианские оппортунисты" давно уже утратили реальную, живую связь с Богом. Применительно к ним в полной мере применимы слова Спасителя: "Кому много дано, с того много и спросится" (Лк.12:48).



Также вспоминается крылатая фраза "Quos Deus perdere vult dementat prius" (Кого Бог хочет погубить, того он сначала лишает разума). Ее приписывают Софоклу (Vв. до Р.Х.). На самом деле оно восходит к ветхозаветному пророку Иезекиилю (Иез.25:17).



Критика того, как "христианские" модернисты и оппортунисты увязывают дарвинизм со Священным Писанием, дана во многих работах как отечественных, так и зарубежных богословов (теологов). К тому же у "христианских" оппортунистов в этом смысле есть "ахиллесова пята".



Такой "ахиллесовой пятой" является второй закон (второе начало) термодинамики. Данный закон родился в первой половине XIX века. Его почти одновременно и по-разному сформулировали: французский физик и математик Сади Карно; английский физик, механик и инженер Уильям Томсон, барон Кельвин; немецкий физик, механик и математик Рудольф Юлиус Эмануэль Клаузиус. Во второй половине XIX века закон дорабатывали и уточняли американский физик, математик и механик Джозайя Уиллард Гиббс; австрийский физик-теоретик, основатель статистической механики и молекулярно-кинетической теории Людвиг Больцман; немецкий физико-химик и философ-идеалист Вильгельм Фридрих Оствальд; немецкий физик, врач, физиолог Герман фон Гельмгольц и др.



Формулировок второго начала термодинамики (ВНТ) очень много. Ученые отдельными простыми фразами пытаются объяснить суть ВНТ. Например, они акцентируют внимание на том, что тепло самопроизвольно передается от горячего тела к холодному и никогда в обратном направлении. Что различные виды энергии (механической, химической, биологической), в конечном счете, стремятся преобразоваться в тепловую. При этом общее количество энергии в закрытой системе постоянно (первое начало термодинамики). Таким образом, в энергетическом балансе закрытой системы происходит постепенное нарастание компоненты тепловой энергии и убывание других видов энергии. Применительно к Вселенной конечным результатом действия ВНТ является "тепловая смерть". Вся энергия Вселенной превращается в тепловую, причем температура во Вселенной устанавливается на одной планке. Этакое вселенское кладбище!



Кстати, некоторые писатели-фантасты неплохо понимают суть ВНТ и описывают его в своих романах, используя свой художественный язык. Одна из наиболее кратких формулировок закона принадлежит американскому писателю-фантасту и популяризатору науки Айзеку Азимову: "Беспорядок во Вселенной постоянно увеличивается".



ВНТ нередко называют законом возрастающей энтропии. Понятие "энтропия" впервые было введено в 1865 году немецким ученым Рудольфом Клаузиусом в термодинамике для определения меры необратимого рассеивания энергии, меры отклонения реального процесса от идеального. То есть всего через шесть лет после выхода в свет "Происхождения видов…" Дарвина ученые научились выражать энтропию с помощью формул. В толковых словарях возрастающую энтропию в узком смысле представляют как рассеивание энергии, в широком смысле – как упрощение структуры, разрушение, распад, разложение и т.п. В еще более широком смысле – деградация, умирание, тление.



Ученые, представляющие разные науки и дисциплины по-разному смотрят на феномен возрастающей энтропии. Она просматривается на уровне атомного мира, мира молекул, мира растительного и животного (как видов, подвидов, пород, отдельных особей). Она ярко выражена в макрокосмосе (остывание звезд, разбегание планет и расширение Вселенной и др.). И уж, конечно, ученые пристально присматриваются к человеку и вынуждены признавать, что на нем ВНТ проявляет себя в полной мере.



Человек подвержен болезням, он смертен, он слабеет с возрастом. В целом деградирует умственная и нравственная его составляющие. А отдельные яркие и сильные личности, изредка встречающиеся, лишь исключение, подтверждающее общее правило.



Серьезные антропологические исследования приводят к неутешительным выводам: человечество с веками все более деградирует. Как отдельные его представители, так и все человечество в целом. Энтропийные процессы протекают и в обществе.



Более пристальное изучение отдельных сфер общественной жизни приводит к выводу о наличии энтропийных процессов в экономике, культуре, политике, нравственности. Даже современные наука и техника не избежали энтропийного тления. Разве возведение гипотезы Дарвина об эволюции и происхождении человека от обезьяны в ранг теории и аксиомы не является ярким проявлением такой деградации? Современная наука вообще превратилась в фабрику фейков. Поэтому слово "наука" сегодня можно ставить в кавычки.



Но самое интересное, что о возрастающей энтропии было известно человечеству уже давно. По своему ВНТ было сформулировано в Священном Писании – как Ветхого, так и Нового Завета. Таких мест бесконечное множество. Начиная с первой книги Священного Писания – "Бытие". Грехопадение первых людей – Адама и Евы и их изгнание из рая положили начало энтропийным процессам на Земле: "Проклята земля за тебя... ибо прах ты, и в прах возвратишься" (Быт. 3:17-19).



Бог сотворил мир, включая человека, за шесть дней. Это было восхождение от простого к сложному, от хаоса первого дня творения ("В начале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною" Быт.1:1-2) к порядку и гармонии для шестого. Тело человека – венец творения, самая сложная система во Вселенной. Из-за греха человека все, включая тело человека, подлежало превращению в прах земли, в те исходные элементы, которые Бог сотворил в начале и из которых Он построил весь мир, включая человека. Поскольку весь видимый мир был передан во "владычество" человеку, то он также подпал под проклятие человека. Таким образом, два самых главных закона – первое и второе начала термодинамики – были последовательно предписаны Богом человечеству и миру – сначала при завершении творения, а затем при объявлении проклятия творению.



Порожденная проклятием энтропия будет нарастать на протяжении всей человеческой истории. И завершится эта история гибелью земного мира: "В начале Ты основал землю, и небеса – дело Твоих рук. Они погибнут, а Ты пребудешь; и все они, как риза, обветшают, и, как одежду. Ты переменишь их, – и изменятся. Но Ты – тот же, и лета Твои не кончатся" (Пс.101:26-28; см. также Евр. 1:10-12).



О конечности земного мира мы находим слова Спасителя в Евангелиях: "Небо и земля прейдут [букв. проходят], но слова Мои не прейдут" (Мф.24:35; ср. Мк.13:31; Лк.21:33).



Гибель мира произойдет не через второй глобальный потоп, как некоторые думают. Мир сгорит, и об этом достаточно подробно говорит апостол Петр: "…тогдашний мир погиб, быв потоплен водою. А нынешние небеса и земля, содержимые тем же Словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков" (2 Петр.3:6-7).



Конец этого мира и творение нового мира особенно подробно описаны в Откровении Иоанна Богослова (Апокалипсисе). Вот финал этого процесса: "И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет" (Откр.21:1). О новом творении, новом мире говорит и апостол Петр: "Впрочем мы, по обетованию Его, ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда" (2 Пет. 3:13).



Для некоторых ученых, глубоко размышляющих по вопросу ВНТ, откровения Священного Писания, описывающие энтропийные процессы во Вселенной и в человечестве, стали убедительным доказательством того, что Священное Писание и настоящая наука между собой полностью согласуются. И ложность теории Дарвина становится особенно очевидной.



Кстати, благодаря ВНТ высвечивается ложность и многих социальных "теорий", обещающих "прогресс", "развитие", "светлое будущее" (наподобие рая на Земле). Например, учение Маркса и Ленина о возможности построения коммунизма – "земного рая". В Православии такие "научные мечтания" называются ересью хилиазма. Святые отцы говорили: все, что может сделать человек, – не допустить ада на Земле. Т.е. всеми силами (не столько физическими, сколько духовными) противостоять нарастающей энтропии.



Между прочим, большинство выдающихся ученых считают, что в системе всех законов, открытых человечеством, ВНТ является самым главным. Альберт Эйнштейн (1879–1955) называл этот закон "первым законом всех наук". Знаменитый английский астрофизик Артур Эддингтон (1882–1944) говорил о нем как о "высшем законе метафизики всей Вселенной".



Те же законы Ньютона или Ома занимают в естественнонаучной картине мира достаточно скромное место по отношению к ВНТ. Большинство гуманитариев вообще толком не знают, что такое ВНТ. Тут я вспоминаю знаменитую лекцию Чарльза Сноу, которую он прочитал в 1959 году в Кембридже. Напомню, что Ч. Сноу – не только известный английский писатель. Он еще физик и химик. Лекция его называлась "Две культуры и научная революция" (она не раз издавалась и у нас). В ней он выделил две культуры в современном обществе. Одна – культура, создаваемая творческой интеллигенцией и гуманитариями (социологами, философами и др.). Другая – учеными, представляющими естественные науки.



И намекнул представителям первой культуры: мол, не знать второго закона термодинамики также стыдно, как не знать Вильяма Шекспира и его творений.



Те же писатели нередко увлекаются разными утопиями в силу своего невежества – незнания или непонимания второго закона термодинамики. Писатель обязан быть реалистом, знать и чувствовать нарастающую энтропию. И неважно, откуда он почерпнет нужные знания – из учебников по физике или Священного Писания.



Но, кажется, сегодня сторонники идей эволюции, прогресса и построения рая на Земле решили "навести порядок". Но не в своих головах, а в обществе. От простого игнорирования ВНТ они решили перейти к тому, чтобы от этого закона отказаться. Как? Может быть, они усмотрели какой-то изъян в рассуждениях авторов закона Сади Карно, Уильяма Томсона и прочих ученых позапрошлого века? Может быть, они придумали свой закон, обещающий убывание энтропии во Вселенной, на Земле, в обществе и в отдельно взятом человеке? Нет, убывания энтропии в принципе быть не может. Но затормозить возрастание энтропии возможно. Об этом знают те же христиане, знакомые со Священным Писанием. Ведь оно не только говорит об энтропии, но также о том, как ей противостоять: покаянием, исполнением заповедей, добрыми делами, молитвой.



Но, оказывается, современное "модернизированное христианство" предлагает еще один способ борьбы с возрастающей энтропией – принятием закона, запрещающего… второй закон термодинамики.



Нет, я не шучу. Несколько лет назад в США у входа в Капитолий Канзаса выстроились "христиане" с плакатами, обращенными к "народным избранникам". На плакатах содержались призывы законодательно запретить… второй закон термодинамики. "Чему эти ученые хотят, чтобы мы учили наших детей? Что Вселенная будет продолжать расширяться, пока не достигнет в конечном итоге тепловой смерти?" – вопрошал на митинге президент Христианской коалиции Ральф Рид. Он заключил свое выступление: "Это вряд ли оптимистичный взгляд на мир, который Господь создал для человечества. Американский народ посылает здесь сильный сигнал: нам не нравятся последствия этого закона, и мы не успокоимся, пока он не будет отменен в судебном порядке" Сенатор штата Канзас Уилл Бланчард (Will Blanchard) назвал второй закон термодинамики "глубоко тревожным научным принципом, который угрожает пониманию нашими детьми Вселенной Бога как доброжелательного и любящего места", Бланчард возглавил общенациональную массовую кампанию за исключение закона из школьных учебников физики. Этот план уже получил значительную поддержку в законодательных собраниях штатов Канзас, Оклахома, Миссури, Теннесси, Джорджия и Миссисипи.



Что ж, глядя на происходящие сегодня в мире события, действие второго начала термодинамики замечаешь уже невооруженным глазом. Проявления его более чем очевидны и политике, и в экономике, и в культуре, и в науке, и в религии.



Так, ндавно ушедший из жизни известный наш философ и математик Виктор Николаевич Тростников в статье "Конец науки – начало познания" (написана в середине прошлого десятилетия) констатирует: "Пятьдесят лет назад стало достоянием истории одно из самых поразительных явлений всех времен – европейская наука. Возникнув в конце XVII века, она за какие-то два с половиной века прошла путь от первых насосов Роберта Бойля до сканирующих электронных микроскопов и от первых формул аналитической геометрии до теории линейных операторов в гильбертовом пространстве. Она полностью преобразила окружающую нас материальную действительность и в немалой степени изменила нас самих, внушив нам новую иерархию ценностей, приучив к иному образу жизни и к иной манере мышления, стала на какое-то время всемирным фетишем, породила грандиозные надежды и мечтания, а затем, не попрощавшись, по-английски, навсегда покинула нас. Для многих эти слова покажутся странными, поскольку множество и отдельных лиц, и коллективов до сих пор занимается деятельностью, которую они называют научной работой. Но это лишь обычное перенесение популярного термина на вещи, уже не соответствующие его первоначальному смыслу". А то, что выдается за науку, есть просто некая имитация бурной деятельности по добыванию грантов и освоению бюджетных и иных денег, бесконечный процесс подготовки заявок на новые проекты и гранты и отчетов об успешном освоении денег. А также рассылка по журналам никому не нужных статей и взаимное цитирование для повышения индекса Хирша, показывающего рейтинг "ученого". Итак, второй закон термодинамики не пощадил саму науку, которая примерно два столетия тому назад открыла этот самый закон. Более того, сегодня главным продуктом, продуцируемым так называемой наукой, является ложь. Эта наукообразная ложь становится эффективным катализатором нарастающей энтропии во всех сферах человеческого бытия.



Видны проявления нарастающей энтропии и на уровне отдельных личностей. Взять тех же "христианских" активистов из Канзаса. С одной стороны, они хотят оставаться христианами. С другой стороны, их вполне устраивает статус "потомков обезьяны".



Почему они хотят оставаться христианами? – Потому, что рассчитывают оказаться в раю. Но обезьянам и потомкам обезьян "прописку в раю" никто не обещал. Вот такая шизофрения. Вот такое яркое проявление того, что второй закон термодинамики действует, и Homo sapiens стремительно превращается в обезьяну.



Валентин Юрьевич Катасонов – профессор, д.э.н., председатель Русского экономического общества им. С.Ф. Шарапова Источник - Столетие

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1621007940

