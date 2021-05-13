Трагедия повторяется. События на Святой земле развиваются по худшему сценариев, - А.Правов

19:01 14.05.2021 Похоже, события на Святой земле развиваются по худшему из возможных сценариев

Андрей Правов

13.05.2021

Трагедия повторяется

Израильско-палестинское противостояние обостряется с каждым часом. Авторы социальных сетей с обеих сторон рассказывают об обстрелах с утра в среду и четверг, 13 мая. Тревожные новости поступают практически почти из всех городов и поселков Израиля, равно как и из сектора Газа.



Вот только некоторые посты израильтян в Фейсбуке: "Понеслось. Обстреливают Ришон-ле-Цион…", "И Тель-Авив…", "И Беэр-Яков…", "Холон, не переставая…", "И Ашдоду достается…", "Тель-Авив без остановки…" и так далее. Одно за другим, практически без перерыва поступают сообщения из Бат-Яма, Петах-Тиквы, других прилегающих к Тель-Авиву городов. Произошел обстрел уже и несколько удаленной от Газы Беэр-Шевы.



На юге страны – в Ашкелоне, Ашдоде, Сдероте и ряде других городов, в поселках, примыкающих к Газе, израильтяне уже несколько суток не покидают бомбоубежища. Те, кого сирена застает в дороге, предпочитают, например, переждать обстрел на лестничной клетке чужого дома: надеются, чтотуда не прилетят осколки. Обстрелы идут непрерывно. Одна из ракет повредила в Ашкелоне газопровод. Возник сильный пожар.



Во всех израильских городах от Ашкелона на юге до Герцлии в центре страны отменены занятия в школах. Людям рекомендуют не отходить далеко от бомбоубежищ и не собираться большими группами на улицах.



В Холоне одна из ракет попала в рейсовый автобус, в результате чего он загорелся. Ранения получили восемь человек, двое – тяжелое.



Всего, по данным представителя Армии обороны Израиля Хидаи Зильбермана, с вечера понедельника по утро среды с территории сектора Газа по Израилю было выпущено более 1050 ракет и минометных снарядов. Система ПВО "Железный купол" не справляется с перехватами.



Хотя, согласно данным того же Зильбермана, она все же способна перехватить от 85 до 90 процентов ракет. В среду сообщалось о трех убитых израильтянах – все женщины, 46 человек ранены. В четверг утром число убитых возросло до шести. И более 200 раненых.



Информация, поступающая из сектора Газа, не менее тревожна и печальна. Первоначально израильтянами сообщалось, что их военные наносят удары в основном по инфраструктуре исламского движения ХАМАС. Конкретно речь шла о более чем 500 таких объектов. Однако, согласно поступившей информации, в результате израильских ракетных обстрелов и бомбардировок в Газе уже к среде погибли 35 человек, в том числе 12 детей и три женщины, более 230 человек ранены. И были убиты всего лишь двое хамасовцев. То есть жертв среди мирного населения несравнимо больше.



Сегодня утром, по данным палестинского Минздрава, в результате израильских атак в Газе убиты уже 67 человек. Из них 14 детей. Палестинцы рассказывают об обстрелах и бомбардировках многоэтажных зданий. При их разрушении гибнут многие люди, и многие оказываются под завалами.



Таким образом, похоже, что события начинают развиваться по худшему из возможных сценариев. Кажется, что в самом воздухе уже висит перспектива новой Интифады. Для палестинцев это арабское слово означает народное восстание против оккупации, для израильтян – всплеск терроризма и насилия.



Кто же виноват? Кто сделал первый шаг для столь серьезного обострения обстановки?



Как это всегда бывает, в этом обе стороны обвиняют друг друга. Взять, например, инцидент в районе Шейх-Джаррат, расположенном в Восточном Иерусалиме. Сейчас это название присутствует почти во всех сводках новостей о противостоянии. Некоторое время назад израильтяне попытались выселить оттуда несколько десятков арабов. Они считают, что те проживают в своих домах незаконно, без соответствующего оформления документов.



На подобные обвинения арабы отвечают, что в Восточном Иерусалиме незаконно находятся сами израильтяне, что их пребывание там – это оккупация города, являющегося частью оккупированного в 1967 году Западного берега реки Иордан. Арабы называют Восточный Иерусалим Аль-Кудс, что в переводе означает святой город, и подчеркивают, что именно там в будущем должна находиться столица их независимого государства.



Указывается также, что израильтяне требуют от арабов при оформлении документов на проживание подписывать бумаги, в которых указывается, что данные строения находятся на территории еврейского государства. А арабы этого не признают.



В принципе вопрос об Иерусалиме всегда являлся одним из самых сложных на различных израильско-палестинских переговорах. А в 1993 году, при подписании памятных Соглашений в Осло, он был, что называется, "отложен на будущее", как и ряд других, таких же сложных вопросов – о границах, беженцах и так далее. С тех пор ничего так и не изменилось. И ни один из сложных вопросов не был решен.



Именно поэтому многие эксперты как в самом Израиле, так и за рубежом, убеждали премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху и на этот раз не "ворошить муравейник" в Шейх-Джаррат. Они предсказывали, что попытка выселения из этого района Восточного Иерусалима арабов может привести к взрыву недовольства.



Эксперты и советники также советовали главе израильского правительства не провоцировать палестинцев в священный для мусульман месяц Рамазан. В том числе не препятствовать проходу верующих к площади перед мечетями Аль-Акса и Скалы на пятничный намаз. И уж, тем более. ни в коем случае не вводить полицию на Храмовую гору и не занимать мечети.



Среди арабов уже многие годы распространен слух, что израильтяне намерены разрушить их мечети, а на освободившемся месте построить свой третий иерусалимский храм. Ведь, как известно, первые два храма иудеев когда-то располагались именно здесь.



Первый иерусалимский храм, построенный царем Соломоном на месте, где, согласно легенде, некогда Авраам собирался принести в жертву своего сына Исаака, был разрушен еще в очень далеком 586 году до нашей эры вавилонским царем Навуходоносором. После чего евреи оказались в вавилонском изгнании.



Второй иерусалимский храм постигла та же учесть уже в 70 году нашей эры. Он был разрушен римлянами. Ряд христиан утверждает по этому поводу, что таково было "Божье наказание евреям", за то, что они распяли Иисуса Христа. За непризнание и убийство Сына Божьего их храм, дескать, был разрушен, а народ развеян по всему миру...



Мечети появились на Храмовой горе много позже, спустя столетия. Но они сегодня являются одними из главных святынь для мусульман. Наравне с мечетями в Мекке и Медине. Поэтому любая попытка израильтян как-то ограничить дорогу верующим в Аль-Аксу или мечеть Скалы воспринимается мусульманами крайне нервно. А тем более, захват мечетей полицией. Последствия такого решения могут быть для стражей порядка самыми непредсказуемыми. Как и для всего Израиля.



Иерусалим является городом трех религий – христианства, иудаизма и ислама.



Да и сама территория вокруг этого города почитается верующими трех конфессий как Святая земля. И нарушать хрупкое равновесие между ними здесь крайне опасно. Лучше, по мнению мудрых политиков, не предпринимать здесь что называется "резких движений". Израильтяне к этой мудрости прислушивались далеко не всегда.



Вот и сейчас не послушался Нетаньяху советников. По какой причине? Почему, например, не воздержался от выселения арабов из района Шейх-Джаррат в Восточном Иерусалиме? Почему решился на ввод полиции в Аль-Аксу?



Это довольно распространенные сегодня в Израиле вопросы. Ряд наблюдателей видят в происходящем стремление уже, по многим оценкам, уходящего премьер-министра обострить ситуацию вокруг израильско-палестинского противостояния. По их мнению, таким образом Нетаньяху хочет отвлечь внимание на что-то другое, чтобы не позволить какому-то другому политику, или группе политиков, создать новое правительство. Без его участия.



А работа в этом направлении идет в Израиле полным ходом. К ней, в частности, привлечены главы центристской партии "Йеш Атид" Яир Лапид и правой партии "Ямина" Нафтали Беннет. По ряду данных, они практически были уже готовы объявить о создании новой правящей коалиции. Если бы, естественно, не последние события. Сегодня уже, дескать, не до того.



Между тем протесты арабов уже не ограничиваются сектором Газа, а переносятся в города непосредственно Израиля, где проживает немало арабов. Это Назарет, Хайфа, Яффо, Акко и так далее. Несколько дней назад в израильском городе Лод, примерно в 20 километрах от Тель-Авива, был убит молодой араб, принявший участие в демонстрации протеста. Задержаны более ста протестовавших. Похороны погибшего обернулись новыми столкновениями с полицией. А в середине дня в среду мэр Лода Яир Ревиво заявил, что "контроль над городом полностью потерян" и призвал ввести в него армейские части. Сообщается о пожарах в синагогах. Горят автомашины на улицах.



Согласно опять же записям израильтян в Фейсбуке, нечто подобное происходит не только в Лоде, но и в ряде других городов со смешанным населением. Некоторые авторы употребляют слово "погромы".



И это уже не противостояние с Газой, а война израильтян друг с другом. Евреев с арабами. Так уже было во время прошлой Интифады Аль-Акса в начале нулевых годов. Я отлично помню, работая тогда в Израиле корреспондентом, как шли друг на друга, "стенка на стенку". жители соседних городов – Бат-Яма и Яффо, Назарета и Нацерет-Иллит и так далее.



Противостояние между израильтянами и палестинцами с территорий автономии было еще более жестким. Евреи ненавидели арабов, арабы ненавидели евреев. Причем все это накатывалось как снежный ком.



Еще в начале 2000 года израильтяне могли спокойно, не опасаясь за свою безопасность, направиться, например, в палестинский город Калькилия, чтобы купить там отборных цыплят, или съездить из Иерусалима в соседний Вифлеем поесть шашлыка. А палестинцы из Газы и городов Западного берега спокойно ездили каждый день на территорию Израиля на работу. А по вечерам, например, из Рамаллы в Иерусалим – в ресторан или торговый центр.



Через полгода об этом и подумать было невозможно. Многих просто трясло при одном упоминании друг о друге.



С тех пор прошло 20 лет. По ряду оценок, ситуация реально изменилась. Казалось бы, арабы и евреи теперь во многих городах Израиля спокойно живут рядом друг с другом. Равно как довольно мирно сосуществуют и израильтяне с палестинцами с территорий автономии.



Однако последние события заставляют задуматься, что, возможно, все это не так. Что взаимная ненависть за все прошедшие после Интифады Аль-Акса годы никуда не делась. Она жива, и, скорее всего, еще будет жить долго...



Трагедия на Святой земле повторяется. Уже в который раз!.. Источник - Столетие.ру

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