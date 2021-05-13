Отжапарить канадцев. КырПрезидент подписал закон, позволяющий ввести внешнее управление на Кумторе

22:05 14.05.2021

Оксана Гут



Президент подписал закон, позволяющий ввести внешнее управление на Кумторе



Президент Садыр Жапаров подписал Закон КР "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики (в закон Кыргызской Республики "Об акционерных обществах", Уголовный кодекс Кыргызской Республики). Об этом сообщает пресс-служба главы государства.



Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 6 мая 2021 года. Документ позволяет ввести временное внешнее управление на Кумторе, в случае нарушения экологических норм.



"Основной целью данного Закона является введение норм, регулирующих основания и порядок введения внешнего управления в обществах, допустивших нарушения требований охраны недр, экологической и промышленной безопасности, создающих непосредственную угрозу жизни или здоровью людей, работающих или проживающих в зоне влияния работ.



Кроме того, Уголовный кодекс Кыргызской Республики дополнен статьей, предусматривающей ответственность за нарушение ограничений для органов управления акционерным обществом в случае введения временного внешнего управления", - говорится в сообщении.



Закон вступает в силу со дня официального опубликования.