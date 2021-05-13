Жители таджикско-кыргызского приграничья: "Просто дайте нам спокойно жить на своей земле"

00:48 15.05.2021 Алия Хамидуллина



Люди, пострадавшие в результате недавнего таджикско-кыргызского конфликта, постепенно возвращаются к привычной жизни. Власти обоих государств поручились за свой счет отремонтировать дома пострадавших жителей. Также им активно помогают волонтеры, неравнодушные люди и предприниматели.



Корреспондент "Азия-Плюс" отправился в приграничные конфликтные села, чтобы пообщаться с их жителями, а заодно поучаствовать в передаче помощи, которую организовала Республиканская общественная организация "Офис гражданских свобод" в сотрудничестве с проектом 180 градусов.



Улицы общие. Кладбище тоже



Ощущение вооруженного конфликта ощущается уже на подъезде к селу Хистеварз Бободжон Гафуровского района. Сгоревшие заправки и магазины, обуглившиеся топливные колонки, разбросанные жестяные листы с кыргызскими названиями заправочных станций, черные от копоти фасады кафе и ресторанов.



Сгоревшие заправки по дороге в Хистеварз



Дорога, которая ведет в Исфару, является дорогой общего пользования, по которой можно увидеть автомобили, как с таджикскими, так и кыргызскими номерами. По обоюдной договоренности по правой "баткенской" стороне гражданами Кыргызстана построены заправочные станции, придорожные магазины и кафе. Покупать у кыргызов топливо гораздо дешевле, чем на заправках у таджиков.



Разрушенные кафе и рестораны



Мы пытаемся найти хоть одну живую душу, чтобы поговорить и расспросить о случившемся. Наконец, среди всей этой разрухи видим пастуха – женщину с небольшим стадом баранов.



- Ваш дом находится недалеко? – приветствуем мы женщину, которая утвердительно кивает и представляется именем Дилафруз. – Расскажите, что произошло? Вы давно тут живете?



- Живу тут больше 20 лет. Я узбечка, но у меня кыргызское гражданство. На этой улице нет ни одного кыргыза, все таджики и узбеки, но с кыргызским гражданством. Кыргызы живут чуть дальше, - отвечает Дилафруз и показывает на отдаленные улочки. – Тут вот и кладбище общее. На одной стороне хоронят таджиков, на другой – кыргызов.



Кладбище, где хоронят и таджиков и кыргызов



- Этот ресторан построила таджичка с кыргызским гражданством, - продолжает Дилафруз, отвечая на наш вопрос, кто хозяин сгоревших кафе и ресторанов. - Сейчас она в России, а тут остались ее дочери. Они сразу сообщили матери о случившемся. Что теперь она будет делать, мне неизвестно. А этот магазинчик моей соседки Фирузы. Она узбечка, а муж ее – таджик. У обоих гражданство Кыргызстана.



Сгоревший магазин Фирузы



Дилафруз кричит соседским детям, чтобы те позвали женщину. Фируза подходит, здоровается и с опаской интересуется о целях нашего приезда. Она соглашается рассказать все, но отказывается от съемок – боится.



- Я не хочу, чтобы у меня потом появились проблемы. Зачем уже сейчас это обсуждать? Магазин сгорел, никто его не восстановит. Это был наш с мужем семейный бизнес, в который мы вложили около 20 тысяч долларов. Никто не вернет этих денег. Весь этот погром устроила таджикская сторона, потому что эти объекты построили кыргызы. Это была война, - говорит Фируза.



Все, что осталось у людей – это одежда, в которой они были



Дальше нас сопровождал житель Исфары Эркин. Он волонтер. С самого начала конфликта парень помогает пострадавшим. Эркин рассказал, что после того, как увидел красные от гари лица людей, потерявших свои дома, сразу же помчался покупать им питьевую воду. А потом уже начал помогать продуктами, ведь люди в одночасье лишились всего.



Эркин тратит свои собственные деньги и уже потерял им счет. Делает он это по велению сердца и вовсе не считает себя героем.



Эркин помогает местным жителям (в белой футболке)



- Тут живут горцы, народ гордый и неприступный. Помощь принимают не ото всех, не доверяют, - рассказывает Эркин. - Их можно понять. Сколько лет уже живут в таком напряжении. Сейчас они меня уже все знают и доверяют.



Эркин – чистокровный узбек, но всю жизнь живет в Исфаре.



- Я не разбираюсь в политических делах, не изучал международные отношения, - продолжает парень. - Но знаю одно - местные жители уже устали от постоянного давления со стороны соседей. Вечером проезжать по кыргызским селам небезопасно - может прилететь булыжник в твою машину. А когда видишь столпотворение мужчин-кыргызов, значит жди что-то нехорошее.



…Подъезжаем к селу Ходжаи Аъло в исфаринском джамоате Чоркух. Здесь в результате конфликта разрушено около 15 домов с постройками. Сейчас тут полным ходом идут строительные работы. Власти обещали, что ровно через месяц пострадавшим можно будет заселиться в новые дома. Жители суетятся, помогают строителям.



Дома жителей восстанавливают



Мы осторожно проходим сквозь обломки сгоревших жилищ. Беспощадный огонь превратил в пепел все, что попадалось на его пути. Начиная общаться с нами, многие жители не выдерживают, срываясь на эмоции и слезные истерики.



Семья у Низомиддина Шамсиддинова большая. Жена Замира – инвалид второй группы. Дети со своими семьями живут рядом. Все три дома, в которых жила большая семья, сгорели до тла.



Низомиддин Шамсиддинов



Помощь, которую доставили волонтеры, жители принимают с благодарностью. Ведь все, что осталось у людей – это одежда, которая была на них надета в тот день.



Низомиддин со слезами на глазах показывает остатки своего дома. На земле разбросано сгоревшее зерно. В кладовой у большой семьи хранились продуктовые запасы.



Мужчина показывает на своем телефоне видео, где видно, как кыргызы обливают его дом бензином и с криком поджигают.



- Сейчас дома наших кыргызских соседей пустуют. Посмотрите, это совсем близко от нас, - показывает Низомиддин на дома соседей. - Но у нас и мысли не было их поджигать или обворовывать. Наоборот, мы охраняем их. Руководство наших стран призывает нас к миру и добрососедству. Почему же кыргызы не слушаются и всегда конфликтуют?



Мы замечаем девушку, которая горько плачет. Оказалось, это дочь Низомиддина – Саховат. Она живет отдельной семьей с мужем и ребенком на другой улице. Но видя, как пострадали ее родители и братья, не может сдержать эмоций.



Дочь Низомиддина - Саховат



"Это был преднамеренный поджог"



Жители рассказывают, что уже привыкли к межнациональным конфликтам, когда в ход идут камни, рукоприкладство и даже оружие.



- В тот день, когда начался конфликт на водозаборе "Головной", многие мужчины, оставив свои дома, пошли туда, в том числе и я, - рассказывает председатель махалли и представитель джамоата Чоркух Асрор Шокиров. –



Без нашего разрешения кыргызы стали ремонтировать, водозабор, не предупредив ни наш водхоз, ни руководство джамоата. Также хотели снять установленные нами камеры. Мы вмешались. Кыргызы на компромисс не пошли и не приняли наши условия. Вот это и стало причиной вооруженного конфликта. Первыми огонь открыли именно они (кыргызская сторона утверждает обратное, - ред.).



Когда началась перестрелка, мы спрятались в окопах (по данным местных жителей окопы тут вырыты еще с конфликта 2014 года), вернуться в свои дома не было никакой возможности.



Потом, когда к вечеру обе стороны договорились о прекращении огня, мне позвонили и сообщили, что мой дом сгорел...



Асрор Шокиров



Асрор, как и многие жители махалли, уверен, что это был преднамеренный поджог. Дома облили бензином и подожгли, воспользовавшись тем, что мужчин не было дома, а женщины с детьми от страха подались в бега.



Дома Асрор хранил все свои сбережения, в том числе, и деньги своих детей.



- Сейчас у меня ничего не осталось. Одна лишь корова, которую нашли соседи и привели обратно, - говорит мужчина. – Свой дом я строил всю жизнь. А сейчас одни угли. Спасибо властям за то, что помогают нам. Несколько раз к нам приезжал председатель области, он сам все видел своими глазами, общался с нами. Обещал, что через месяц все будет восстановлено. У меня сгорело два дома. Но мне будет достаточно одного. Мне уже 60 лет. Все дети живут своими семьями. А нам с женой многого не надо.



Сгоревший дом Асрора



Асрор говорит, что живет на своей родной земле, и ни один местный житель никогда не допустит незаконного захвата таджикских земель.



- Мы не гоним и не претесняем кыргызов. Мы всегда жили с ними в мире и согласии. Их дети учатся в наших школах. Мы ходим друг к другу в гости. Но наша доброта, видимо, воспринимается, как слабость. Однако они должны знать, что живут на нашей территории и пусть живут дальше, но мирно. Нам чужого не надо. Просто дайте нам спокойно жить на своей земле.



"Ничего не изменится, пока не опишут границы"



Брат Асрора, Баходур Шокиров, уже больше двадцати лет живет со всей своей семьей в России. Но каждый год с мая по октябрь они гостят в родном доме, где все было построено с любовью.



- Буквально на 29 мая у нас были куплены билеты, - рассказывает Баходур. - Мы все с нетерпением ждали того дня, когда вновь ступим на родную землю и зайдем в свой любимый дом. Когда начался конфликт, я каждый день следил за информацией в СМИ, переживал. И вот захожу в соцсети, вижу видео, как горят дома, и узнаю свой. Начинаю звонить племянникам. Они сначала даже не поверили мне. Прибежали вместе с солдатами. Кыргызы открыли по ним огонь. Наши солдаты тоже начали стрелять. Только потом те убежали. Наверное, если бы не мой звонок, пострадало бы больше домов.



Баходур Шокиров



Баходуру пришлось обменять билеты на более ранний срок и срочно вылететь в Таджикистан.



- Эти конфликты происходят постоянно. Я эти разборки помню еще с семилетнего возраста. Сейчас нам восстановят наши дома, но ничего не изменится, раздоры продолжатся. Это прекратится только тогда, когда опишут законные границы на государственном уровне, - уверен Баходур.



"Стреляли даже в собак и куриц"



Мы двинулись в село Чорку. Там, по информации местных жителей, разрушили 18 домов, включая различные постройки. Сейчас тут также ведутся строительные работы по восстановлению жилища людей.



Разрушенные дома в селе Сомониен



- С этой горы наше село, как на ладони. Очень легкая мишень, - показывает рукой на гору, которая возвышается над селом, местный житель Комил. - Стрелять начали неожиданно, мы этого вообще не ожидали. Был убит один местный житель. Мы схватили детей и стали убегать. Стреляли во всех подряд: людей, коров, собак, даже куриц. Вернулись мы домой на следующий день, когда стрельба прекратилась. Дома все еще горели. Во дворе у меня стоит большая емкость с водой. Ушло почти 60 ведер, чтобы затушить оставшийся огонь. Идемте в тот сарай, покажу вам раненую собаку. Надо вызвать врача. По-моему, у нее пули в ноге.



Комил показывает остатки своего дома



Мужчина открывает сарай. Собака с подпаленной шерстью, прихрамывая, выходит на свежий воздух, но от боли вновь ложится на землю.



Раненая собака



Дети, бегающие по горкам с песком и лабиринтам разрушенных домов, пока еще не понимают всей трагичности ситуации. Понимают ее лишь взрослые, и они в очередной раз оказались пострадавшими в этом долголетнем конфликте за право обладать землями и водой.



По информации МЧС Кыргызстана, в кыргызских приграничных селах во время конфликта было разрушено 120 домов и 84 социальных объекта. Источник - Asia-Plus

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