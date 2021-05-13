Министрессу Казкультуры Раимбекову гонят с должности. За причастность к "букмекерскому скандалу"

19:31 14.05.2021

Актоты Раимкулова готова подать в отставку, если докажут вину ее заместителя

А. ИСАЕВ



Об этом министр культуры и спорта заявила на пресс-конференции по итогам отчетной встречи с населением.

- В случае если вина будет доказана, я буду подавать заявление об отставке. Повторюсь, в случае если вина будет доказана,



подчеркнула Актоты Раимкулова.



Она также отметила, что существует презумпция невиновности, пока не будет доказана вина в суде.



Напомним, в конце января вице-министр культуры и спорта Сакен Мусайбеков был освобожден от занимаемой должности по собственному желанию. Позже появилась информация, что в отношении него ведется следствие по делу о лоббировании интересов в сфере букмекерской деятельности.