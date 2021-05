В США запустили призывную кампанию в армию... с лесбийской свадьбой и гей-парадом, - Daily Mail

Daily Mail, Великобритания

Американские солдаты в Сирии

Британцы бурно обсуждают призывную компанию США. Американская армия запустила рекламу-мультфильм с лесбийской свадьбой и гей-парадом. Реклама собрала неоднозначные отклики - помимо прочего, ее назвали "сверхполиткорректной". "Это закат США", "Покойся с миром, Америка", "Ну все, русские выиграли", - пишут комментаторы.

The Daily Mail (Великобритания): И армия туда же? США запустили призывную кампанию с лесбийской свадьбой и гей-парадом – хотя рекламу ЦРУ с "цисгендерными миллениалами с тревожным расстройством" разнесли в пух и прах

Джина Мартинес (Gina Martinez)

- В новой рекламе рассказываются истории пяти призывников



- Главная героиня нашумевшего ролика - капрал Эмма Мэлоунлорд, которую воспитали две мамы



- Всего несколько недель аналогичную рекламу ЦРУ с участием "интерсекционального цисгендерного милленениала" подняли на смех



- Реклама собрала неоднозначные отклики - помимо прочего, ее назвали "сверхполиткорректной"



Армия США присоединилась к параду "пробудившихся", запустив рекламу с мультяшной лесбийской свадьбой и гей-парадом.



В рекламной кампании рассказывается история пятерых военнослужащих.



Несколько недель аналогичную рекламу ЦРУ, где героем стал "интерсекциональный цисгендерный милленениал", в соцсетях подняли на смех.



Главная героиня нового ролика, который вышел 4 мая, - капрал Эмма Мэлоунлорд, воспитанная двумя матерями. Мэлоунлорд - настоящий капрал, и ее история с детства до того, как она пошла в армию, стала ракетчицей и стала командовать отрядом противоракетной обороны, рассказывается в виде мультфильма.

В мультике Эмма наблюдает за тем, как женятся ее матери - после того, как одна из них попадает в серьезную автомобильную аварию, но, парализованная, выздоравливает.



Еще в ролике новоиспеченный капрал посещает гей-парад и заявляет, что с юных лет отстаивала свободу.



Рекламный ролик получил смешанные отклики. В Твиттере его назвали "сверхполиткорректным".



"Ух ты. Сперва реклама ЦРУ, а теперь мультяшная призывная кампания с лесбийской свадьбой и гей-парадом, где рассказывается, как женщины рушат стереотипы и вливаются в величайшую в мире машину для убийств", - написал один пользователь.



Другой пользователь откликнулся: "Армия „пробудилась" вслед за ЦРУ: в новом ролике фигурирует лесбийская свадьба и парад за права ЛГБТ. Мне плевать, что люди вытворяют в постели, лишь бы армия защищала нашу страну в 100% случаев".



"Армия запустила вербовочную кампанию с лесбийской свадьбой. С новых политкорректных вояк вполне можно было посмеяться, если бы не наша безопасность и боеготовность", - отозвался третий.



С ним согласились: "Солдаты воюют и побеждают. А политкорректность ставит жизни солдат под угрозу. В таком случае лучше выбрать другую профессию… А новая армейская реклама, где женятся лесбиянки, уже не просто политкорректная, а сверхполиткорректная".



Ранее в этом месяце аналогичный рекламный ролик ЦРУ тоже навлек на себя немало критики.



В ролике неизвестная 36-летняя сотрудница сообщает зрителям, что она "не стесняется быть собой", добавляя, что раньше страдала "синдромом самозванца", но теперь отказывается "принять ложные патриархальные установки, кем женщина может быть, а кем нет".



Однако ролик взорвал соцсети, где его раскритиковали за ханжество и лживую добродетель. Некто заметил: "Весь мир с нас потешается".



Дональд Трамп-младший твитнул: "Китаю и России это особенно понравится".



Бывший офицер ЦРУ Брайан Дин Райт твитнул: "Раньше ЦРУ защищало страну. (Говорю по собственному опыту). Теперь же такое чувство, что его задача - лечить душевные раны и продвигать личные цели. С новым, политизированным ЦРУ в Америке станет опаснее жить".



Еще один пользователь сравнил происходящее с неудачной телеюмореской.



ЦРУ осудило критиков, заявив телеканалу "Фокс ньюз", что нашумевшая реклама помогла привлечь новых сотрудников.



"Набор в 2020 году был выдающимся - несмотря на пандемию. А в 2021 году уже стал третьим за десятилетие", - сообщило ЦРУ.



Комментарии британских читателей



DAYZEE31

Ничего подобного. Нам нужны настоящие люди, которые хотят служить стране с честью и достоинством, а не эти прогрессивные нытики.



Bjerg



А Россия и Китай тем временем только крепнут и смеются над нелепой Америкой.



Sean Murphy123



Мне в кои-то веки стыдно. Это закат США.



MAGAnomics



Покойся с миром, Америка. Я не могу себе представить такого восстания, чтобы можно откатить это все назад.



R1GGDELXN



Это все марксистские козни, чтобы развалить США изнутри. Никто нам не поможет, ребята, мы должны сами отбиваться изо всех сил и дать им отпор.



Dontcrysnowflake



Да в Британии то же самое. И меня от этого тошнит…



lostandgoneforever

Ну все, русские выиграли. И Китай тоже!



Arhgentumm



Еще бы: они как ляпнут что-нибудь оскорбительное, и наша армия тут же захнычет.



Thomasc



Елки зеленые, это теперь что ли обязательно?!



CortL



Да мне вообще чихать, с кем вы там спите. Но я рад, что свое уже отслужил. С таким идиотизмом на всех уровнях я бы ни за что не ужился.



ThisDay2201



А что, разве есть такие, кто смотрит мультики и мечтает о карьере в ЦРУ?



Simple Jake



Призыв скоро провалится: нормальные люди попросту не захотят там служить.



Jules467



Что не так с этими объявлениями, так это упор на индивидуальность. Армия вообще не об этом. Ты служишь своей стране, а не личным интересам.



Lesley Lesley



В точку: армия - это послушная и дисциплинированная сила.



Daleb



Вообще-то в армии всегда было полно всяких ЛГБТК…ЭЮЯ. Просто они не высовывались. Я прослужил 20 лет, когда правила "Не спрашивай и не отвечай" еще не было.



The_Truther



Быть такого не может… Наша армия превратилась в детский сад. Я и представить себе такого не мог. А ведь рано или поздно нашим генералам придется отрабатывать свою зарплату.



