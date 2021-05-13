Илон Маск потерял $20 млрд после признания на ТВ в психической болезни. Реально - идиот

10:38 15.05.2021

Состояние американского миллиардера, соучредителя и генерального директора Tesla Илона Маска упало более чем на 20 миллиардов долларов с тех пор, как он выступил на прошлой неделе в прямом эфире на шоу Saturday Night Live на телеканале NBC, пишет Forbes.



Так, на этой неделе акции Tesla упали на 15%, в результате чего собственный капитал Маска снизился на 20,5 млрд долларов - до 145,5 млрд долларов. Он остается на третьем месте в списке богатейших людей планеты.



Состояние Маска оценивалось в 166 миллиардов долларов, когда он появился в шоу Saturday Night Live, что сделало его самым богатым гостем программы, которого когда-либо они принимали.



На шоу он признался в наличии синдрома Аспергера (психическое расстройство, выражающееся в трудностях в социальном общении, восприятии окружающего мира и стереотипными интересами и занятиями), посмеялся над своими бизнес-планами и в какой-то момент шоу назвал криптовалюту Dogecoin мошенничеством.



Слова Маска привели к падению стоимости криптовалюты более чем на 30% за сутки. 13 мая предприниматель заявил, что Tesla приостанавливает продажу своих электромобилей за биткоины. На фоне этого сообщения цена самой дорогой криптовалюты упала сразу на 17%, а позже опустилась до $47 тыс.



Падение акций на 15% на этой неделе стерло миллиарды с чистого капитала Маска, который в основном состоит из 21% акций Tesla и доли в космической компании SpaceX. При 145,5 млрд долларов Маск все еще почти на 110 миллиардов долларов богаче, чем был год назад.

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