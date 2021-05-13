 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Киргизия обрушила акции Centerra Gold. Отжим награбленного
10:32 15.05.2021

ОАО "Кыргызалтын", владеющее 26% акций канадской горнодобывающей компании Centerra Gold Inc, намерено продать около 19% своих активов. Об этом пишет BNN Bloomberg.

Акции "Центерры" упали на целых 6,5% до 8,4 долларов на торгах на фондовой бирже "Торонто" после того, как "Кыргызалтын" заявил, что намеревается продать 14,8 млн из своих 77,4 млн акций "Центерра", пишет издание.

Суд оштрафовал Кумтор на 261,7 млрд сомов за нарушение экологии
"Ранее на этой неделе "Центерра" сообщила, что парламент КР принял закон, который позволит правительству ввести "внешнее управление" на его золотой рудник Кумтор, если Kumtor Gold Co. нарушит законы Кыргызстана.

Президент подписал закон, позволяющий вводить временное внешнее управление на Кумторе в случае экологических нарушений
"Центерра" также сообщила, что на прошлой неделе суд Кыргызской Республики вынес решение в отношении Kumtor Gold Co. о выплате более 3 млрд долларов США в качестве компенсации за ущерб. Постановлением суда говорится, что размещение пустой породы на ледниках было незаконным.

"Центерра" считает, что эти действия являются согласованными усилиями, направленными на то, чтобы заставить ее отказаться от экономической ценности или права собственности на рудник "Кумтор" или для ложного оправдания национализации рудника. Компания стремится работать с властями Кыргызской Республики, но без колебаний использует все законные средства для защиты своих прав и интересов.

В отчете для инвесторов аналитик Национального банка Майк Паркин говорит, что он ожидает, что цены на акции останутся нестабильными, поскольку "Центерра" изо всех сил пытается заявить о своей позиции в продолжающемся споре и рассматривает свои варианты в отношении продажи акций", - пишет BNN Bloomberg.

История вопроса:

Законопроект, который позволяет вводить временное внешнее управление на Кумторе в случае экологических нарушений, был принят в трех чтениях 6 мая 2021 года.

Изначально законопроекта не было в повестке дня вопросов Жогорку Кенеша, но на заседании депутат, председатель госкомиссии по Кумтору Акылбек Жапаров вышел с предложением включить в повестку дня данный законопроект.

"Мы от имени госкомиссии по Кумтору в виде безотлагательной меры, также премьер-министр направил вам письмо, Талант Турдумаматович - просим принять дополнения и изменения в закон об акционерных обществах и в Уголовный кодекс сегодня в трех чтениях. На нашем комитете ЖК по экономической и фискальной политике опросным путем закончили, мы с Гульшат Кадыровной один раз пересмотрели редакцию. Даст Бог, лидеры 6 фракций ЖК поддержали. Просим включить в повестку дня и поставить на голосование", - обратился А.Жапаров.

После рассмотрения и обсуждения законопроекта было проведено голосование. По итогам "за" законопроект проголосовало 98 человек, против - 2 человека, всего 100 человек зарегистрировано.

На следующий день после принятия законопроекта в трех чтениях, 7 мая, Октябрьский районный суд Бишкека вынес решение, согласно которому действия ЗАО "Кумтор Голд Компани" по складированию отходов на ледниках Давыдова, Лысый при разработке золоторудного месторождения Кумтор признаны незаконными.

Суд постановил взыскать с ЗАО "Кумтор Голд Компани" сумму в размере 261 млрд 719 млн 674 сомов в пользу государства, а также государственную пошлину в размере 1 млрд 308 млн 653 тысячи 370 сомов.

По данным суда, за все время компания вывезла на ледники 1 млрд 200 млн тонн пустой породы, тем самым 183 млн кубов льда было разрушено.

На следующий день после решения суда, 8 мая, Centerra Gold Inc. прокомментировала решение суда о штрафе на 261,7 млрд сомов и принятие ЖК закона о внешнем управлении.

"Компания понимает, что этот недавно принятый закон о внешнем управлении будет применяться в обстоятельствах, когда "Кумтор Голд Компани" (КГК) нарушает определенные законы Кыргызстана, касающиеся безопасности, и тем самым создает непосредственную угрозу жизни или здоровью людей: (i) запрещает КГК: менеджеры от управления шахтой (в противном случае грозят уголовные санкции); и (ii) позволяет премьер-министру КР назначить внешнего менеджера для контроля всей управленческой деятельности КГК, включая его банковские счета", - говорится в заявлении.

Также компания знает о других законопроектах и указах в КР, направленных, по мнению компании, на подрыв пересмотренных соглашений по проекту Кумтор 2009 года и налогового и фискального режима, в соответствии с которым рудник Кумтор работает с 2009 года.

"Неясно, продвинулись ли такие проекты дальше стадии предложения", - говорится в сообщении.

Источник - tazabek.kg
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