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|В Узбекистане изготовлена самая большая страница Корана в мире
00:44 15.05.2021
В Узбекистане изготовлена самая большая по размеру страница Корана в мире. Каллиграф намерен попасть в Книгу рекордов Гиннесса, сообщил на своей странице в соцсети директор Центра исламской культуры Узбекистана Шоазим Миноваров.
По его словам, использована лишь одна страница рукописной книги Корана, сохранившейся с XIV века.
"Страница священной книги была создана узбекским каллиграфом за шесть месяцев и является увеличенной копией страницы Корана XIV века, изготовленного для третьего правителя империи Тимуридов Шохруха Мирзы", - отметил он.
Сообщается, начаты работы по выдвижению рукописного произведения в кандидаты на попадание в Книгу рекордов Гиннесса.