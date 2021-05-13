Минтруда проигрывает нищете? Казахстан пожирает бедность, - Алма Бектенова

00:34 15.05.2021 Минтруда проигрывает нищете?

Казахстан пожирает бедность. Население стремительно теряет доходы, при этом выделенные средства расходуются крайне неэффективно



Алма Бектенова, turanpress.kz, 11 мая



Казахстан пожирает бедность. Население стремительно теряет доходы, при этом выделенные средства расходуются крайне неэффективно.

О том, как работает Министерство труда и социальной защиты, красноречиво говорят многочисленные скандалы с выплатой адресной социальной помощи и знаменитых 42 500. Но об этом позже, а пока о глобальных вопросах.



Куда ведет Дорожная карта занятости?

Рассказывая о финансировании Дорожной карты занятости (ДКЗ) на 2021 год, президент Токаев заявил, что закапывание денег в землю или раздача контрактов "своим" компаниям не должны повториться. В его словах еще одно показательное свидетельство того, как осваиваются государственные средства, выделенные на борьбу с бедностью.

В октябре прошлого года Касым-Жомарт Токаев принял участие в VII съезде Национальной палаты предпринимателей "Атамекен", где он поручил правительству и Нацбанку продлить действие программы "Дорожная карта занятости" на 2021 год. При этом в обновленной программе следует учесть недоработки, которые выявлены в ходе реализации первого этапа, подчеркнул президент.

"В особенности речь идет о качественном, эффективном освоении выделяемых средств в регионах. В буквальном смысле закапывание денег в землю, как это происходило в некоторых случаях, или раздача контрактов "своим" компаниям не должны повториться", - сказал он.

Прежде Касым-Жомарт Токаев неоднократно критиковал подходы чиновников к Дорожной карте занятости и к Дорожной карте бизнеса (ДКБ). В частности, в июне 2019 года он поручил правительству совместно с НПП "Атамекен" провести системный анализ эффективности мер государственной поддержки по всем программам предпринимательства. Отметим, что, по мнению экспертов, реализация ДКБ оставляла желать лучшего.

Кроме того, еще в 2019 году президент подверг критике политику занятости в целом.

"Сегодня большинство создаваемых в стране рабочих мест имеет краткосрочный характер. Такой подход не обеспечивает эффективную занятость населения, а лишь на некоторое время стабилизирует рынок труда", - сказал он. Добавим, что президент требовал обеспечить регулируемость новых форм занятости, таких как фриланс и так далее, а также обеспечить трудоустройство молодежи. Эти задачи на сегодня не выполнены даже на четверть.

"Показатель трудоустроенных по специальности выпускников вузов лишь немногим выше 50%. Необходимо повысить эффективность наших программ, таких как "Жасыл ел", "С дипломом в село", "Серпін", "Жастар – ел тірегі", "Молодежная практика". Какие из них работают, какие не реализуются? Необходимо пересмотреть их. Этот вопрос нужно держать на постоянном контроле", - добавил президент. Отметим, что большинство этих программ давно забыты даже в самом правительстве, хотя средства на них исправно выделялись. Крайне медленно идет и трудоустройство людей с ограниченными возможностями.

В июле того же года президент Токаев вновь раскритиковал работу правительства по созданию рабочих мест. "Механизмы соответствующих программ, в частности "Енбек", себя в полной степени не оправдывают. Динамика застойная, то есть сокращение безработицы не происходит в нашей стране. Создание рабочих мест идет очень медленно, буквально поштучно. Поэтому мы должны обратить самое пристальное внимание на эту проблему", - сказал глава государства.

В апреле 2020 года президент вновь вернулся к этой теме. "Для поддержки занятости населения была принята программа Дорожная карта занятости, в рамках которой в поствирусный период будет создано около 240 тыс. рабочих мест. На ее реализацию выделяются беспрецедентные суммы до 1 трлн тенге. Критически важно, чтобы выделяемые средства не ушли в песок, как это бывало много раз. Поэтому правительство и акимы обязаны привлекать казахстанские кадры, отечественные строительные компании и производителей строительных материалов", - заявил Касым-Жомарт Токаев.

"Вместе с тем, полученный мной анализ показывает, что преобладающая часть запланированных рабочих мест временные (до 95%). Постоянным трудоустройством после завершения программы будут обеспечены лишь 13 тыс. человек", - добавил он.

Но в июле выяснилось, что средства все же растворяются в бескрайних коррупционных степях. "Мы приняли Дорожную карту занятости, на ее реализацию мы выделили 1 триллион тенге. Однако вместо запланированных 255 тысяч человек, были занято всего около 150 тысяч человек. Большинство проектов ориентировано на ремонтные работы. Только 6% проектов обеспечивают постоянную работу. Даже в государственном секторе, то есть в школах и больницах", - отметил президент.

Создается ощущение, что Минтруда и правительство в целом игнорируют распоряжения президента, тогда как ситуация с бедностью ухудшается с каждым месяцем.



Делаем вид, что бедных не существует

Не так давно депутат Мажилиса от Народной партии Казахстана Ерлан Смайлов в своем блоге поставил под сомнение достижение конечной цели разработчиков Социального кодекса из Министерства труда и соцзащиты. По мнению депутата, модернизация социальных отношений невозможна в условиях, когда значительные массы населения быстро нищают. "Модернизация – превалирование ценностей самовыражения над ценностями выживания", - написал мажилисмен.

Свою мысль он развил в интервью dknews.kz. По данным Ерлана Смайлова, за четвертый квартал 2020 года рост числа домохозяйств, которые имеют доходы ниже прожиточного минимума, составил 12% и вырос до 140,5 тыс. Это около 900 тыс. человек. "Если считать в людях, то рост составил 20%. Чтобы еще больше углубиться в тему, можно рассмотреть структуру беднейших домохозяйств. Там 4,6 тыс. домохозяйств имеют доходы ниже стоимости продовольственной корзины. Это 28 тыс. человек – рост по сравнению с прошлым годом на 84%. Абсолютная нищета. Этим людям не хватает ни на что, даже на еду", - отметил депутат.

Также, считает он, пандемия лишь отчасти виновата в росте бедности. Согласно статистике НПП "Атамекен" по малому и среднему бизнесу, с 1 марта 2020 года по 1 марта 2021 года в стране закрылось 174 853 ИП и 28 373 юридических лица. Однако тренд на ухудшение положения населения фиксировался экспертами последние три-четыре года, уверен Смайлов.

При этом, подчеркнул депутат, разница между доходами 10% наиболее обеспеченных и 10% наименее обеспеченных казахстанцев составляет 4,9 раза, на непродовольственные товары – 6,6 раза, на платные услуги – 5,6 раза. Всемирный банк оценивает рост количества бедных в Казахстане в 2020 году на уровне 1,5 млн, а общее число бедных составило 2,6 млн человек.

"На селе уровень бедности до трех раз выше, чем в городе. При этом социальное неравенство приобретает угрожающие масштабы. В стране растет неравенство – социально-экономическое, в доступе к медицине и образованию, к культуре, финансовым и цифровым услугам. Государство ставит перед людьми большие задачи. А население с такими характеристиками, с ухудшающимся социально-экономическим положением, те, кто живет в бедности и нищете, никогда и ни при каких обстоятельствах не способно стать партнером государства. Люди не смогут быть активным субъектом модернизации общества. В этом главная проблема", - пояснил Ерлан Смайлов.

Кроме того, считает он, в стране крайне распространено такое явление как "работающая бедность". К этому приводит недооценка труда наемных работников, но у государства и элиты сложилось устойчивое мнение, что если человек работает, то он устроен.

"Люди сконцентрированы на физическом выживании и решении своих повседневных проблем. Они попадают в "ловушку поколенческой бедности". Проблема в том, что даже у их детей не будет возможности вырваться из этого унизительного состояния. Вместе с тем беднеющая часть населения будет маргинализироваться, деградировать и станет склонной к большей агрессии. В условиях усугубления неравенства рост протестных настроений людей гарантирован", - резюмировал мажилисмен.

По заявлениям экспертов, объективного учета доходов и расходов населения в Казахстане нет в принципе, во всяком случае, в публичном доступе. То, что мы наблюдаем в отчетах Минтруда – лишь игнорирование реального роста цен, а также игнорирование отсутствия индексации зарплат. Множество граждан получают 130-150 тысяч тенге в месяц, а эта сумма после девальваций недостаточна для выживания.

Между тем, обещанные правительством программы переквалификации фактически не работают, а чтобы стать обладателем мизерного пособия по безработице по-прежнему нужно пройти все круги ада.



42 500 – больше никогда?

Неэффективность в реализации госпрограмм по преодолению бедности дает огромную нагрузку на бюджет. Здесь показательна эпопея с выплатой пресловутых 42 500, а также ежегодные страдания при выплате адресной социальной помощи (АСП). За оба этих действа отвечает Минтруда, и 42 500 обернулись таким скопищем скандалов и проблем, что, судя по всему, правительство не рискнет повторить опыт, даже при значительном ухудшении эпидемиологической ситуации.

По некоторым данным, в период ЧП на социальную выплату в размере минимальной зарплаты претендовали более 8 млн человек. При этом общее число занятых в стране составляет чуть менее 9 млн человек. В итоге соцвыплату получили 4,6 млн казахстанцев.

Самое время констатировать, что, даже учитывая определенное количество мошенничеств, у большинства не оказалось минимальных накоплений, позволяющих пережить режим ЧП. Интересно также, что официальный уровень безработицы в Казахстане годами болтается на уровне менее 5%. Таким образом, как ни отрицай недостаток доходов, а пандемия показала и реальную бедность, близкую к социальной катастрофе, и реальные запросы населения.

Выплачивая 42 500, профильное ведомство наступило на все возможные грабли. Оказалась неготовой цифровая инфраструктура, оказалось неготовым население, которое якобы несколько лет усиленно натаскивали на участие в социальном и медицинском страховании, ставшим условием получения выплат. В итоге на госорганы обрушился вал претензий, многие получили необоснованный отказ в выплатах, многие получили их незаконно, а скандалы гремели до зимы.

Аналогичная история, но уже в перманентном режиме повторяется и с выплатой АСП. По состоянию на 1 апреля 2021 года адресная социальная помощь назначена 683,4 тыс. человек из 135,7 тыс. семей. В текущем году на эти цели из бюджета выделено 122,8 млрд тенге. Это значительный процент населения и значительные суммы – не случайно АСП давно обросло коррупционными и мошенническими схемами.

Процедура выплат забюрократизирована, громоздка, зачастую непонятна. На протяжении нескольких лет недовольные несправедливостью при начислении штурмуют акиматы, департаменты Минтруда и другие госучреждения. В свою очередь, министерство регулярно требует возврата якобы неправильно выделенного пособия, а число таких получателей составляет десятки тысяч. Получатели же протестуют, не желая отвечать за ошибки чиновников. То и дело всплывают свидетельства малообеспеченных граждан, которые при очередном пересчете пособия потеряли доходы. Словом, провалы АСП можно перечислять бесконечно.

Если даже социальные выплаты, которые должны быть доведены до автоматизма, превращаются в фестиваль скандалов, о какой модернизации социальной политики может идти речь? Эффективность бюджетных программ и исполнение закона в первую очередь зависит от основного уполномоченного органа. А к Министерству труда и соцзащиты накопилось столько вопросов, что впору начинать реформирование политики по борьбе с бедностью именно с него. Источник - turanpress.kz

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