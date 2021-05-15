Куда подует американский "южный ветер" из Афганистана, - А.Запольскис

08:38 15.05.2021

15 мая 2021 |



Американские войска из Афганистана все-таки уйдут. Война, стоившая Соединенным Штатам более 193 млрд долларов, закончится. Хотя против этого выступают глава Центрального командования Вооруженных сил США генерал Кеннет Ф. Маккензи, председатель комитета начальников штабов генерал Марк Милли и командующий миссией НАТО в Афганистане генерал Остин Скотт Миллер.



Они указывают, что уход американцев закончит лишь операцию "Несокрушимая свобода", в то время как с таким огромным трудом созданный в стране порядок практически неизбежно рухнет. Погребя под собой и нынешнее правительство президента Ашрафа Гани и саму идею привития афганцам принципов демократии.



Но президенту Байдену сейчас особенно остро требуются хоть какие-нибудь внешне значимые внешнеполитические успехи. В частности, именно поэтому он приурочил дату окончательного вывода войск к 11 сентября и объявил об этом из того же зала, в котором Джордж Буш-младший сообщил нации о вторжении США в Афганистан.



Впрочем, понятно, что, помимо чисто знакового, этот шаг имеет и сермяжный практический смысл. Америка не просто устала от самой протяженной войны за всю свою историю, у нее на все это банально начало недоставать. Дефицит средств теперь предполагается компенсировать мобильностью.



"Решение президента дает нам возможность перераспределить усилия, чтобы сдерживать или, если потребуется, победить противников, - сказал на пресс-конференции министр обороны США Ллойд Остин. - И мы продолжим это с не меньшей эффективностью, в том числе активизируя наши союзы, такие как НАТО, и борясь с вызовами, которые угрожают национальным интересам".



Учитывая совпадение сроков этого заявления с обострением ситуации на Украине, у ряда комментаторов возникла своего рода ассоциация с ветром. Если российскую военную помощь Донбассу стало принято называть "северным ветром", то возможное направление дальнейшего применения высвобождающегося из Афганистана американского контингента, по аналогии начали называть ветром "южным". С особенно популярным в Киеве намеком, что он тоже "подует в сторону юго-востока Украины. Но так ли это - вот в чем вопрос.



Итоги визита в украинскую столицу госсекретаря Энтони Блинкена и его помощницы по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд убедительно показали отсутствие у Вашингтона какого-либо желания лично вмешиваться в украинскую гражданскую войну. Выражениями сочувствия и моральной поддержки - это сколько угодно. Но войсками и боевой техникой, точно нет. Тогда куда поедут Джи Ай из Афганистана, неужто действительно домой в Америку?



Это было бы неплохо, однако в реальности подобный шаг означал бы окончательную утрату Соединенными Штатами всякого геополитического влияния в Центральной Азии и, частично, на Ближнем Востоке. Не столько в самом регионе физически, сколько в представлениях о нем во властных кабинетах Вашингтона. Там многое воспринимается, мягко говоря, странно.



В частности, вывод войск трактуется как вынужденная компромиссная мера, ни в коей мере не означающая утраты американского контроля над Афганистаном. Как сообщает The Wall Street Journal, со ссылкой на собственные источники, Вашингтон намерен сохранить возможность "и дальше держать Кабул на коротком поводке". Поэтому войска не следует выводить "слишком далеко".



Если смотреть на карту, то вариантов, удовлетворяющих этому условию, у США есть ровно два. Первый - разместить отступающие части в Средней Азии. В первую очередь, в Узбекистане и Таджикистане, имеющими протяженную общую границу с Афганистаном.



В связи с этим спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад посетил с рабочим визитом Ташкент и Душанбе, чем породил волну опасений по поводу новой "американизации" "среднеазиатского подбрюшья России". На том основании, что в начале вторжения в Афганистан американцы сумели договориться о развертывании своих баз в Узбекистане и Киргизии.



Впрочем, первую Пентагон был вынужден покинуть в 2005, а вторую в 2015. Россия слишком хорошо помнит слова Збигнева Бжезинского, что самый эффективный способ "сдержать Россию" - создать на ее границах цепь управляемых конфликтов. А всякий раз, как где-нибудь появлялись американские войска, там почти сразу обострялись и конфликты. Так что закрепиться в регионе Москва не позволила.



Сейчас положение США в регионе еще слабее. Во-первых, в нем серьезно усилился другой геополитический игрок - Китай, также не желающий видеть здесь американцев. Во-вторых, с учетом американо-турецких трений, дислокация войск в Узбекистане и Киргизии становится крайне затруднительной логистически.



Каждый рулон туалетной бумаги туда придется таскать через Восточную Европу, Черное море, Грузию, Каспийское море или очень дорого - самолетом, или с не менее серьезными практическими сложностями по воде и суше с множеством перевалок. Прекрасно понимая, что оба варианта в любой момент Россия способна полностью прервать.



Так что "среднеазиатский вариант" явным образом отпадает. Остается "ближневосточный" - через расширение американского присутствия в арабских странах Персидского залива, где они, заодно, смогут угрожать еще и Ирану. Относительно "среднеазиатской" эта версия имеет больше оснований.



Теоретически Америка располагает базами: в Катаре (7500 человек), Бахрейне (5000 чел.) и Объединенных Арабских Эмиратах (3000 чел.). Еще до 2,5 тыс. дислоцированы в Саудовской Аравии и Омане. Другой вопрос, что прибавление к ним еще 2,5 тыс. выводимых из Афганистана "штыков" в региональном балансе сил особо ничего изменить не в состоянии.



Даже если Сенат согласится на идею Пентагона постоянно держать в Персидском заливе одну авианосную ударную группировку, она мало поспособствует "сохранению проекции силы на Афганистан".



Это если еще не говорить о сомнениях в способности флота еще одну точку постоянного базирования "обеспечивать кораблями". В настоящее время из 11 имеющихся в строю авианосцев флот на постоянном дежурстве в мировом океане держит три. Еще три находятся на этапе перехода морем, либо для замены несущих дежурство, либо следующих домой для текущего ремонта, пополнения запасов и смены экипажа.



Один вымпел находится в стратегическом резерве, совмещенном с мелким текущим ремонтом, и четыре стоят в полуразобранном состоянии в разных стадиях крупных и капитальных ремонтов. Следовательно, "на четвертую постоянную точку" у американских ВМС банально нет кораблей.



Так что, вероятнее всего, хоть какое-то количество солдат и офицеров командование по Ближнему Востоку и размажет, абсолютное их большинство неизбежно вернется в США.



Вместе с ним, едва ли не быстрее американцев, свои "афганские" контингенты, общей численностью в 7 тыс. человек, свернут и остальные союзники. Даже такие, как Британия, уже дважды успевшая заявить о готовности "не допустить безобразий" и "если что, немедленно вернуться".



С войсками Ее Величества дело обстоит особенно комично. На фоне повышения крутости публичных заявлений в британской армии разворачивается очередной этап сокращений. Уже в текущем году, в рамках программы экономии средств, сухопутные войска к концу 2021 года будут уменьшены с 81,5 до 71 тыс. человек, а количество танков в них снизится до 144 единиц.



Единственным, пока еще не закрытым, "афганским" вопросом остается судьба около 7,5 тыс. находящихся в стране "операторов" частных военных компаний. Так как юридически они Пентагону не подчиняются, распоряжение Байдена по поводу вывода войск на них не распространяются. Но что они смогут сделать дальше, оставшись в одиночестве в полностью враждебном местном окружении - внятно ответить не сможет никто.



Одно ясно, с уходом официальных вооруженных сил западных армий, нынешнее правительство в Кабуле задержится тоже не долго. А значит и задачи по обучению "новой афганской армии", на которые их подряжал Пентагон, также перестанут существовать. Но и эти "частные военные" ни на какую Украину не поедут тоже.



На этом весь "южный ветер" и закончится.



15 мая 2021

Александр Запольскис