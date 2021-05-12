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|Трем кыргызским "полководцам" незаконно присвоили генеральские звания?
19:06 14.05.2021
В соцсетях распространилась информация, что якобы бывшим заместителям МВД Мирлану Канимету, Алмазу Орозалиеву и экс-замглавы ГКНБ Таланту Салиеву незаконно присвоили звание генерал-майора.
По предварительным данным, указы были подписаны экс-президентом Сооронбаем Жээнбековым задним числом, но они были объявлены 16 октября 2020 года.
В пресс-службе ГКНБ АКИpress сообщили, что данный факт проверяется.
А.Орозалиев и М.Каниметов являлись заместителями министра внутренних дел. 21 октября 2020 Орозалиев был освобожден от занимаемой должности, а 3 апреля - Каниметов.
Т.Салиев бывший первый заместитель председателя ГКНБ, который 16 октября был освобожден от данной должности.
Приказы о присвоении им звания генерал-майора были подписаны 14 октября.