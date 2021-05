США "выбирают" президентом России Кудрина

Интересные заключения журнала The National Interest



Андрей Сошенко



Как пишут, в США рассказали, кто может возглавить новую "перестройку" в России. После экспериментов с Алексеем Навальным, сначала его "отравлением", потом отработкой сценария возвращения его в Россию, точнее – в российскую тюрьму, там поняли, что шумиха получилась так себе. Уж слишком все "шито белыми нитками", да и сам Навальный своими глупыми заявлениями не оправдывает надежд, электоральной базы под ним не наблюдается, кроме нескольких тысяч подростков, которых всегда можно привлечь на митинги в Москве и ряде иных больших городов России.



Не называя вышеназванные причины, но именно к такому выводу, о том, что "ни Навальный, ни любой другой диссидент-демократ не способен бросить вызов российскому лидеру или распустить путинскую Россию" приходит в первой половине своей недавней статьи исполнительный директор Школы общественных и международных отношений Университета Балтимора, профессор Айван (Иван) Саша Шихан. И само название его материала в журнале The National Interest интересное – "Джо Байдену нужна новая стратегия по России". Думается, что эта статья не простое размышление, а руководство к действию по ряду позиций администрации Байдена на ближайшую перспективу. А идеи и цели все те же – психологическое давление на Путина с целью, чтобы он передал власть в России подконтрольной США личности.



"В следующем году российскому лидеру исполнится семьдесят, и даже он понимает, что в какой-то момент ему придется назвать преемника", – говорит Шихан. Не знаю, что там думает Путин, но 70 лет для современной политики – возраст молодой. Пусть сравнят там, в США, со своими геронтологическими президентами.



Лучшим средством избежать новой холодной войны, пишет Шихан, была бы "новая перестройка", организованная лидером, который смог бы провести в России необходимые реформы и улучшить отношения с США и Западом. Еще одной "перестройки" в России, значит, США не хватает. Упоминается, кстати, в материале в качестве ностальгических впечатлений и сам Горбачев (дважды), и разок Ельцин. Вот по ком соскучились на Западе и пунктуально ищут аналогичных "деятелей" в России… И находят.



По мнению журнала The National Interest, в России есть несколько "прозападных либеральных лидеров", например, таких как Дмитрий Медведев, Анатолий Чубайс или Александр Волошин. Однако же все они недостаточно хороши, чтобы Вашингтон возлагал на них большие надежды. Один слаб, другой – крайне непопулярен у избирателей, третий – стар.



Не упоминает, правда, Шихан в своих размышлениях, например, Сергея Кириенко и Сергея Собянина, также находящихся в пределах "интересов" ельцинской семьи. И уж совсем непонятно почему им не упоминается Герман Греф? Бережет, вероятно. У того, вероятно, немного иная миссия, "смотрящего от глобального капитала за Россией", функция, выполняемая в 90-е и нулевые Чубайсом. Короче, "Чубайсом в России давно работает Греф".



Далее Шихан среди всех либеральных лидеров выделяет именно Алексея Кудрина, главу Счетной палаты РФ, бывшего первого вице-премьера и дважды министра финансов. Именно он, считает американский эксперт, является "давним сторонником свободной торговли и демократии и имеет заслуженную репутацию либерального реформатора и независимого мыслителя". И далее добавляет: "Он также является инсайдером Путина, заслужившим доверие ближайшего окружения президента за время его службы на посту министра финансов более десяти лет. Даже силовики и боссы военного ведомства глубоко уважают его".



Профессор Айван-Иван-Саша Шихан заключает: "Американские чиновники поступят мудро, если начнут работать с командой Кудрина над тем, как улучшить отношения с Россией после Путина, и разрабатывать возможные сценарии… Единственный человек в сегодняшней России, кто сможет выполнить условия этой сделки (ответственное поведение на мировой арене и гражданские свободы внутри страны) - это Алексей Кудрин. Чиновникам Белого дома следует запомнить это имя. А еще лучше, протянуть ему руку прямо сейчас".



Вот такое напутствие, а может и руководство к действию выдает американской администрации The National Interest. В принципе, ничего нового, кроме однозначного акцента в пользу именно Кудрина.



От себя отметим, что Кудрина устраивают и все вышеназванные Айван-Иваном-Сашей лица. И Волошин, и Чубайс. По Медведеву чуть сложнее, но – тоже. Дмитрий Анатольевич, как премьер-министр, просто видел в Кудрине "конкурирующую фирму", чутка подвигал-задвигал того, но в условиях, когда будет принято решение на Западе по единому кандидату, то и ему придется "с удовлетворением" согласиться.



Справедливости ради следует сказать, что Кудрин ничем не хуже (впрочем, и не лучше) таких персонажей как Навальный, Волошин, Юмашев, Медведев, Греф или Чубайс. А вообще о единой команде либералов, их очередной активизации, и именно в тех целях, о которых сегодня пишет Шихан, говорил неоднократно, например, в материале "Начало либерального реванша" или Зять Ельцина ужесточает заявления против Путина". Свою очередную кампанию они начали в конце 2019 года. И все те же лица, которые сегодня упоминаются в материале американского журнала.



Из всего сказанного в статье The National Interest, прослеживается простой сценарий действий США, мировой закулисы по России. Прямой диалог с Кудриным и его приближенными, а таковым является, например, Чубайс. Затем объявление на мировом уровне, что США готовы смягчать санкции против России, даже могут пойти (радость-то какая будет!) на "перезагрузку-2"! И все это благодаря "конструктивному разговору" с неким Алексеем Кудриным! Так вот ему и флаг в руки в вопросе следующего лидера России. Такие вопросы мирового уровня решает сейчас этот самый Кудрин, будучи простым руководителем счетной палаты! Мол, а уж как он их будет решать в статусе президента России!..



Ну, мы-то знаем по всей его предыдущей ультра-либеральной деятельности, как и в пользу кого решает вопросы Кудрин.



А что Чубайс? Напомню о "милой" игре в пушки Чубайса и Кудрина. Если кому интересно, то могут вспомнить, как эти два "деятеля", считая "электорат" лохами, пиарили друг друга. Об этом рассказывал в материале"... Чубайс и Кудрин впали в детство". Чубайс сейчас – "спецпредставитель Президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития". Формально новая работа Чубайса, после его грандиозно проваленного руководства "Роснано" (о "приватизации" и РАО ЕЭС уж и не вспоминаю), связана с вопросами изменения климата, сокращением углеродных выбросов в атмосферу и другими вопросами, которыми интересуется, например, Грета Тунберг. То есть именно та проблематика, которой ныне весьма озабочен Байден и вся его администрация. При этом он не является госслужащим или даже каким-либо иным сотрудником администрации президента. Что хочет, то и творит, иными словами. Да еще, как пишут, под Чубайса создается специальная структура федерального масштаба под условным названием "Роскарбо", которая во взаимодействии с международными организациями и финансовыми институтами займется монетизацией "углеродных квот". "Простой российский гражданин" Чубайс, даже не госсслужащий, возглавит государственную структуру. Интересно.



До нового "высокого" назначения его спецпредставителем говорили, что неформально Чубайс займется выстраиванием день ото дня ухудшающихся отношений между Россией и США. Думается, что именно второе – настоящая миссия Чубайса. Остальное – факультатив и привязка к первому. Как и подо что он выполняет свою новую "работу" – косвенно видно из статьи Иван-Саши Шихана.



Кстати, а не Чубайс ли наталкивает нынешний американский истеблишмент, в том числе используя нынешнее свое положение "спецпредставителя", на подобного рода размышления, которые выдает, в частности, журнал The National Interest? Напомню о "карусели", которую крутили либералы на центральном телевидении примерно год назад демонстрацией фильма "Дело Собчака", который смонтировала Ксения Собчак. Об этом писал в материале от 9 марта 2020 года "Док-Ток-Собчак...". Фильм не столько об Анатолии Собчаке, сколько навязывание на подкорку телезрителям всего того, о чем сегодня пишет профессор из Балтимора. По всему фильму Чубайс, Кудрин, Медведев, Юмашев, Греф, Людмила Нарусова, некоторые иные. Кадры с В.В. Путиным скомпилированы именно с этими лицами. Я тогда отмечал, что радикал-либералы подобного рода методами пытаются Путина вернуть в прежнее состояние дружбы с ними. Мол, посмотрит сам на себя В.В. Путин в фильме, сшитом таким образом, и прослезится от умиления, воспылает новой неугасимой любовью к Кудрину, Чубайсу, Грефу, заодно и Ксении Собчак. Но самое главное – телезритель! Расчет на то, что, увидев вновь воедино, в одном ряду, Путина и всех вышеуказанных персонажей, люди вновь воскликнут: "Перемен, мы ждем перемен!" Каких? Не важно. Они же, либералы, позже и подскажут. Не случайно, чуя возможный разворот государства в сторону национальных интересов России, незадолго до отставки правительства Медведева в январе 2020 года, активизировалась волна старых либералов через игрища, например, бывших руководителей администрации президента при Ельцине – Юмашева и Волошина.



Мировая закулиса своими внешними методами, а "семейные" – своими внутренними, давят на Путина, представляя дело таким образом, что Путин им до сих пор чем-то обязан и должен передать им власть. С этим нужно заканчивать и желательно одним махом. Я не знаю, почему Путин столь бережно относится ко всей этой камарилье и сохраняет до сих пор их всех на ключевых постах? Даже, если он им чем-то обязан, то должен понимать, что "долг" этот переплачен им десятикратно фактом их прежнего долголетнего нахождения у власти.