Американским солдатам в Афганистане было безопаснее, чем их союзникам, - "НГ"

11:48 15.05.2021

От Вашингтона хотят признания значимости участия войск Британии и Канады

Данила Моисеев

12 мая 21



Британские войска играли в Афганистане более заметную роль, чем думают большинство американцев.

Уотсоновский институт государственных и международных дел при Брауновском университете подготовил доклад, согласно которому британские и канадские военнослужащие с начала кампании в Афганистане в 2001 году в процентном соотношении погибали более чем в два раза чаще, нежели американские. Помимо этого Британия предоставила относительно больше средств на гуманитарные нужды в азиатской стране, чем остальные члены НАТО, включая США. Авторы доклада призывают не забывать о том, что свои жизни отдают не только американские солдаты, но военные стран-союзников.

Примечательно, что доклад был составлен американским вузом, однако его результаты оказались интересны прежде всего британским газетам, в частности Guardian. Его автор, профессор политических наук и международных отношений Джейсон Дэвидсон не преминул заметить, что предшественник нынешнего президента США Джозефа Байдена Дональд Трамп практически ни разу не отметил вклад союзников США в попытки укрепить безопасность.



Между тем к февралю 2011 года в Афганистане располагался наибольший контингент из 47 стран. Крупнейшими подразделениями располагали США со 100 тыс. солдат. Также в стране присутствовали 9,5 тыс. британских солдат, 4,9 тыс. – из Германии, 4 тыс. – из Франции, 3,7 тыс. – из Италии и 2,9 тыс. – из Канады. Ученый решил подсчитать, какой процент от этого числа погиб с 2001 по 2018 год.



Он обратил внимание на то, что хотя американцы потеряли более 2,3 тыс. военнослужащих, в процентном соотношении потери британцев (455 человек) и канадцев (155 человек) были более существенными. Получается, что приблизительно за 17 лет американцы потеряли 2,3% военнослужащих, а британцы и канадцы – 4,7 и 5,4% соответственно. На уровне американцев – 2,1% – оказались жертвы среди французов, а немцы и итальянцы потеряли 1 и 1,2% военнослужащих соответственно.



Данные факты частично объясняются тем, что британские войска находились в провинции Гельменд, где военные действия шли активнее, а немцы располагались на более спокойном севере страны.



"Американцы не до конца понимают и признают те жертвы, которые понесли их союзники в Афганистане", – замечает Дэвидсон. В своем докладе он также отметил, что Германия, Италия и Канада отдавали 0,14–0,15% от своего ВВП, как и американцы, на оказание гуманитарной помощи Афганистану, а Британия чуть больше – 0,16% от ВВП.



Вместе с тем неоспоримо, что финансовая сторона кампании в большей степени лежала все-таки на Соединенных Штатах. Например, по данным Федерации американских ученых, иракская кампания стоила американцам 756 млрд долл., Британии – 9,9 млрд, а Австралии и вовсе 1,7 млрд долл.



Кроме того, в Ираке союзники США понесли меньшие потери, чем американские солдаты. Тем не менее проблема преуменьшения роли союзников все равно существует.



"Действительно, в составе Международных сил содействия безопасности (ISAF) в Афганистане были представители многих стран. Американцы склоняются к тому, чтобы завышать значение нахождения своих войск в Афганистане. А Трампу и вовсе не хотелось признавать то, что союзники вносили какой-либо вклад. Сейчас же Байден выводит из Афганистана войска и оставляет только спецназ. Союзники начали выводить войска с 2018 года и закончили этот процесс к 2020 году, остались небольшие контингенты и военные советники. Также в стране пока остаются немецкие войска", – говорит старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сотников.



В разговоре с "НГ" он отметил, что с точки зрения внутренней политики Вашингтону невыгодно признавать активное участие союзников в военных действиях, последовавших после 11 сентября 2001 года. Однако такое положение может озадачить Британию и Канаду, поэтому подчеркивание их заслуг Вашингтоном могло бы улучшить отношения союзников по НАТО.