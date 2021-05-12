Трем кыргызским "полководцам" незаконно присвоили генеральские звания?

19:06 14.05.2021

В соцсетях распространилась информация, что якобы бывшим заместителям МВД Мирлану Канимету, Алмазу Орозалиеву и экс-замглавы ГКНБ Таланту Салиеву незаконно присвоили звание генерал-майора.



По предварительным данным, указы были подписаны экс-президентом Сооронбаем Жээнбековым задним числом, но они были объявлены 16 октября 2020 года.



В пресс-службе ГКНБ АКИpress сообщили, что данный факт проверяется.



А.Орозалиев и М.Каниметов являлись заместителями министра внутренних дел. 21 октября 2020 Орозалиев был освобожден от занимаемой должности, а 3 апреля - Каниметов.



Т.Салиев бывший первый заместитель председателя ГКНБ, который 16 октября был освобожден от данной должности.



Приказы о присвоении им звания генерал-майора были подписаны 14 октября.