Терроризм и технологии ХХI века, - В.Овчинский

00:46 15.05.2021 Терроризм и технологии ХХI века

это проблема сегодняшнего дня, а не будущего

Владимир Овчинский

14 мая 21



Многие исследователи слишком сильно концентрируются на будущих возможностях использования современных технологий в деятельности террористических организаций, а не на их текущем применении. К сожалению, это уже не будущее, а повседневная реальность нашего времени. Об этом убедительно повествует доклад Института ЕС Новая Европа "Технологии и терроризм" (2021 год).



Террористические организации уже много лет пытаются использовать дроны. 2 октября 2016 года они осуществили первую смертельную атаку с использованием БПЛА. ИГИЛ использовало вооруженный беспилотник, убив двух курдских боевиков и ранив французских солдат (на наш взгляд, самые примитивные дроны использовались террористами гораздо раньше, примерно с 2013–2014 годов – В.О.).



В 2017 г. ИГИЛ уже объявило о создании специального подразделения под названием "Беспилотные летательные аппараты моджахедов", основной целью которого была разработка и использование БПЛА в рамках долгосрочной стратегии по развитию и вооружению беспилотных технологий. Группа использовала беспилотные летательные аппараты для наблюдения и наведения на цель, в основном в Ираке и Сирии. Несмотря на растущие потери территории, ИГИЛ постоянно совершенствуется в модернизации, производстве и развертывании БПЛА. В том же 2017 году организации удалось нанести беспилотный удар по боевому танку в Мосуле.



В начале 2019 года произошло беспрецедентное нападение: рой дронов атаковал два российских военных объекта в Сирии. Рассматриваемые беспилотники имели барометрические датчики, которые позволяли им изменять высоту, и высокоразвитую систему GPS-наведения с конкретными целями, которые были запрограммированы на уничтожение. Другими словами, дроны, которые участвовали в атаке, не требовали дальнейших инструкций или указаний со стороны террористов после их запуска. Десять таких беспилотников были оснащены взрывными устройствами и упали над авиабазой Хмеймим, а три других были нацелены на российский военно-морской корабль боевой поддержки недалеко от Тартуса. Другое вооружение включало снаряды, начиненные тетранитратом пентаэритрита (ТЭН), которые прикреплялись к их крыльям. Что еще хуже, БПЛА летели на малых высотах и ​​не могли быть обнаружены. Тем не менее, их атаки были синхронизированы таким образом, что сбивала с толку системы ПВО. В конце концов, атака, которая, вероятно, была подготовлена ​​сирийской повстанческой группировкой, провалилась. Российские системы отреагировали комплексным использованием кинетических и электронных систем защиты воздушного пространства.



Позже в том же году корабль, управляемый дистанционно хуситами, атаковал нефтяные объекты Саудовской Аравии в Абкайке и Хурайсе. Повстанцы нацелились на крупнейший в мире нефтеперерабатывающий завод. Злоумышленники отправили от 10 до 25 дронов, которые выполнили операцию как рой. БПЛА атаковали по крайней мере двумя волнами и нанесли достаточно повреждений, поэтому тушение пожаров представляло собой серьезную проблему. Проверка спутниковых изображений показала, что было нанесено как минимум 19 ударов, в результате которых было повреждено 14 контейнеров для хранения. Хотя Саудовская Аравия имеет системы противоракетной обороны MIM-104 Patriot, она не смогла обнаружить их из-за слишком низкого полета и под разными углами, что снова сделало ПВО неэффективной.



За 2019 -2020 годы были совершены сотни атак с использованием беспилотников и ракет на инфраструктуру Саудовской Аравии.



Такие типы атак - первый шаг, символизирующий, что технологические достижения могут позволить оружию (частично или полностью) самостоятельно разрушать инфраструктуру врага. Большинство стран, прогрессирующих в гонке искусственного интеллекта (ИИ), предлагают меньшие, более быстрые и практически автономные дроны, что со временем только увеличит серьезность будущих атак. В то же время правительства и частные компании контролируют эти виды передовых технологий, и из-за этого данные подвергаются значительному риску стать мишенью для шпионажа.



Террористы также используют БПЛА для получения информации о местонахождении вооруженных сил, типе вооружения или потенциальных передвижениях солдат. В этом отношении террористы действуют аналогично государственным силам. Владение передовыми технологиями позволяет им сражаться на более равных основаниях с государственными силами (аналогично тому, как частные военные компании также действуют аналогично государственным силам из-за владения передовых технологий).



Есть по крайней мере несколько факторов, которые приводят к частому использованию БПЛА преступными группами, террористами, сепаратистами или повстанцами.



Использование БПЛА на больших расстояниях. Большинство террористических групп могут проводить атаки с больших расстояний. Имея технологию, позволяющую отслеживать цель, а также координировать действия с поставленной целью - идеальное оружие для войны. Крупнейшие террористические организации имеют свои штаб-квартиры на Ближнем Востоке и в Африке или пытаются захватить часть территории в своем регионе. Если это регион, где они регулярно сталкиваются с армией государства, или он находится недалеко от границы, гораздо более рентабельно отправлять дроны с бомбами. Расстояние от штаб-квартиры террористической группы может быть непростым, но если есть возможность отправить БПЛА, это становится более легкой задачей. Более того, превосходство в воздухе - ключевая тактика, которую используют многие государства в борьбе с террористами. Если организации достигают превосходства в воздухе за счет использования БПЛА, то это становится не только проблемой расстояния или логистики, но и проблемой умножения сил. В атаке с дальней дистанции с помощью дронов основная цель террористов - удивить противника, а затем нанести как можно больший урон, в идеале без использования собственных сил. ИИ, управляя дронами, может выследить, уничтожить цель и немедленно вернуться в укрытие террористов. В этом сценарии дальний бой с террористами никогда не был более правдоподобным.



Кроме того, террористы используют БПЛА как средство отвлечения внимания, чтобы провести аналогичную атаку в другом месте. Террорист может работать, чтобы захватить и подготовить несколько дронов для синхронной атаки в нескольких частях густонаселенных районов. В случае удара одного беспилотника власти отреагируют, и это будет повторяющаяся схема с последующим нанесением большего количества ударов беспилотника.



От злоумышленника может потребоваться физическое участие в атаке, а может и не потребоваться, поскольку ИИ сможет координировать и проводить атаку практически без участия террориста. Это также предоставит террористу повышенную анонимность из-за того, что от него не требуется раскрывать себя, или предложит более широкое окно возможностей для перемещения вдали от властей, что даст ему большую выживаемость и, следовательно, шансы совершить больше атак в будущем.



Доступная цена на передовые технологии. Из-за технологической гонки и соперничества между могущественными странами гораздо более вероятно, что террористические группы получат дроны с ИИ. Развертывание этой технологии в США, Китае, России, Индии, Великобритании или Германии на местах приведет к более легкому доступу к этому оружию. В целом, сложность приобретения дронов с ИИ будет меньше, чем можно было бы предположить.



Глобальное участие сверхдержав в войнах на Ближнем Востоке и в Африке, а также постоянное совершенствование систем обороны и определение государственных интересов, сосредоточенных на экономической и региональной безопасности (таким образом, выделяя дополнительные ресурсы в регионе), дает террористическим организациям возможность для приобретения такого оборудования, где это возможно. Это не случай "если", а вопрос "когда и против кого" они будут их использовать, что приводит к использованию террористами дронов с ИИ, приносящих новую динамику на поле битвы с оружием, которое уже обычно используется государственными армиями. Их находчивость может позволить им либо приобрести их самостоятельно, либо стать получателями этих технологий через государственную спонсорскую поддержку.



Стоимость покупки в будущем снизится до "приемлемого уровня", по крайней мере, для нескольких террористических организаций, уже имеющих значительные финансовые средства для поддержки своих операций.



Нетребовательный процесс эксплуатации. Похоже, что террористы, скорее всего, не будут разрабатывать собственный ИИ и БПЛА, которые будут поставляться на международный рынок. Нет времени для такого длительного и требовательного с финансовой точки зрения процесса – терроричты должны быть снабжены конкретным оружием, готовым к немедленному применению. Процесс приобретения зависит от поставщика, особенно когда у организации нет своей собственной отрасли или соответствующих инженеров.



Поскольку в будущем БПЛА будут оснащены ИИ, инженеры, знакомые с этим типом программного обеспечения, не столкнутся с трудностями в его модификации или адаптации, что позволит террористам с легкостью их использовать.



Маркировка террористической деятельности. Информация о террористах, причастных к атаке, осуществленной с помощью дронов с ИИ, может быть обнародована в зависимости от потребностей террористов, международного контекста и, прежде всего, наличия достаточных доказательств, чтобы обвинить организацию, а не государственного провайдера.



Некоторые террористические организации, такие как Исламское государство, "Аль-Каида", могут предпочесть оказать влияние и громко продемонстрировать свой новый успех. Это может быть сделано для того, чтобы объявить международному сообществу, что у них есть такое оружие и что они могут постоянно конкурировать с государственными армиями. Более того, они могли использовать свои первые атаки как средство распространения паники, угрожая своим врагам следующими набегами. Учитывая тенденцию террористических организаций демонстрировать свое присутствие и силу, они могут пометить свои дроны флагами или опубликовать информацию об их использовании в социальных сетях.



Улучшение противовоздушной войны. В последнее время развертывание дронов ускорилось на многих полях сражений. Проводятся новые испытания, которые повысят боевой потенциал боевых БПЛА во многих ситуациях, например, при уничтожении или вводе в заблуждение средств ПВО. Преимущество использования не отслеживаемых БПЛА, управляемых ИИ, стало бы наиболее важным элементом собственного вооружения. Совершенно очевидно, что большинство стран, вовлеченных в конфликты, такие как конфликты в Сирии и Ливии, испытывают новое оружие. Более того, некоторые из этих попыток дали заметные результаты.



Неспособность устранить воздушную угрозу указывает на необходимость повышения эффективности их противовоздушной обороны. Это тесно связано с продолжающимися конфликтами, в которых используются новые технологии, что приводит к глобальной конкуренции в борьбе с зенитными системами.



Террористические организации, безусловно, будут пытаться заполучить эти виды современного оружия. Они стараются действовать на одном уровне с государственными организмами, часто отмечая свое преступное присутствие. В качестве одного из многих примеров можно привести уже упомянутый, когда несколько нефтяных объектов Саудовской Аравии в сентябре 2019 года подверглись ракетным ударам и ударам беспилотников, нанесенным повстанцами-хуситами.



Даже полностью оснащенные страны с мощным потенциалом безопасности могут стать жертвами террористических атак, что приведет к потере человеческих жизней и целостности критически важной инфраструктуры, поскольку они могут подвергнуться возможному нападению. В настоящее время цели, особенно критическая инфраструктура, не может функционировать, если противовоздушная оборона не сможет защитить их, а атакующие имеют в своем распоряжении широкий спектр вариантов электронного и кинетического оружия.



О войне дронов ближайшего будущего. Стаи дронов представляют огромную угрозу для оборонных систем государств во всем мире. Большое количество летательных аппаратов, готовых уничтожить противника, каждый из которых несет более 200 кг взрывчатых веществ, может оказаться сложной задачей. Некоторые дроны могут вести огонь из оружия, а другие могут одновременно сбрасывать бомбы, идеально выполняя миссию. Однако осуществить такую ​​атаку людьми, управляющими дронами, практически невозможно. Ни одно подразделение солдат не могло контролировать траекторию полета каждой машины в рое так эффективно, как ИИ. Только ИИ, который запускает атаку сам по себе, может управлять огромным количеством машин, избегая систем ПВО, идеально синхронизированным образом, сохраняя при этом контроль над своими активами. Кроме того, не исключено, что дроны скоро будут иметь боевую нагрузку до 10 тонн. Рой дронов, несущих по крайней мере несколько тонн взрывчатки, станет самым смертоносным оружием в мире, не считая ядерного оружия.



Помимо использования дронов с ИИ для увеличения своей мощности, террористы также могут взвесить возможность использования их в целях анонимности. Например, чтобы человеческий фактор оставался скрытым при проведении атаки, закончившейся успехом или неудачей.



По своим масштабам вполне возможно, что война дронов между государственными и негосударственными субъектами также будет сродни битвам между военно-воздушными силами государства за утверждение господства в небе.



3D-печать

Это, как известно, процесс, с помощью которого можно создавать трехмерные твердые объекты любой формы и геометрии из цифрового файла. Есть несколько программ, которые позволяют составить проект с помощью программного обеспечения для 3D-моделирования. Объект может быть реплицирован на основе копирования существующей модели или может быть построен с нуля. Как правило, 3D-сканер, который находится внутри 3D-принтера, создает точную копию отсканированного физического объекта и загружает его схемы в виде цифрового файла.



Нынешнее развитие этой технологии, а также возможности использования ИИ приводят к популяризации многих высокотехнологичных систем, которые могут быть опасны в руках террористов.



Благодаря 3D-печати необходимое вооружение для террористов становится легко доступно. Однако оружие, напечатанное на 3D-принтере, не может быть заряжено пулей, которая не была адаптирована к оружию - для этого требуется проверка прочности материалов. Кроме того, в большинстве случаев печатное оружие можно использовать только один раз, чтобы выстрелить короткой очередью ракет или одиночной пулей. Тем не менее, тот факт, что террористы могут печатать оружие для себя в любой точке мира, представляет собой серьезнейшую угрозу безопасности. Качество 3D-печати повышается, а доступ к технологии увеличивает риск и эффективность террористов, использующих печатное оружие. Это может привести к увеличению числа террористических атак во многих странах из-за доступности этой технологии.



Одним из наиболее ярких примеров использования 3D-печати в террористических целях было нападение на синагогу Галле. Экстремист, которого опознали как 28-летний гражданин Германии по имени Штефан Баллиет, решил совершить теракт во время еврейского праздника Йом Кипур 9 октября 2019 года. Он начал атаку, пытаясь войти в синагогу, стреляя и используя самодельная взрывчатка. Когда он не смог выбить дверь, он начал стрелять в прохожих рядом с храмом и убил одну женщину. Другой мужчина, который проходил мимо, желая помочь раненой, выжили только потому, что у экстремиста заклинило оружие. Разочарованный невозможностью попасть в синагогу, злоумышленник решил убить людей, похожих на мигрантов. Он поехал на арендованной машине в ближайшую кебабную лавку, где убил 20-летнего мужчину из дробовика. Затем он сбежал в Ландсберг, примерно в 15 км от Галле, где начал стрелять в пешеходов, ранив еще двух человек. Террорист в прямом эфире транслировал всю атаку через стриминговый сервис Twitch, поскольку он надеялся представить ее широкой публике и побудить других единомышленников совершить аналогичные действия. Полицейское расследование показало, что нападавший был крайне правым экстремистом. Террористическая атака в Галле очень специфична из-за использования технологии 3D-принтера, что позволило сконструировать самодельное оружие. С помощью бесплатных интернет-справочников, доступных каждому, террорист смог распечатать оружие. Кроме того, сам террорист признал, что изготовил собственное оружие, чтобы доказать, что нападение несложно с применением самодельного оружия. Части оружия, использованного при нападении на Галле, не обязательно были предназначены для этой цели.



Однако по мере того, как качество 3D-печати повышается, а технология становится все более известной и доступной, риск и эффективность террористов, производящих свое оружие, вероятно, еще больше возрастут. Это может быть первым шагом на пути к созданию прочного, напечатанного на 3D-принтере оружия для террористических атак. Если террористы уже поддерживают производство своего огнестрельного оружия с 3D-компонентами, тогда это будет лишь вопросом времени, когда террористы смогут напрямую изготавливать свое собственное прочное оружие. 3D-печать металлом - это новая технология, которая также станет более распространенной. В 2013 году одна из техасских компаний напечатала металлическую копию пистолета M1911, из которого было выпущено 600 патронов. Другой случай в Соединенных Штатах - запрет, сделанный федеральным судьей против компании Defense Distributed, которая разрабатывает чертежи для полиграфического оружия. Компания продавала онлайн-инструкции о том, как печатать детали для AR-15 и другого оружия.



Люди все чаще комбинируют детали, напечатанные на 3D-принтере, с металлическими деталями для создания оружия, что, в свою очередь, увеличивает риск атак из-за их доступности.



(Преступный мир поставил уже производство оружия практически на поток. В апреле 2021 года испанская полиция заявила о том, что было обезврежено производство оружия на 3D принтере в подпольной лаборатории в городе Санта – Крус – де – Тенерифе на Канарских островах – В.О.).



Широко распространенная 3D-печать и простота с помощью которых можно передавать компьютерные файлы, может в конечном итоге повлиять на распространение ядерного оружия, так как они влияют на обычные вооружения прямо сейчас. Например, компания Raytheon печатает компоненты управляемого оружия, которое может служить элементом системы для ядерной боеголовки. Это часть технологий будущего, когда государства будут использовать 3D-печать для разработки ядерного оружия.



Беспилотные автомобили

Еще в 2014 году Группа стратегических вопросов, входящая в состав Управления разведки ФБР, прогнозировала, что "автономия [откроет пути для автомобиля], чтобы стать более потенциальным смертоносным оружием, чем сегодня".



Есть еще оди аспект данной проблемы - использование беспилотных автомобилей в качестве взрывных устройств. Простые автомобили с бомбами - обычная тактика, применяемая рядом террористических организаций на протяжении последних десятилетий, практически по всему миру. Примерами могут быть, например, использование Ирландской освободительной армией автомобильных бомб с 1970-х по 1990-е годы или взрыв в 1993 году Всемирного торгового центра в Нью Йорке. Однако в последние два десятилетия автомобильные бомбы чаще всего взрывались на Ближнем Востоке, особенно в Ираке и Сирии.



Террористы уже начали использовать автоматизацию, что иллюстрирует пример разработки ИГИЛ дистанционно управляемой заминированной машины. В этом конкретном случае террористы даже поставили поддельный драйвер с термостатами, чтобы избежать обнаружения сканерами безопасности. Использование автономных и полуавтономных автомобилей было бы большим преимуществом для террористов.



Направление транспортных средств в толпу – еще одна возможность использования террористами беспилотных автомобилей. За последние годы было совершено множество нападений с грузовиками, использовавшимися в качестве оружия, трагическими примерами которых были атаки в Ницце и Берлине - оба события произошли в 2016 году. В первом случае гражданин Туниса по имени Мохамед Лахуайей Бухлель намеренно врезался 20-тонным грузовиком в толпу на Английской набережной, убив 86 человек и ранив многих. Другой подобный теракт тоже был совершен тунисцем, который въехал на грузовике на рождественскую ярмарку в Берлине, убив 12 человек и ранив более 50.



Вышеупомянутые нападения - это только два из значительного числа зарегистрированных нападений такого рода.



Если террористы воспользуются технологиями автономных транспортных средств, они могут нанести гораздо больший ущерб, особенно при его совмещении со взрывом бомбы.



Кроме того, ожидается, что террористы будут вмешиваться в алгоритмы транспортных средств, чтобы они нарушили свои запрограммированные инструкции по безопасности, чтобы выйти на тротуар или отправиться в другие места, заполненные людьми, с целью причинить вред как можно большему количеству из них.



Одним из методов, позволяющих террористам взять под контроль автономное или полуавтономное транспортное средство, помимо использования собственных запрограммированных автомобилей, заключается в том, что они могут взламывать чужие автомобили и использовать их в терактах. На сегодняшний день было проведено множество "хакерских тестов", нацеленных на доказательство того, что современные автомобили - не полностью автономные, но технологически продвинутые - уязвимы для кибератак. Примером может служить эксперимент по взлому автомобиля в 2015 году, когда автомобиль был взломан и хакеры взяли под контроль его систему климат-контроля, радио, лобовые стекла, а также тормоза и рулевое управление. Принятие контроля над первыми тремя единицами оборудования не представляет большой опасности для водителя или других лиц. Но на дороге управление тормозами и рулевым управлением может привести к серьезным травмам и быть опасным для жизни.



Еще более тревожный сценарий - это сценарий, когда террористы получают контроль над несколькими транспортными средствами. одновременно, что дает возможность вызывать множественные аварии, в конечном итоге блокировать дороги, при одновременном проведении атаки с использованием взрывчатых материалов.



Дипфейки

Термин "глубокая подделка" используется для описания реалистичных фото, аудио, видео и других подделок, созданных с помощью технологий ИИ, он впервые был использован в 2017 году. Чаще всего глубокие подделки создаются с помощью методов машинного обучения, в частности, генерирующих состязательных сетей (известных как GAN).



Дипфейки также могут представлять широкий спектр угроз для национальной и международной безопасности. Авторы исследования, проведенного в Университетском колледже Лондона в 2020 году, утверждали, что фальшивый аудио- или видеоконтент был оценен экспертами как наиболее тревожное применение ИИ с точки зрения его потенциального применения для преступлений или терроризма. Одним из примеров использования глубоких фейков в гнусных целях является публикация фальшивых видеороликов публичных деятелей, особенно политиков, которые ведут ненадлежащее поведение, которое может подорвать доверие людей к таким лицам.



Из возможных сценариев существует вариант, когда члены террористической организации используют глубокие подделки, чтобы выдать себя за чьих-то родственников или чьих-то руководителей, в конечном итоге с целью извлечения средств, которые могут быть использованы для финансирования их деятельности. Террористы могли сделать это, пытаясь воспроизвести свой голос; в таких случаях они могут использовать программу, которая клонирует голоса.Только в 2020 году сообщалось, что киберпреступники действовали именно так: они использовали технологию ИИ, чтобы выдать себя за босса главного исполнительного директора компании и обманом заставили его перевести на свои счета 243 тысячи долларов.



Другой опасный вариант - это создание террористами реалистичного контента (фото или видео), направленного на усиление радикализации и активизацию их кампаний по вербовке. Такой фальшивый контент может показывать, например, что американские, британские или французские солдаты совершают военные преступления (избивают захваченных джихадистов или истязают их каким-либо другим способом), что не только лишит легитимности контртеррористические усилия, но и привлечет новобранцев к террористам.



Социальные сети

До эпохи социальных сетей, террористические организации пытались использовать 24-часовые циклы, общенациональные или международные телевизионные новостные каналы. Вопреки непосредственным впечатлениям, отношения между террористами и СМИ были не паразитическими, а симбиотическими по своей природе. Во время террористической атаки в СМИ попадали шокирующие кадры, которые, в свою очередь, гарантировали высокую аудиторию, в то время как террористы достигали своих целей: охватить широкую общественность с помощью запланированных методов коммуникации и в результате получить известность. Однако у этой связи были некоторые ограничения, которые исчезли с ростом популярности социальных сетей, такие как цензура кровавых записей в основных СМИ, которая может шокировать людей, а также привлекать потенциальных новобранцев. Традиционные СМИ всегда представляли террористов в явно негативной форме, но вместо этого социальные сети также дали голос своим сторонникам. Более того, они также создают возможность для передачи информации в реальном времени и для охвата гораздо большей аудитории без возрастных ограничений.



Интернет и социальные сети дали два типа преимуществ.



Во-первых, они ускоряют и облегчают общение между членами террористических организаций, что позволяет им легко координировать глобальные атаки. Кроме того, они позволяют им обращаться ко всем пользователям Интернета и социальных сетей с их индивидуализированным контентом.



Во-вторых, социальные сети дали террористам возможность транслировать свои атаки в режиме реального времени, а также проводить долгосрочные операции в киберпространстве, такие как пропагандистские кампании. Например, деятельность в инфосфере Исламского государства показала, что эта организация проводят не разовые, независимые действия, но координируют их серию, которую можно охарактеризовать как "информационную войну" в киберпространстве. Они не только сосредоточены на аспектах запугивания, но и на увеличении числа своих сторонников, привлечении новобранцев, которые стремятся прибыть в контролируемые районы, чтобы поддержать ИГИЛ в построении общественной жизни, а также проводить террористические акты самостоятельно в качестве одиноких волков.



Пропагандистские материалы, подготовленные и опубликованные Исламским государством, указали на некоторые способы использования террористами технологических инноваций. Уровень сложности и продвинутости этих материалов зависит от уровня организационного развития, которого они достигли в то время. Пропаганда использовалась для достижения самых разных целей: угроз оппонентам, поощрение молодых мужчин присоединиться к боевикам ИГИЛ и молодых женщин, чтобы внести свой вклад в построение общества ИГИЛ, и, наконец, что не менее важно, мотивировать людей совершать террористические атаки как одинокие волки. Сбор сторонников и людей, готовых оказать военную и социальную поддержку организации, посредством производства специально подготовленных видеоматериалов и выпуска большого количества фейковых новостей или прямого общения с потенциальными новобранцами, дали террористам положительные результаты. Существует множество примеров вербовки женщин и мужчин в ряды террористов, которые обсуждались в СМИ.



Самые умелые организации были наиболее эффективными в адаптации своей медиа-деятельности к условиям людей.



Еще один негативный пример использования террористами социальных сетей - пропаганда своей деятельности в режиме реального времени. Известным примером такого негативного использования социальных сетей было нападение, совершенное в марте 2019 года в Крайстчерче (Новая Зеландия), когда правый экстремист не менее 17 минут транслировал в прямом эфире в Facebook нападение, в результате которого был убит 51 человек.



Платформы социальных сетей осознают свою роль в распространении дезинформации и пропаганды террористов и, чтобы остановить это, приняли меры. В конце ноября 2019 года в рамках совместной работы Отдела интернет-справок Европейского Союза Европола, Евроюста и онлайн-платформ, значительное количество веб-сайтов и учетных записей в социальных сетях было приостановлено.



Аналогичное шаги были сделаны Институтом стратегического диалога, который в октябре 2019 года обнаружил гигантское хранилище данных ИГИЛ. Об этом были проинформированы власти Великобритании и США.



Несмотря на многочисленные инициативы по борьбе со злонамеренными действиями в Интернете, реализованные решения по-прежнему недостаточны для того, чтобы остановить террористов и преступников. Таким примером были беспорядки в США в 2020 году, спровоцированные смертью рецидивиста Джорджа Флойда и вызванные вредоносной деятельностью третьих лиц в социальных сетях.



Меры по недопущению применения террористами новых технологий

9 декабря 2020 года Комиссия ЕС представила пресс-релиз, в котором пообещал улучшить контртеррористические возможности блока. Основное внимание в этом обязательстве уделяется увеличению частоты и качества обмена разведданными между государствами-членами и Центром разведки и ситуационного анализа блока (EU INTCEN) для выявления будущих угроз при инвестировании в новые технологии (например, ИИ), а также на борьбе с радикализацией онлайн и в тюрьмах через образовательные программы и удаление террористического содержания. Они также заявили, что новое "Обязательство ЕС по безопасности и устойчивости городов" будет сосредоточено на обеспечении финансирования для защиты густонаселенных и символических территорий, при этом отдельно увеличивая полномочия Европола и программы обмена полицейской информацией.



Динамика среды безопасности и быстрый технический прогресс требует учесть все факторы по сдерживанию перечисленных технологических угроз. Авторы доклада из европейского института видят такие меры по сдерживанию.



1. Из-за международных террористических угроз и возможного приобретения террористами передовых технологий жизненно важно начать глобальную дискуссию о будущих проблемах, связанных с ними. Политики, работающие с международными организациями, должны сотрудничать для предотвращения вредного использования новых технологий негосударственными субъектами, а также для контроля их разработка осуществляется военным или гражданским сектором, принадлежащим государствам, разрабатывающим ИИ.



2. Исследователи должны тщательно сотрудничать для проверки и выявления наиболее уязвимых секторов, в которых новые технологии, особенно ИИ, могут быть использованы злонамеренно.



3. Инженеры, айтишники, физики и военные операторы, специализирующиеся на ИИ и отвечающие за разработку новых технологий для своих стран, должны осознавать, что они могут разрабатывать машины, которые будут использоваться террористами в гнусных целях. Предотвратить это - общая глобальная ответственность.



4. Учитывая, что конкуренция за разработку ИИ уже началась, эксперты из разных областей должны активизировать дискуссии об использовании ИИ. Очень важно быстро предложить новую международную политику, касающуюся разработки ИИ.



5. Международная дискуссия должна учитывать мнения частного сектора. Видно растущее участие частных инвесторов. Их голос будет иметь важное значение при анализе текущих проблем в сфере безопасности. Многие из этих компаний также разрабатывают передовые технологии и ИИ, поэтому их опыт узнаваем. Таким образом, совместное сотрудничество государственного и частного секторов может привести к ценным решениям и соглашениям.



6. Разработка и тестирование технологий должны проводиться в безопасной среде. Эксперименты с новым оружием ИИ не должны проводиться во время войн или против террористических организаций, как это было сделано во время войны в Сирии, где ведущие державы опробовали свое новейшее оружие на местах, чтобы проверить его эффективность (думается, что нельзя приравнивать меры по использованию нового оружия против террористо с мерами сдерживания террористов – В.О.).



7. Данные исследований и разработок должны быть максимально защищены с использованием методов кибербезопасности. Учитывая, что важность разработки таких технологий невозможно переоценить, многие участники прибегли бы к кибератакам и не только для их кражи. От крупных государственных субъектов до негосударственных субъектов данные ИИ будут подвергаться множеству хакерских нападений с намерением украсть и интегрировать в собственные усилия. В связи с этим вовлеченные организации должны усилить ИТ-обучение персонала, а также улучшить свое антихакерское и идентификационное программное обеспечение, чтобы хакеры не могли получить легкий доступ к информации. ИИ также может оказаться грозным инструментом как для кибербезопасности, так и для кибератак, поскольку он сможет действовать намного быстрее, чем люди, в случае такой атаки, совершенной субъектом или объектом, подвергшимся ей.



8. Постепенная интеграция ИИ и машин, использующих его, в повседневную жизнь облегчит их принятие обществом. При этом образование должно играть ключевую роль в обучении граждан достоинствам и недостаткам использования этих машин.



9. Понимание возможностей ИИ может привести к формальному соглашению между государствами о том, как его следует использовать. Однако военное использование ИИ привело к плодотворным результатам, которые вместо этого могут привести к тому, что корыстные интересы станут приоритетными. Потенциал ИИ может вызвать десятки новых конфликтов, а также стать частью новой холодной войны между ведущими державами.



10. Милитаризация ИИ приведет к тому, что сверхдержавы будут отказывать друг другу в его более либеральном использовании. Более того, одна из многих международных проблем в регулировании таких технологий заключается в том, что государства могут просто не сотрудничать вообще из корысти, что приводит к быстрому ухудшению условий переговоров. Ведущие державы в области разработки ИИ в лучшем случае будут очень неохотно сотрудничать по этому вопросу.



11. Текущие и будущие стратегии должны разрабатываться с учетом того, что ИИ и другие передовые технологии станут частью нового ландшафта международной безопасности. Из-за ожидаемой эскалации между крупными державами, сосредоточенными на гонке за превосходство над ИИ, сейчас как никогда важно установить новые международные законы, подкрепленные международными организациями, поддерживаемыми большинством, если не всеми его членами. Те, кто нарушает эти законы, должны иметь ответные меры, в том числе санкции или другие карательные меры, оправданные против государственных или негосударственных субъектов, нарушающих свои соглашения.



12. Постоянное использование БПЛА на поле боя ведет к оцифровке регулярных войн. Кроме того, БПЛА можно использовать для перевозки взрывчатых веществ, оружия, наркотиков или опасных химикатов. Особое внимание следует уделять двойному использованию различных технологически продвинутых инструментов, которые могут принести пользу как обычным людям, так и террористам.



13. Каждая покупка, приобретение или использование БПЛА должно быть отмечено для предоставления информации о пользователе этой конкретной машины. Это похоже на ракетные системы отдельных государств или покупку оружия отдельными лицами, когда пользователи и поставщики должны делиться своей информацией для использования оружия.



14. 3D-печать неизбежно станет одной из ключевых угроз государственной безопасности. Возможность создать собственное оружие дома может привести к частым столкновениям между преступниками, террористами и полицией. По этой причине необходимо ужесточить новые правила об обмене чертежами оружия в Интернете, а также об их открытой продаже. Службы национальной безопасности должны сосредоточиться на наблюдении за людьми, которые ищут чертежи для 3D-печатного оружия или делятся своими знаниями о том, как создавать оружие в социальных сетях. Одной из форм регулирования распространения чертежей является выдача утвержденных правительством сертификатов, которые позволяют доверенным компаниям продавать свои чертежи прошедшим проверку лицам. Это может быть дополнительно усилено созданием общегосударственной базы данных, которая отслеживает, кому разрешено покупать или покупать эти предметы.



15. Необходимо поддерживать международное сотрудничество в борьбе с терроризмом. Однако нынешние усилия на Ближнем Востоке и в Африке нуждаются в международной поддержке не только для восстановления мира. Государства, которые участвовали в конфликтах, должны также учитывать моральный долг оказания помощи таким усилиям по восстановлению, учитывая, что их вклад приводит к ущербу в раздираемых войной регионах. Западные страны после окончания интервенции должны покинуть пострадавшие страны, чтобы не усугубить конфликт. С этого момента правительствам, борющимся с терроризмом, следует предлагать обучение вооруженных сил и государственных органов.



16. Терроризм очень часто спонсируется или поддерживается, в том числе финансово, разными государствами. Таким образом, международные санкции следует вводить в отношении стран, которые открыто или тайно поддерживают террористическую деятельность. Это может включать финансовые штрафы как для государства, так и за применение запретов на поездки и замораживание активов конкретных лиц, представляющих интерес. Более того, Также стоит подумать о создании комитетов по наблюдению, которые будут контролировать экспорт оружия в соответствующие конфликтные регионы ("дьявол прячется в деталях", это именно такой пункт рекомендаций, когда "по усмотрению" можно любую страну назвать "спонсором терроризма" и и возложить на нее все мыслимые и немыслимые санкции – В.О.).



17. Государства, которые слишком долго поддерживают военное присутствие, что приводит к истощению природных ресурсов принимающих стран, также должны быть наказаны международными санкциями из-за своей деятельности; что вызывает реакцию местных сообществ, которая может быть воспринята как террористические акты. Это приведет к обострению конфликта и дальнейшему агрессивному использованию передовых технологий обеими сторонами (что означает "слишком долгое присутствие"? Если в стране надо поддерживать мир, кто определит "достаточность" или "чрезмерность"? – В.О.).



18. То, что футуристические технологии, такие как рои дронов, будут превращены в полезные активы вооруженными силами - это только вопрос времени. Политики, а также гражданское общество, имеют значительный период времени для реализации соответствующих мер и инструментов для регулирования или борьбы с их неизбежным использованием в целях эксплуатации. Очень важно найти баланс и определить краткосрочные и долгосрочные стратегии. Доказана высокая адаптивность террористических организаций, и по этой причине необходимо быстро предотвращать и противодействовать их усилиям.



19. Что касается ответа на текущие и будущие угрозы, международное сообщество должно стремиться к установлению нового статус-кво, в котором глобальные стандарты, основанные на разработке и развертывании ИИ, устанавливаются для членов международного сообщества; таким образом, сведение к минимуму нерегулируемого и анархического использования технологии. Уравновешивая их, можно будет интегрировать гораздо более целенаправленную и эффективную политику, направленную на обеспечение будущего использования передовых технологий. Это даст возможность одновременно улучшить национальные и международные системы, а также соответствующим образом подготовиться к будущим вызовам, связанным с глобальной технологической гонкой.



Пожелания авторов доклада красивые и гуманистичные, хотя порой и противоречивые. Только мир вокруг далек от красоты и гуманизма. Вряд ли большинство этих пожеланий будут реализованы. Поэтому опасность применения террористами новейших технологий для массового смертоубийства и нанесения иного ущерба с каждым годом будет только возрастать. Государства вынуждены будут принимать упреждающие силовые меры по недопущению развития негативных тенденций. Для этого усиливать цифровой контроль за всеми потенциальными экстремитскими группами и опасными одиночными маргиналами. А это, в свою очередь, будет не нравиться поборникам классических прав и свободы человека. На таких качелях мир и будет жить. Источник - завтра

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