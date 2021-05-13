Жээнбеков откупился от Жапарова лично отсыпав в карман $10 млн, - в Киргизии опять грандиозный скандал

19:33 14.05.2021

По факту заявления активиста Мелиса Аспекова начато досудебное производство, сообщило 14 мая Министерство внутренних дел КР.



"В социальных сетях Facebook выложено обращение М.Аспекова, в котором он поясняет, что действующий президент Кыргызской Республики на предвыборную компанию в президенты КР, имевшее место 10 января 2021 года, получил 10 000 000 долларов США у экс-президента С.Жээнбекова. Указанные денежные средства потратил на предвыборную компанию в разных областях Кыргызской Республики. Тем самым через доверенных лиц осуществил подкуп голосов избирателей", - пишет МВД.



14 мая данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП, Следственная служба МВД начала досудебное расследование по статье 192 ч.1 (Подкуп избирателей) Уголовного кодекса КР.



В настоящее время, как отмечает МВД, по этому факту в целях установления истины проводятся все необходимые следственные мероприятия.



Ранее Аспеков на своей страничке в Фейсбуке написал, что Садыр Жапаров якобы взял у Сооронбая и Асылбека Жээнбековых на предвыборную кампанию 10 млн долларов.



В свою очередь адвокат экс-президента Асылбек Кочкоров сообщил, что на активиста намерены подать в суд "за клевету".



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