Эрдоган Великолепный блефует войной, - Е.Сатановский

00:36 15.05.2021

Сатановский раскрыл последствия возможной войны Турции с Израилем

"Ждет большое разочарование"



Российский ученый-востоковед, эксперт в области политики Израиля Евгений Сатановский назвал удивительным заявление президента Турции Реджепа Эрдогана о том, что Анкара намерена поддержать палестинцев Иерусалима с той же решительностью, как она поддерживала Азербайджан в Карабахе.



"Он себя с Сулейманом Великолепным или Махмудом Завоевателем случайно не перепутал?", - отметил Сатановский в своем телеграм-канале.



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Также политолог задался вопросом, не перепутал ли Эрдоган Армению и Карабах с Израилем. "А то ждет его большое-пребольшое разочарование. И, возможно, не одно", - добавил эксперт.



Также Сатановский отметил, что у Эрдогана нелады с Египтом и саудовцами и поэтому он пытается свои проблемы с ними решить за счет резких антиизраильских шагов. Однако эксперт сомневается, что Эрдоган направит в Газу новую "Флотилию свободу", пока оттуда запускают ракеты по Израилю, а в ответ ЦАХАЛ бомбит исламистов. "Отправят ее израильтяне на дно, не раздумывая, и в этот раз вряд ли извиняться будут и пени за направленных к Б-гу в рай боевиков его платить", - отметил политолог.



Кроме этого Сатановский поинтересовался, в свете упоминания Эрдоганом Карабаха, собирается ли он использовать против Израиля турецких военных в рядах палестинских исламистов или бросить турок и протурецких боевиков против ЦАХАЛа напрямую?



"Ужасно любопытно будет на это посмотреть. Ну, вольному воля. Турки ребята давно не маленькие, сами разберутся, где приключения на свои головы найти. Занимаем места в зрительном зале. Спектакль обещает быть любопытным", - подытожил Сатановский.



Остап ЖУКОВ