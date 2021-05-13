В Узбекистане изготовлена самая большая страница Корана в мире

00:44 15.05.2021

В Узбекистане изготовлена самая большая по размеру страница Корана в мире. Каллиграф намерен попасть в Книгу рекордов Гиннесса, сообщил на своей странице в соцсети директор Центра исламской культуры Узбекистана Шоазим Миноваров.



По его словам, использована лишь одна страница рукописной книги Корана, сохранившейся с XIV века.



"Страница священной книги была создана узбекским каллиграфом за шесть месяцев и является увеличенной копией страницы Корана XIV века, изготовленного для третьего правителя империи Тимуридов Шохруха Мирзы", - отметил он.



Сообщается, начаты работы по выдвижению рукописного произведения в кандидаты на попадание в Книгу рекордов Гиннесса.