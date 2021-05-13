Хватит прятаться... Новый кыр-губернатор Баткена пытается заставить работать свой аппарат

11:17 15.05.2021

"Отсиживаетесь в Баткене, чтобы перевестись в Бишкек": Полпред А.Алимбаев разразился критикой в отношении местных руководителей (видео, дополнено)

Баткенская область



Turmush - Теперь рабочий день для руководителей в Баткене будет начинаться в 08:00 и будет заканчиваться в 20:00, заявил полпред в области Абдикарим Алимбаев сегодня, 15 мая, на расширенном заседании.



В ходе заседания выяснилось, что 70% местных руководителей отсутствуют на заседании. Ряд из них уехали в города Бишкек и Ош.



"Прекращайте поездки в другие места в день, когда заседание планируется. Свои личные дела нужно потом делать. Что касается командировок, то нужно предупреждать хотя бы меня как полпреда либо моих заместителей, потому что сейчас сложный период в виду недавнего конфликта на границе. И вообще, как можно уезжать в такое сложное время?!", - сказал Алимбаев.



Он отметил, что некоторые руководители отсиживаются в Баткене 3-4 месяца, чтобы потом перевестись в Бишкек.



"Хватит думать о работе руководителя в Баткене, как о временной. Приезжайте сюда с семьями с мыслью эффективно и долго поработать ради Баткена. У тех, кто без семьи приезжают, работать полноценно не получится. Некоторые просто отсиживаются, а все мысли о том, как бы побыстрее в Бишкек перевестись. Вот результаты нашей сегодняшней работы – на важном заседании нет 70% руководителей. Как мы будем развиваться?", - сказал полпред.



Он отметил, что руководители страны дали ряд поручений.



"Надо работать днем и ночью. А у нас тут есть руководители, которые до сих пор не ездили в пострадавшие села. Они сидят и ждут, когда их заберут в Бишкек. Не надо нам таких работников тут. В субботу и воскресенье ни одного руководителя не найти в Баткене. Такого не должно быть. Не хотите качественно работать, пишите заявление и уходите. Одно задание даешь, не можете выполнить – находите разные оправдания", - заявил А.Алимбаев.



Он решил отложить расширенное заседание на 17:00, потребовав, чтобы к этому времени прибыли все отсутствующие руководители. "Какой смысл продолжать заседание, если 70% руководителей отсутствуют. Потом каждый должен объяснить, почему не пришел", - сказал полпред.



Позже глава аппарата полпредства в области Мунарбек Насыров сказал корреспонденту Turmush, что в связи с недавним вооруженным конфликтом на кыргызско-таджикской границе полпредство работает в усиленном режиме.



"Чтобы все проблемы решить оперативно, надо много работать. Вчера всем местным госорганам отправили письмо о том, что сегодня будет заседание. Вы сами стали свидетелями того, что многие местные руководители не пришли. В этой связи заседание перенесли. Полпред готов в рамках своих полномочий и согласно законам КР принять строгие меры в отношении этих руководителей", - сказал он.



Напомним, столкновения на таджикско-кыргызской границе произошли 28-29 апреля и 1 мая.



Таджикистан открыл огонь по жителям Баткена. Использовались также минометы.



189 граждан Кыргызстана получили ранения и 36 человек, в том числе двое детей, погибли.