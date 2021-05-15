Перебои в сердце Европы, или Трагическая ответственность, - И.Шумейко

18:39 15.05.2021

ИГОРЬ ШУМЕЙКО | 15.05.2021



О танках и цветах



Бравая война чешского правительства на два фронта – с памятниками советским освободителям 1945 года и с российскими дипломатами года 2021-го – заставляет вспомнить другие эпизоды из истории Чехии.



Экономические выгоды положения Чехии "в самом сердце Европы" отмечают давно. Реже говорят о трагической ответственности такого положения, а между тем кризисы и государственные провалы Чехии оборачивались всеевропейскими катастрофами.



Поражение в знаменитой битве на Белой горе 1618 года лишило чехов независимости и нарушило равновесие сил протестантского и католического блоков, запустив главный кошмар XVII века в истории Европы – Тридцатилетнюю войну 1618-48 гг. Но обратимся к ХХ веку.



В статье "Как Гитлер стал Гитлером и почему это важно сегодня?" я подчеркивал, что только "Мюнхенский сговор", предавший Чехословакию и, как оказалось, всю Европу, создал Гитлера и нацистскую Германию, какими мы их знаем. До Мюнхена Гитлер – зарвавшийся игрок, политик накануне свержения…



О "Мюнхенском сговоре", этом фундаменте гитлеризма, говорят обычно: ошибка / преступление Британии, Франции. Реже вспоминают Польшу: "гиена Европы" урвала кусок Чехословакии. Еще реже вспоминают готовность СССР спасти чехов; помешал запрет румын и поляков пропустить советские войска через свою территорию.



И совсем редко вспоминают признание чешского министра иностранных дел Крофты от 17 сентября 1938 г.: "СССР делает для Чехословакии больше, чем можно требовать по договору". И практически никогда западные историки не вспоминают, что в это самое время СССР уже вел "прокси-войну" с Германией: наши летчики и танкисты сражались в Испании. А это обнаруживает меру решимости СССР и меру предательства мюнхенских подписантов.



Во всех подобных исследованиях Чехословакия – всегда "жертва предательства (ошибки) Запада". А роль самого чешского правительства спрятана. Да, чехов подло предали, да в Мюнхене, договариваясь с Гитлером, заставили чешских дипломатов ждать в коридоре… Но у чехов оставались Судеты! А Судеты – это горы, где фортификация дает мультиплицирующий эффект (сравните один и тот же дот в поле и на горном перевале).



С первых дней своего существования Чехословакия, не жалея сил, укрепляла Судеты. Возглавлял эти работы бывший русский генерал Сергей Николаевич Войцеховский. О результатах работ свидетельствовал в Нюрнберге фельдмаршал Кейтель: "Мы были необычайно рады, что дело не дошло до военной операции, поскольку... всегда придерживались мнения, что наших наступательных средств недостаточно для штурма пограничных сооружений Чехословакии. С чисто военной точки зрения у нас просто не было средств для атаки, которая разбилась бы как волна о волнолом пограничных укреплений в Судетах".



Сознавая невозможность взятия Судет, немецкие генералы и решили убрать "авантюриста Гитлера". И только взятие мощных укреплений без единого выстрела дало Гитлеру запас власти, которого ему хватило до апреля 1945 года!



А в роковую ночь 30 сентября 1938 года, когда на совещании у президента Чехословакии решали, принимать или нет условия Мюнхена, по воспоминаниям чешского дипломата Яромира Смутного, против капитуляции высказались только начальник канцелярии президента Прокоп Дртина и командующий Пражским военным округом генерал Сергей Войцеховский. Из военных чинов он единственный был за сопротивление, единственный вспомнил про соотношение армий (Германия: 2,2 миллиона человек, 720 танков, 2500 самолетов; Чехословакия: 2 миллиона человек, 469 танков, 1582 самолетов). С таким перевесом сил, как тогда у немцев, перейти Судетскую линию было невозможно.



В книге "Вторая мировая война" Черчилль писал:



"Из-за падения Чехословакии мы потеряли силы 35 дивизий. Кроме того в руки противника попали заводы "Шкода" – второй по значению арсенал Европы, который с августа 38-го по сентябрь 39-го выпустил почти столько же продукции, что и все английские заводы за тот же период".



Гитлер заявил: Германия предоставит чешскому народу автономный протекторат, управляемый этническими чехами. Сменивший Бенеша Гаха был назначен президентом протектората. Находившееся в Лондоне чешское золото англичане отдали под управление Рейхсбанка. Radio Prague International в статье "Протекторат Богемии и Моравии – как все начиналось" цитирует историка Ярослава Шебека:



"Фотографии запечатлели, как чехи встречали немцев: со сжатыми кулаками, слезами на глазах и злыми взглядами. Казалось, природа подчеркивала гнетущую атмосферу того дня: дул сильный ветер, шел снег с дождем. В некоторых местах оккупанты попали в метель… Уже в первые часы оккупации зародилась ненависть местного населения к немцам, которая проявилась в 1945 году... Тогда поднялась сильная волна патриотизма. Например, памятник Святого Вацлава на одноименной площади в Праге был завален цветами… Единственным неоспоримым козырем в руках у нацистов была работа: предложение работы в Рейхе. В конце тридцатых годов в Чехии было около 100 тысяч безработных, которые были благодарны за любую возможность заработка. С марта 1939 года тысячи чехов устремились на работу в Германию – они заменяли немцев, ушедших на фронт… Постепенно желание работать на Рейх среди чехов угасало: условия работы становились все хуже, зарплаты снижались".



Еще один интересный момент. После Первой мировой войны тяготы репараций распределили в основном между Германией и Австрией. Значительные части распавшейся Австро-Венгрии – Чехия и Словакия – от репараций были освобождены: в Версале, видно, учли "заслуги" чехословацкого корпуса в Советской России…



А как будет после Второй мировой?! Как соотнести цветы, приносимые к памятнику Святого Вацлава (движение Сопротивления), и тысячи изготовленных чехословаками для Гитлера танков и самолетов?



Возглавляли правительства "протектората Чехии и Моравии" чехи. Чем президент Эмиль Гаха отличался от Квислинга (Норвегия) или Петэна (Франция)? А в целом по результатам Второй мировой войны и подсчету вкладов, сделанных в вооружение гитлеровской Германии, Чехия могла бы оказаться посередине между Италией и Финляндией! Однако дружественный СССР "зачел" чехам их героические забастовки и цветы к памятнику Святого Вацлава, "нейтрализовавшие" чешские танки для вермахта…



В дни Пражского восстания в мае 45-го чехи в отчаянии обратились по радио за помощью "ко всем, кто слышит". Войска маршала Конева совершили 200-километровый марш-бросок и через сутки после 8 мая спасли Прагу. Наши потери в Пражской операции составили 11.997 человек убитыми и 40.501 ранеными… В ноябре 1945 года советские войска были выведены с территории Чехословакии.



…Рузвельт предлагал разделить Германию на пять государств, забрав у немцев Кильский канал, Рур, Саар, Гамбург – так он представлял гарантии того, что жертвы его народа были не напрасны. Сталин, видевший неполноценность небольших европейских государств-лимитрофов, которые стали мастерскими Гитлера, конструировал свою систему гарантий… В 1988-1989 годах эта система рухнула.



9 мая 2021 года благодарные чехи снова почтили память советских освободителей на Ольшанском кладбище в Праге. Однако речь не только о благодарности. Речь о понимании важности геополитической устойчивости. О гарантиях неповторения чешских кризисов, которые оборачивались кризисами европейскими и мировыми.