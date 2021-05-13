Анкара пытается продать себя подороже и США, и России

21:08 14.05.2021

Турки решили сыграть с американцами украинской картой



София Сачивко

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Владимир Аватков

Нина Комаревцева



Турция готовится к саммиту НАТО, рассчитывая на встрече президентов Реджепа Эрдогана и Джо Байдена урегулировать в том числе и вопрос с российскими ЗРК С-400. В преддверии этого события Анкара, видимо, решила несколько ослабить сложившуюся напряженность в отношениях США и Турции.



Новые возможности для балансирования между США и Россией турецкому президенту дает кризис на Украине, считают авторы статьи в издании European Council on Foreign Relations. По их мнению, в ходе недавней эскалации между Россией и Украиной турецкий президент откровенно поддержал Киев и в плане территориальной целостности и относительно стремления вступить в НАТО. Анкара надеется, что поддержка ею Украины поможет добиться расположения Байдена, чья проукраинская позиция хорошо известна.



Бурно развивающиеся отношения Киева и Анкары вызывают беспокойство Москвы, говорится в статье. В частности, раздражение России вызывают предложения некоторых союзников Турции об отмене Конвенции Монтре, предоставление военной техники Украине, политическая поддержка Киева. Не обошли внимание в статье и приостановку Москвой турпотока в Турцию, что нанесло серьезный удар по турецкой туристической индустрии, серьезно пострадавшей во время пандемии.



Авторы публикации также отмечают, что Россия превращает Крым в свой военный оплот, и Анкара может стать ключевым партнером Украины в Черноморском регионе, особенно с учетом членства Турции в НАТО.



Многое в отношениях Анкары и Москвы будет зависеть от градуса отношений Турции и США, отмечается в статье. Как считают ее авторы, Эрдогану нравится настраивать Россию и США друг против друга, хотя после введения санкции в отношении Турции делать это стало сложнее. До первой личной встречи турецкого президента с американским коллегой Турция будет продолжать поддерживать Украину, надеясь немного ослабить напряженность в отношениях с США.



Как заметил ст.н.с. ИМЭМО РАН Владимир Аватков отношения Турции и США ухудшались по нескольким причинам:



- Турция рассчитывает на рост уважения к себе как одному из ключевых региональных акторов, одному из акторов мирового порядка. Турция позиционирует себя как мировую державу и требует к себе уважения. Возросший авторитет и возможности Турецкой Республики не встречают соответствующей реакции со стороны СШ. Наоборот, американцы хотят вернуть Турцию в лоно своей политики и настаивают на подчиненном положении Анкары, к которому Турция уже не готова. Именно поэтому она ведет борьбу за свое место под солнцем, свое место в новом миропорядке и надеется на увеличение преференций в свою сторону с учетом того, что она представляет свою политику в регионе, на постсоветском пространстве не только как самостоятельную, но и как ту, что может быть частью интересов США.



То есть Турция может играть роль распространителя нестабильности на постсоветском пространстве, продавать свое влияние на этом пространстве как подрыв интересов России. Н может при этом продавать России увеличенную самостоятельность от США. Именно этой привычной для себя торговлей турки и занимаются сегодня. Они рассчитывают на урегулирование проблем в рамках встречи с Байденом, что маловероятно.



Ст. научный сотрудник Дипломатической академии МИД России, кандидат политических наук Нина Комаревцева отмечает, что внешняя политика Турецкой Республики осуществляется под общим вектором национальных интересов, поэтому любые шаги турецкого президента рекомендуется оценивать именно с этой позиции.



- Саммит НАТО для Турции - важная встреча, которую пропустить Реджеп Тайип Эрдоган не может себе позволить. Во-первых, это важный международный саммит, участие в котором характеризует Турцию как значимого актора международных отношений. Предположения о том, что Турция может выйти из НАТО, скорее, являются дискуссионными, чем близкими к реальности. Турецкая Республика занимает важное географическое положение на стыке Европы и Азии, что дает ей преимущество балансировать между несколькими политическими полюсами. Сложно представить, что Турция покинет НАТО и останется "незащищенной" в современной системе международных отношений, а альтернативы в виде Востока пока для Турции нет.



В связи с этим саммит НАТО будет хорошей площадкой для дискуссии турецкого и американских лидеров, которым есть что обсудить: это и российские С-400, и недавнее признание Америкой геноцида армян, и торгово-экономические отношения. Представляется, что Турция вряд ли откажется от российских ЗРК, так как это стало своего рода "козырем" при ведении переговоров с США и НАТО, однако общий настрой в переговорах будет скорее доброжелательным, чем вражеским, Турции необходимо наладить контакт внутри НАТО и в первую очередь с США.



"СП": - Удастся ли Эрдогану улучшить отношения с США за счет Украины?



- Кризис на Украине действительно стал объектом притяжения для турецкой внешней политики. Турцию и Украину объединяет Черноморский регион, а также весьма заметные торгово-экономические связи, кроме того, на Украине проживает крымско-татарское население, которое регулярно получает поддержку из Турции. Свое внимание на Украину Эрдоган обращает для того, чтобы показать, что Турция является важным игроком на международной арене, способным участвовать в решении регионального кризиса. Территориальную целостность Украины Эрдоган поддерживал всегда и поддерживает сейчас, так как этот вопрос достаточно остро стоит и в самой Турции, где курдское население хотело бы отделиться и образовать новое государство со своими собратьями из Ирака и Ирана.



Что касается поддержки вступления Украины в НАТО, то это скорее всего реверанс со стороны Турции в сторону Северно-Атлантического альянса, было бы стратегически неправильно не поддержать Украину в этом вопросе, когда ее поддержали другие члены НАТО.



Еще одним шагом в повышении своей значимости на мировой арене является украино-турецкое военно-техническое сотрудничество, в рамках которого Турция поставляет на Украину продукцию турецкого ВПК. Как известно, мировой "клуб" производителей и поставщиков оружия достаточно узок, а вступая в него, Турция зарабатывает очки для своей репутации по всему миру. Такое активное участие Турции в кризисе на Украине принесет ей дивиденды сразу по нескольким направлениями: это и возможность получения одобрения со стороны США и НАТО, и возможность повышения своего мирового авторитета.



"СП": - Чем нынешняя позиция Эрдогана чревата для российско-турецких отношений?



- Такая активная политика Эрдогана может негативно сказаться на российско-турецких отношениях, но здесь важно понимать, что отношения Москвы и Анкары всегда были построены со стороны Турции на условиях взаимовыгодного сотрудничества и соблюдения национальных интересов. Все будет зависеть от личных переговоров лидеров двух стран.



Пережив не один кризис в двусторонних отношениях, а также реализовав Астанинский формат переговоров по Сирии, Россия и Турция смогут и дальше сбалансированно подходить к выстраиванию своих отношений. Безусловно, без внимания не останутся действия Анкары, однако это могут быть продуманные действия со стороны Москвы, которые будут направлены на соблюдения национальных интересов России, а не на ухудшение российско-турецких отношений.