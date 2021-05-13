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|Шакардара. Близ Кабула взорвали мечеть с верующим - погиб имам и 11 прихожан
09:35 15.05.2021
12 человек погибли в результате взрыва во время пятничной молитвы в Афганистане
По меньшей мере 12 человек погибли при взрыве в мечети в Афганистане, среди них имам, передает РИА Новости.
Взрыв прогремел сегодня? 14 мая во время молитвы - на второй день объявленного перемирия.
"Двенадцать человек погибли при взрыве в мечети в районе Шакардара в провинции Кабул", - говорится в сообщении телеканала Tolo News в Twitter.
Ранее талибы объявили о трех днях перемирия по случаю наступления мусульманского праздника разговения после окончания месяца поста Рамадана. Они запретили своим боевикам вторгаться на территорию под контролем правительства и кому-либо заходить на их территории. Глава Афганистана Ашраф Гани выступил с аналогичным обращением к силовикам страны.
Напомним, 8 мая в результате серии взрывов возле государственной школы на западе Кабула не менее 60 человек погибли, десятки получили ранения. Теракт произошел ближе к вечеру в районе Дашти Барчи, преимущественно населенном шиитами. Пострадали в основном школьницы в возрасте от 11 до 15 лет, которые выходили из здания учебного заведения в момент взрывов. Девочки в этой школе учились во вторую смену отдельно от мальчиков.
Исламское радикальное движение "Талибан" отвергло свою причастность к этому теракту и обвинило в содеянном террористическую группировку ИГИЛ. Взрывы прогремели перед самым началом ифтара.