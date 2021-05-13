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|Рахмон спустя 2 недели выразил соболезнования семьям погибших на границе с Кыргызстаном
22:03 14.05.2021
Президент Таджикистана на фоне критики выразил соболезнования семьям погибших спустя две недели после кровопролитных столкновений на границе с Кыргызстаном.
В своем послании по случаю праздника Рамазана 12 мая Эмомали Рахмон сказал: "Выражаю глубочайшие соболезнования семьям и родственникам тех, кто погиб в результате конфликта на государственной границе между Таджикистаном и Кыргызстаном несколько дней назад в городе Исфара, и прошу Бога дать вам всем силы, чтобы проявить терпение". Он пожелал раненым и пострадавшим полного выздоровления.
Столкновения на таджикско-кыргызской границе произошли 28-29 апреля. Но лишь 6 мая таджикские власти подтвердили, что в ходе пограничных столкновений 19 человек погибло и 87 получили ранения.
По данным кыргызской стороны, 189 граждан Кыргызстана получили ранения и 36 человек, в том числе двое детей, погибли. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров объявил 1 и 2 мая национальный траур в память о жертвах недавних пограничных столкновений.
Власти Таджикистана и Кыргызстана обвиняют друг друга в развязывании конфликта и нанесении огромного ущерба. Генпрокуратуры обеих стран возбудили уголовные дела в связи с событиями на границе.
Кыргызстан расценил действия таджикской стороны как военную агрессию.
За последние две недели представители таджикской оппозиции за рубежом неоднократно критиковали президента за то, что он не выразил соболезнования семьям погибших.
Представители властей заявили, что они посетили семьи погибших, чтобы выразить соболезнования, и по поручению президента передали каждой семье по 70 000 сомони (более 6000 долларов США).