Израильские танки вкатились в сектор Газа

08:15 15.05.2021

Армия обороны Израиля сообщила о начале воздушной и наземной атаки в секторе Газа

В общей сложности ЦАХАЛ уже призвал около 14 тысяч резервистов необходимых для доукомплектования воинских подразделений



Военные обозреватели рядя СМИ проинформировали о том, что ВВС Израиля и подразделения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) начали проведение наземной и воздушной операции в секторе Газа против боевиков исламистского движения ХАМАС. Однако эта информация не получила официального подтверждения от израильской стороны, и впоследствии была опровергнута.



Напомним, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял о необходимости проведения ответных мероприятий на ракетные обстрелы со стороны Палестинской автономии. Он подчеркивал, что готовящаяся ЦАХАЛ операция в секторе Газа будет продолжаться "столько, сколько потребуется", а движение ХАМАС заплатит за ракетные обстрелы территории страны "очень высокую цену".



Отмечается, что в общей сложности ЦАХАЛ уже призвал около 14 тысяч резервистов, необходимых для доукомплектования воинских подразделений, которые планируется задействовать в проведении операций против радикально настроенных боевиков Палестинской автономии. При этом глава военного ведомства Израиля Бени Ганц заявил, что удары по важным объектам движения ХАМАС будут продолжаться до наступления полной тишины.



Ранее сообщалось, что Израиль отказался от краткосрочного перемирия с ХАМАС.



Армия обороны Израиля сообщила, что уничтожила офис главы службы безопасности движения ХАМАС в секторе Газа

Также бомбовому удару подверглось здание МВД Палестинской автономии.

15 мая 2021



В ходе проведения воздушной операции израильские военнослужащими в секторе Газа, был уничтожен офис руководителя службы безопасности исламистского движения ХАМАС Тауфика Абу Наима, Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).



"Нами только что был уничтожен офис главы службы безопасности ХАМАС в Газе Тауфика Абу Наима, который он использовал для управления военной инфраструктурой движения ХАМАС", пояснили представители израильского военного ведомства.



Информацией о том, пострадал ли в ходе операции сам Абу Наим, ЦАХАЛ не располагает. В свою очередь официальный представитель Палестинской автономии Фаузи Бархум рассказал обозревателям, что бомбовому удару подверглось здание МВД. По его словам, Абу Наим два месяца тому назад, подал в отставку.



Ранее сообщалось, что Армия обороны Израиля готовится к наземной операции в Секторе Газа.