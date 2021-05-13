Первый китайский марсолет сел на Марсе

07:58 15.05.2021

Китай впервые успешно посадил космический аппарат на Марс

Он вышел на орбиту Марса в феврале и провел около двух месяцев, выбирая место для посадки. После этого отделилась капсула с марсоходом, которая совершила успешную посадку на поверхности планеты



Фото: NASA / JPL-Caltech / Reuters

Китайский космический аппарат "Тяньвэнь-1" сел на поверхность Марса, сообщает Xinhua со ссылкой на Национальное космическое управление.



"Тяньвэнь-1" состоит из орбитального аппарата, посадочного модуля и марсохода. Он был запущен из провинции Хайнань 23 июля 2020 года.



Космический аппарат вышел на орбиту Марса в феврале после почти семи месяцев путешествия в космосе и провел более двух месяцев, исследуя потенциальные места посадки, передает агентство.



Аппарат начал снижаться рано утром в субботу и около 04:00 капсула, в которую входят посадочный модуль и марсоход, отделилась от аппарата. Она вошла в атмосферу Марса на высоте 125 км, передает Xinhua.



Посадка была чрезвычайно сложная из-за отсутствия наземного контроля, корабль проводил ее автономно, пояснил сотрудник Центра изучения Луны и космических программ Национального космического управления Гэнь Ян.



Он подчеркнул, что на выполнение каждой фазы давался только один шанс и любая ошибка сделала бы приземление невозможным.